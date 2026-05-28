Bí mật ít ai biết của "người phụ nữ đẹp nhất thế giới" Anne Hathaway

Đây là lần đầu tiên Anne Hathaway tiết lộ bí mật mà cô hằng chôn giấu.

Nữ diễn viên Hollywood Anne Hathaway gần đây đã xuất hiện trên Popcast - chương trình podcast do tờ The New York Times sản xuất. Tại đây cô thẳng thắn chia sẻ về tình trạng đôi mắt của mình trong những năm tháng tuổi 30.

Đây là lần đầu tiên Anne Hathaway thừa nhận: "Có thể đây là thông tin hơi riêng tư, nhưng tôi đã bị mù một nửa trong 10 năm". Theo ngôi sao The Devil Wears Prada, bệnh đục thủy tinh thể đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực của cô và khiến cô không thể nhìn rõ bằng mắt trái trong nhiều năm. Anne Hathway giải thích: “Nó ảnh hưởng rất lớn đến thị lực của tôi. Mắt trái của tôi về cơ bản là bị mù, và cuối cùng tôi đã phải phẫu thuật”.

Nữ diễn viên cho biết thêm rằng ban đầu cô không nhận ra tình trạng bệnh đã gây ra nhiều áp lực lên hệ thần kinh của mình cho đến sau ca phẫu thuật. Sau ca phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của cô đã ổn định và cải thiện đáng kể.

Lời thú nhận về đôi mắt của Anne Hathaway được đưa ra không lâu sau khi cô lên tiếng về những đồn đoán liên tục xoay quanh việc cô phẫu thuật nâng mặt. Đầu tháng này, tạp chí ELLE đã phát hành một bài phỏng vấn và bộ ảnh mới với sự góp mặt của nữ diễn viên. Trước khi bài phỏng vấn được đăng tải, Anne Hathaway đã chia sẻ một video trên mạng xã hội, cho thấy kỹ thuật tạo kiểu tóc giúp khuôn mặt trông tươi tắn hơn. Nhưng điều này lại khiến dân mạng đồn đại cô nâng cơ mặt.

Khi được hỏi về những tin đồn, "người phụ nữ đẹp nhất thế giới" giải thích: “Chúng ta đang sống trong thời đại mà mọi người tin rằng những giả định của họ là sự thật. Đôi khi chúng đúng, và đôi khi thì không”. Tuy nhiên nhìn chung Anne Hathaway thích tránh những lời giải thích trước công chúng và duy trì hình ảnh kín đáo hơn.

“Tôi thường thích sống lặng lẽ với một chút bí ẩn hơn là thu hút sự chú ý. Nhưng những lời đồn đoán đã trở nên quá lớn đến nỗi tôi cảm thấy mình nên giải thích sự thật”. Nữ diễn viên đã làm rõ rằng những thay đổi về ngoại hình của cô chỉ đơn thuần là do kỹ thuật tạo kiểu tóc chứ không phải do các thủ thuật thẩm mỹ lớn. Nhưng cô cũng hài hước đùa rằng có thể một ngày nào đó cô sẽ đi nâng cơ mặt.

Sau cuộc phỏng vấn, nhiều người hâm mộ đã khen ngợi Anne Hathaway vì đã thẳng thắn chia sẻ về những khó khăn sức khỏe của mình cũng như áp lực mà người nổi tiếng phải đối mặt liên quan đến những tin đồn về ngoại hình. Nữ diễn viên từ lâu đã được ngưỡng mộ vì tính cách thẳng thắn và sự sẵn lòng nói chuyện chân thành về tuổi già, tiêu chuẩn sắc đẹp và cuộc sống ở Hollywood.

Anne Hathaway sinh ngày 12/11/1982 tại Brooklyn, New York, là một trong những nữ diễn viên tài năng và được yêu mến nhất Hollywood. Sở hữu nét đẹp cổ điển, đôi mắt to đặc trưng và khí chất sang trọng, Anne ra mắt khán giả qua The Princess Diaries (2001) và nhanh chóng trở thành gương mặt sáng giá của thế hệ diễn viên trẻ. Sự nghiệp của cô thăng hoa nhờ khả năng biến hóa đa dạng, từ những vai diễn hài nhẹ nhàng như trong The Devil Wears Prada đến những màn hóa thân đầy nội lực trong Les Misérables – mang về cho cô tượng vàng Oscar Nữ phụ. Anne còn ghi dấu ấn ở nhiều bộ phim lớn như The Dark Knight Rises, Interstellar, The Intern hay Ocean’s 8, khẳng định vị thế sao hạng A với phong độ ổn định suốt hơn hai thập kỷ.

Ngoài công việc diễn xuất, Anne Hathaway được biết đến với đời sống kín tiếng và hình ảnh tích cực. Cô kết hôn với diễn viên kiêm nhà sản xuất Adam Shulman năm 2012 và hiện là mẹ của hai cậu con trai. Anne cũng tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, lên tiếng về bình đẳng giới và quyền lợi phụ nữ. Giữa ánh hào quang Hollywood, Hathaway vẫn giữ được sự duyên dáng, thông minh và gần gũi – khiến cô trở thành một trong những biểu tượng điện ảnh hiện đại vừa tài năng vừa nhân hậu.

