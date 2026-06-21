Không dám tin đây lại là con trai 17 tuổi của Lâm Chí Dĩnh, dụi mắt nhìn lại 10 lần vẫn sốc

Diện mạo của cậu con trai 17 tuổi nhà Lâm Chí Dĩnh ở thời điểm hiện tại bỗng trở thành chủ đề nóng gây xôn xao bàn tán.

Kimi là con trai đầu lòng nhà cặp đôi Lâm Chí Dĩnh và người mẫu Trần Nhược Nghi. Cậu từng gây sốt khắp châu Á khi cùng bố tham gia chương trình Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế bản Trung cách đây 12 năm. Đáng tiếc, Kimi đột ngột rời khỏi showbiz hồi năm 2015. Suốt hơn 10 năm qua, Lâm Chí Dĩnh đã giấu kín như bưng diện mạo cậu con trai đầu lòng, toàn đăng ảnh từ phía sau hoặc hình gương mặt quý tử sau khi đã che chắn kĩ càng bằng icon. Phải tới tận tháng 4 năm nay, Kimi mới lần đầu để lộ gương mặt chính diện của mình sau hơn 1 thập kỷ mất hút khỏi ống kính truyền thông. Được biết, hiện cậu đã bước sang tuổi 17 và sắp sửa thi vào đại học.

Tới sáng 21/6, truyền thông Trung Quốc đưa tin, Kimi mới đây đã tham gia quay video hát cùng bạn học ở trường. Con trai cả nhà Lâm Chí Dĩnh xuất hiện trong chiếc áo phông màu xanh đậm. Dù đã 17 tuổi nhưng cậu vẫn để kiểu tóc quen thuộc từ thuở nhỏ, với phần tóc mái rất dài che gần hết cả mắt.

Màn lộ diện mới đây của Kimi khiến nhiều khán giả không tin nổi vào mắt mình. Nhìn vào hình ảnh ngày ấy - bây giờ của Kimi, netizen không khỏi bất ngờ trước sự thay đổi chóng mặt của cậu thiếu niên sau hơn 10 năm biến mất khỏi showbiz. Hồi nhỏ, con trai cả nhà Lâm Chí Dĩnh được khán giả nhận xét là “bản sao nhí” của người cha nổi tiếng. Thế nhưng, diện mạo của cậu sau khi dậy thì lại khiến công chúng phải thay đổi suy nghĩ. Giờ đây, Kimi bỗng mất đi những đường nét mềm mại, dễ thương thuở nhỏ. Sự thay đổi về cấu trúc khuôn mặt cùng thần thái khiến người xem không thể nhận ra bóng dáng của cậu bé Kimi năm nào. Đáng chú ý, nhiều khán giả nhận xét, Kimi gần như chẳng thừa hưởng được nét nào từ Lâm Chí Dĩnh và trông như bản sao của mẹ mình - người mẫu Trần Nhược Nghi.

Kimi vừa hiếm hoi lộ diện trong 1 hoạt động cùng các bạn học. Hiện cậu đã bước sang tuổi 17. Cậu cũng gây ấn tượng với chiều cao nổi bật so với bạn bè cùng lớp. Nhiều nguồn tin cho biết, con trai Lâm Chí Dĩnh đã cao gần 1m85. Ảnh: Weibo

Kimi ngày càng giống mẹ rõ rệt từ khuôn mặt cho tới ngũ quan. Nhất là khi cười, cậu trông giống hệt với mẹ mình cứ như sao y bản chính. Thế nhưng, Kimi lại chẳng có nét nào giống Lâm Chí Dĩnh. Ảnh: Weibo

Kimi cũng chẳng giữ được nét nào hồi nhỏ. Chứng kiến ảnh ngày ấy - bây giờ của cậu cả nhà Lâm Chí Dĩnh, nhiều khán giả thậm chí dụi mắt mãi vẫn không thể tìm ra được điểm tương đồng nào. Netizen không thể tin được rằng Kimi sau khi dậy thì lại thay đổi 1 cách khó tin tới như vậy, trông khác xa ngày thơ bé. Ảnh: Weibo

Trước đó, hồi tháng 4 năm nay, truyền thông xứ Trung lần đầu công bố ảnh rõ mặt của con trai 17 tuổi nhà Lâm Chí Dĩnh. Khi ấy, Kimi cũng được nhận xét là trông khác xa so với hồi nhỏ. Ảnh: Weibo

Còn nhớ vào tháng 6 năm ngoái, Kimi cũng từng gây bàn tán khắp cõi mạng với ngoại hình ở tuổi 16 trong lần tới xem concert ở Malaysia của bố mình. Tuy nhiên, khi ấy con trai đầu lòng nhà Lâm Chí Dĩnh - Trần Nhược Nghi vẫn còn đeo khẩu trang nên công chúng vẫn chưa có được cái nhìn rõ nét về diện mạo thật sự của cậu.

Theo khán giả đi xem concert vào thời điểm đó, Kimi có ngoại hình rất nổi bật khi đeo khẩu trang, đồng thời gây ấn tượng mạnh với chiều cao vượt trội ngay khi còn đang học cấp 3. Trên các diễn đàn trực tuyến, nhiều cư dân mạng nhận xét Kimi lúc đeo khẩu trang trông giống Cha Eun Woo, cũng có người khen cậu thiếu niên sinh năm 2009 na ná Dịch Dương Thiên Tỉ. Thế nhưng đến nay, khi con trai Lâm Chí Dĩnh chính thức lộ hoàn toàn gương mặt thật đằng sau lớp khẩu trang, nhiều khán giả lại có những đánh giá khác hẳn so với trước đây.

Kimi từng gây chú ý lớn với diện mạo khi đeo khẩu trang. Ảnh: 163

Kimi sinh năm 2009, từng được xem là quý tử nhà sao bí ẩn nhất showbiz Hoa ngữ. Sau khi tham gia chương trình Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế bản Trung hồi năm 2014, cậu trở thành sao nhí được săn đón ở Cbiz, nhận mức thù lao lên đến 150.000 NDT (khoảng 525 triệu đồng). Sức hút của Kimi thời điểm đó còn khiến Lâm Chí Dĩnh bị lu mờ.

Tuy nhiên, Kimi không thoải mái với việc bị ghi hình và xuất hiện trước đám đông. Năm 2015, sau khi hoàn thành bản điện ảnh của Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế, vợ chồng Lâm Chí Dĩnh - Trần Nhược Nghi không còn để Kimi xuất hiện trước truyền thông. Trong hơn 10 năm qua, tài tử họ Lâm cũng không còn công khai bất kỳ hình ảnh rõ mặt nào của cậu con trai đầu lòng. Cũng vì điều này mà Kimi từng có khoảng thời gian dính tin đồn dậy thì thất bại. Theo đó, 1 bộ phận netizen cho rằng Kimi chỉ vượt trội về chiều cao nhưng lại lép vế khoản nhan sắc. Và lý do khiến quý tử nhà Lâm Chí Dĩnh chẳng dám lộ mặt là vì lớn lên trở nên kém sắc, không thừa hưởng được bất kỳ nét đẹp nào từ ông bố tài tử.

Trước những lời bàn tán tiêu cực từ dư luận về ngoại hình khi lớn của Kimi, bà xã Lâm Chí Dĩnh đã phải lên tiếng. Theo người mẫu Trần Nhược Nghi, vợ chồng cô không cấm cản Kimi xuất hiện trước công chúng hay đăng ảnh rõ mặt lên mạng xã hội. Việc Kimi không lộ diện 10 năm qua cũng chẳng phải vì lớn lên kém sắc như dân tình bàn tán mà là do chính bản thân cậu không muốn xuất hiện. Trần Nhược Nghi chia sẻ con trai cô có tính cách hướng nội, dễ ngượng ngùng khác hẳn với 2 em trai. Để con thoải mái phát triển, vợ chồng cô cũng không ép buộc Kimi phải công khai diện mạo. Cô cũng hy vọng công chúng không gây áp lực, đồn đoán tiêu cực về Kimi.

Phải tới tận bây giờ, loạt hình cận mặt hiếm hoi của Kimi mới lộ ra 1 cách nhỏ giọt trên mạng.

Việc con trai Lâm Chí Dĩnh không lộ mặt suốt hơn 10 năm từng trở thành chủ đề gây bàn tán khắp cõi mạng. Không ít người suy đoán Kimi lớn lên có ngoại hình kém sắc nên bị cha mẹ cấm xuất hiện. Nhưng phía gia đình cậu đã lên tiếng bác bỏ những suy đoán tiêu cực này. Ảnh: 163

Nguồn: Weibo, Sohu