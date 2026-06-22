Chuyện không tưởng về hôn nhân của Shin Min Ah - Kim Woo Bin

Chuyện gì đang xảy ra với cặp đôi vàng Shin Min Ah - Kim Woo Bin thế này?

Chiều 21/6, tờ Xportsnews vừa gây bão khi đăng tải bài phỏng vấn độc quyền với nữ minh tinh Shin Min Ah. Trong buổi giao lưu với phóng viên mới đây, mỹ nhân họ Shin có nhiều chia sẻ đáng chú ý về ông xã Kim Woo Bin và cuộc hôn nhân của 2 người sau 6 tháng cưới.

Trước ống kính, Shin Min Ah cho biết cả cô và chồng đều vô cùng bận rộn sau đám cưới và đã lâu rồi họ không được gặp nhau. Hóa ra lần Kim Woo Bin tới ủng hộ buổi công chiếu phim The Eyes do Shin Min Ah đóng chính cách đây ít ngày cũng là dịp hiếm hoi cặp đôi vàng có cơ hội được đoàn tụ sau thời gian dài xa cách vì bận rộn với lịch trình quay phim.

Shin Min Ah chia sẻ thêm về màn xuất hiện của ông xã Kim Woo Bin trong buổi công chiếu phim The Eyes gần đây: “Anh Woo Bin đang trong lịch trình quay phim nhưng vẫn tranh thủ đến buổi công chiếu phim rồi lại vội vã quay về phim trường. Anh ấy xem phim xong còn chẳng kịp dự tiệc chiêu đãi của đoàn phim mà phải rời đi ngay lập tức. Gần đây vì bận rộn quá nên đã lâu rồi chúng tôi mới gặp được nhau”.

Sau đám cưới, Kim Woo Bin và Shin Min Ah có quá ít thời gian ở bên nhau. Ảnh: Naver

Màn xuất hiện của Kim Woo Bin tại sự kiện ra mắt phim mới của Shin Min Ah cách đây ít hôm cũng là dịp hiếm hoi cặp đôi được đoàn tụ sau thời gian dài xa cách. Ảnh: Naver

Nữ minh tinh họ Shin hé lộ thêm, thời gian tới cả 2 vợ chồng cô sẽ vẫn vô cùng bận rộn vì tất bận ghi hình tiếp cho nhiều dự án mới trong tương lai: “Tôi cũng đã có kế hoạch cho các tác phẩm tiếp theo. Tôi đã chọn sẵn các dự án sau rồi, trong đó có cả thể loại phim tình cảm. Chúng tôi không bàn bạc với nhau mà tự quyết định hướng đi riêng của mình trong sự nghiệp”.

Cuối bài phỏng vấn, mỹ nhân họ Shin chia sẻ về những thay đổi của bản thân sau khi lập gia đình với Kim Woo Bin: “Người ta hay bảo ‘kết hôn xong là chẳng có gì thay đổi cả’, nhưng tôi nghĩ chắc là đã có điều gì đó khác đi rồi đó. Ánh nhìn của khán giả hướng về phía tôi cũng đã thay đổi, và tôi hy vọng rằng những thay đổi này cũng sẽ góp phần hỗ trợ ít nhiều cho diễn xuất của bản thân mình”.

Những chia sẻ của Shin Min Ah mới đây khiến người hâm mộ không khỏi xót xa cho vợ chồng cô, bởi lẽ sau đám cưới thế kỷ, hóa ra họ lại có quá ít thời gian ở bên nhau tới như vậy. Thậm chí ngay cả khi có dịp đoàn tụ hiếm hoi cách đây vài ngày, tài tử họ Kim cũng chỉ tranh thủ tạt qua gặp vợ trong phút mốt rồi lại rời đi ngay để kịp tiến độ quay phim mới. Và trong thời gian tới, họ vẫn sẽ vô cùng bận rộn và tích cực hoạt động trong sự nghiệp riêng. Điều đó đồng nghĩa với việc trong tương lai gần, cặp đôi vàng nhiều khả năng vẫn sẽ có rất ít thời gian bên nhau.

Những chia sẻ của Shin Min Ah trong cuộc phỏng vấn độc quyền mới đây đã gây xôn xao bàn tán Ảnh: Nate

Shin Min Ah - Kim Woo Bin lần đầu gặp nhau ở 1 buổi chụp ảnh quảng cáo cách đây 11 năm. Cặp đôi công khai hẹn hò hồi tháng 7/2015 trong sự chúc mừng của công chúng. Năm 2017, khi Kim Woo Bin bị chẩn đoán mắc ung thư và phải ngừng hoạt động để điều trị, Shin Min Ah đã luôn ở bên chăm sóc và là nguồn sức mạnh tinh thần giúp anh vượt qua bệnh tật. Tới tháng 12 năm ngoái, 2 ngôi sao chính thức tổ chức hôn lễ thế kỷ và về chung 1 nhà.

Những vị khách mời trong đám cưới cổ tích đều là những tên tuổi quyền lực trong ngành như Lee Kwang Soo, V (BTS), Lee Byung Hun, Nam Joo Hyuk, Gong Hyo Jin, Uhm Jung Hwa, Ahn Bo Hyun, Na PD, “biên kịch vàng” Kim Eun Sook và Noh Hee Kyung... Tất cả đều đã xây dựng tình bạn với cô dâu chú rể thông qua nhiều dự án khác nhau trong những năm qua.

Shin Min Ah - Kim Woo Bin chính thức về chung 1 nhà cách đây 6 tháng. Ảnh: X

Dàn khách mời toàn sao hạng A khủng đổ bộ đám cưới Kim Woo Bin - Shin Min Ah hoành tráng như 1 lễ trao giải. Ảnh: Naver

Nguồn: Xportsnews