Thiên Ân đáp trả căng: "Mình chẳng có ý gì cả mà qua cái miệng của những người như bạn đáng sợ thật sự"

Trước loạt bình luận công kích liên quan drama phát ngôn tại Miss Grand Vietnam, Thiên Ân đã lên tiếng.

Những ngày qua, Đoàn Thiên Ân trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội sau một phát ngôn tại vòng sơ khảo Miss Grand Vietnam 2026. Từ một câu nói chen ngang trong lúc thí sinh Pháo và Hương Giang đối đáp, nàng hậu bất ngờ vấp phải làn sóng tranh cãi, thậm chí bị một bộ phận cư dân mạng nhận xét là kém tinh tế, EQ thấp.

Không chỉ dừng lại ở các diễn đàn sắc đẹp, nhiều netizen còn tràn vào TikTok cá nhân của Thiên Ân để lại hàng loạt bình luận chỉ trích dưới những video mới nhất. Trước diễn biến này, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 đã chính thức lên tiếng đáp trả.

Thiên Ân đáp trả căng khi bị khịa về phát ngôn ở Miss Grand Vietnam 2026

Trong bình luận đáp trả, Thiên Ân khẳng định câu nói của mình hoàn toàn không mang hàm ý mỉa mai hay công kích Hương Giang như những suy diễn đang lan truyền. Nàng hậu cho biết bản thân cũng từng nhận được sự ủng hộ từ khán giả thông qua hình thức bình chọn nên luôn trân trọng giá trị của những lá phiếu vote.

Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 cũng đặc biệt nhắc đến chi tiết cô và Hương Giang ngồi cạnh nhau xuyên suốt chương trình, cho thấy mối quan hệ giữa cả hai hoàn toàn bình thường, không hề tồn tại những căng thẳng hay ẩn ý như lời đồn đoán.

Thiên Ân viết: "Mình thấy các bạn vừa buồn cười vừa toxic thật sự! Mình đi thi cũng được vote thôi và mình tự hào lắm vì đó là tình thương của khán giả, và nó quan trọng! Mình chẳng có ý gì cả mà qua cái miệng của những người như bạn đáng sợ thật sự! Bớt nghĩ khịa này khịa kia đi trong khi chị em người ta ngồi kế nhau như thế!".

Thiên Ân khẳng định mối quan hệ giữa cô và Hương Giang vẫn tốt đẹp

Nguồn cơn của sự việc xuất phát từ vòng sơ khảo Miss Grand Vietnam 2026 diễn ra ngày 19/6. Khi thí sinh Pháo nhận câu hỏi từ Hương Giang: "Nếu hôm nay chị chấm em 5 điểm thì em nghĩ lý do là vì sao?" , nữ rapper đã nhanh chóng ứng biến: "Nếu một ngày nào đó chị Giang chấm em 5 điểm thì em nghĩ mình vẫn có cơ hội vào Top 3."

Câu trả lời được nhiều người đánh giá là thông minh vì gợi nhắc đến câu chuyện Hương Giang từng nhận điểm 5 tại Miss Grand International All Stars nhưng vẫn tiến sâu nhờ tổng điểm và bình chọn từ khán giả.

Tuy nhiên, giữa cuộc trò chuyện đó, Thiên Ân bất ngờ chen ngang bằng câu nói: "Nhờ vote hả em?" . Chỉ một câu ngắn ngủi nhưng nhanh chóng trở thành chủ đề gây tranh cãi. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng phát ngôn này dễ khiến người nghe liên tưởng đến việc nhắc lại câu chuyện cũ của Hương Giang theo hướng kém duyên. Thậm chí, nhiều bình luận còn cho rằng Thiên Ân vô tình phủ nhận nỗ lực của đàn chị khi nhắc đến yếu tố bình chọn.

Ở chiều ngược lại, không ít khán giả bênh vực nàng hậu. Họ cho rằng Thiên Ân chỉ đang góp vui trong không khí thoải mái của buổi sơ khảo và hoàn toàn không có ý công kích hay mỉa mai Hương Giang. Đặc biệt, việc Hương Giang và Thiên Ân cùng ngồi trên hàng ghế giám khảo, tương tác bình thường xuyên suốt chương trình cũng được xem là bằng chứng cho thấy giữa hai người không tồn tại bất kỳ mâu thuẫn nào như những đồn đoán trên mạng xã hội.

Pháo trả lời câu hỏi ứng xử của Hương Giang

Đoàn Thiên Ân sinh năm 2000, quê Long An, được công chúng biết đến rộng rãi sau khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2022 ở mùa giải đầu tiên của cuộc thi. Thời điểm đó, chiến thắng của cô nhận được nhiều sự chú ý nhờ phong thái tự tin, khả năng giao tiếp lưu loát cùng phần ứng xử tạo được thiện cảm với khán giả.

Sau đăng quang, Thiên Ân đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International 2022 và dừng chân ở Top 20 chung cuộc. Từ đó đến nay, người đẹp từng bước mở rộng hoạt động trong showbiz, xuất hiện ở nhiều sự kiện, đồng thời thử sức ở lĩnh vực diễn xuất và xây dựng hình ảnh theo hướng đa năng hơn ngoài vai trò hoa hậu.

Thời gian qua, Thiên Ân liên tiếp dính tranh cãi, từ phát ngôn "phản đề" cho đến câu chuyện liên quan tới Hương Giang mới đây

Ảnh: Chup màn hình, FBNV