"Yêu nữ diện đồ hiệu" Anne Hathaway công bố tin vui ở tuổi 44, 4 triệu người ùa vào chúc mừng

Việc mang thai con thứ 3 càng tô điểm thêm năm 2026 rực rỡ của Anne Hathaway.

Vào tối ngày 19/6 (giờ Việt Nam), Anne Hathaway đã đăng tải video mới lên trang cá nhân. Cô hạnh phúc mỉm cười và khoe bụng bầu. Dù nữ diễn viên không nói gì cả nhưng video này đã đủ thông báo tất cả: Anne Hathaway đang mang thai con thứ 3 ở tuổi 44. Trông cô rạng rỡ, xinh đẹp và hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Ngay lập tức, mạng xã hội và truyền thông toàn cầu như bùng nổ. Đoạn clip đạt 4 triệu lượt "thả tim" chỉ sau 2 tiếng đăng tải. Rất đông fan cũng như những ngôi sao nổi tiếng, nhãn hàng, phương tiện truyền thông đã để lại lời chúc mừng nữ diễn viên The Devil Wears Prada.

Đoạn clip Anne Hathaway công bố mang thai làm bùng nổ truyền thông toàn cầu. Clip: Instagram

Đây là con thứ 3 của nữ diễn viên và ông xã Adam Shulman. Ảnh: X

Việc mang thai con thứ 3 càng tô điểm thêm năm 2026 rực rỡ của Anne Hathaway. Cô được tạp chí People vinh danh là "Người phụ nữ đẹp nhất thế giới". Bộ phim The Devil Wears Prada 2 cũng vừa công chiếu vào tháng 5 và đạt được thành công lớn trên toàn cầu.

Anne Hathaway sinh ngày 12/11/1982 tại Brooklyn, New York, là một trong những nữ diễn viên tài năng và được yêu mến nhất Hollywood. Sở hữu nét đẹp cổ điển, đôi mắt to đặc trưng và khí chất sang trọng, Anne ra mắt khán giả qua The Princess Diaries (2001) và nhanh chóng trở thành gương mặt sáng giá của thế hệ diễn viên trẻ.

Sự nghiệp của cô thăng hoa nhờ khả năng biến hóa đa dạng, từ những vai diễn hài nhẹ nhàng như trong The Devil Wears Prada đến những màn hóa thân đầy nội lực trong Les Misérables – mang về cho cô tượng vàng Oscar Nữ phụ. Anne còn ghi dấu ấn ở nhiều bộ phim lớn như The Dark Knight Rises, Interstellar, The Intern hay Ocean’s 8, khẳng định vị thế sao hạng A với phong độ ổn định suốt hơn hai thập kỷ.

Anne Hathaway là "ngọc nữ" hàng đầu Hollywood. Ảnh: People

Ngoài công việc diễn xuất, Anne Hathaway được biết đến với đời sống kín tiếng và hình ảnh tích cực. Cô kết hôn với diễn viên kiêm nhà sản xuất Adam Shulman năm 2012 và lên chức mẹ của hai cậu con trai. Adam Shulman không chỉ là chồng mà còn là người bạn đồng hành, giúp Anne Hathaway vượt qua những giai đoạn khủng hoảng tâm lý và áp lực từ dư luận.

Sau khi trở thành mẹ, cô từng thẳng thắn chia sẻ về những thay đổi trong cơ thể và tâm lý. Không né tránh, không tô vẽ, Anne Hathaway nói về việc tăng cân, áp lực hậu sinh con, và hành trình học cách yêu lại chính mình. Chính sự chân thật này khiến hình ảnh của cô trở nên gần gũi hơn.

Anne Hathaway cũng tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, lên tiếng về bình đẳng giới và quyền lợi phụ nữ. Giữa ánh hào quang Hollywood, Anne Hathaway vẫn giữ được sự duyên dáng, thông minh và gần gũi – khiến cô trở thành một trong những biểu tượng điện ảnh hiện đại vừa tài năng vừa nhân hậu.