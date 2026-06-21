Nam ca sĩ từng là vũ công của bé Xuân Mai: Gặp biến cố sức khoẻ đáng sợ ở tuổi 35, vướng tin hẹn hò với doanh nhân giàu có

Nhiều năm qua, S.T Sơn Thạch vẫn là cái tên quen thuộc với khán giả yêu nhạc Việt nhờ ngoại hình sáng, khả năng vũ đạo nổi bật. Tuy nhiên, ít ai biết trước khi trở thành ca sĩ, anh từng có thời gian hoạt động với vai trò vũ công và đứng trên sân khấu biểu diễn cùng hiện tượng âm nhạc thiếu nhi đình đám một thời chính là bé Xuân Mai.

S.T Sơn Thạch từng là vũ công nhí và là bạn diễn ăn ý với ca sĩ nhí Xuân Mai trong nhiều chương trình thiếu nhi vào những năm đầu thập niên 2000. Ảnh: FBNV

Sinh năm 1990 tại TP.HCM, S.T Sơn Thạch bén duyên với nghệ thuật từ khá sớm thông qua việc học nhảy và tham gia biểu diễn. Thời điểm còn nhỏ, anh từng làm vũ công cho nhiều chương trình ca nhạc thiếu nhi, trong đó có các sân khấu của Xuân Mai. Sau nhiều năm hoạt động hậu trường, S.T quyết định thử sức ở vai trò ca sĩ và trở thành thành viên nhóm nhạc 365 dưới sự dẫn dắt của Ngô Thanh Vân.

Sau khi 365 tan rã, S.T hoạt động độc lập, tham gia ca hát, diễn xuất và nhiều chương trình giải trí. Năm 2016, ca sĩ tham gia Bước nhảy Hoàn vũ và giành giải quán quân, tên tuổi dần nổi bật trong làng giải trí. Anh chọn theo đuổi dòng nhạc sôi động. Ca sĩ từng tham gia đóng loạt phim gồm Cô Ba Sài Gòn (2017), Gái già lắm chiêu 2 (2018), Lấy vợ cho bà (2018), Gạo nếp gạo tẻ 2 (2020).

Năm 2016, ca sĩ tham gia Bước nhảy Hoàn vũ và giành giải quán quân, tên tuổi dần nổi bật trong làng giải trí. Ảnh: FBNV

Anh được công chúng biết đến rộng rãi khi là thành viên của nhóm nhạc nam 365daband. Ảnh: FBNV

Năm 2024 đánh dấu bước ngoặt đáng chú ý trong sự nghiệp của S.T Sơn Thạch khi anh tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai. Ảnh: FBNV

S.T Sơn Thạch từng khiến nhiều khán giả bất ngờ khi chia sẻ về biến cố sức khoẻ nghiêm trọng xảy ra vào đầu năm 2026. Nam ca sĩ cho biết đó là giai đoạn bản thân suy kiệt đến mức lần đầu tiên nghĩ đến việc chuẩn bị di chúc – điều trước đó anh chưa từng tưởng tượng sẽ xảy ra.

Theo lời kể của S.T Sơn Thạch, do thể trạng lúc đó quá yếu nên anh không đủ sức ngồi viết dù đã hẹn làm việc với luật sư từ trước. Một ngày trước khi nhập viện, nam ca sĩ quyết định ghi âm toàn bộ những điều muốn gửi gắm vào điện thoại thay cho bản di chúc bằng văn bản.

Anh chia sẻ: "Có 1 sự kiện trong năm 2025 xảy ra, đó là điều tôi chưa bao giờ nghĩ. Tôi chưa bao giờ viết di chúc hết. Năm 2025 tôi đột nhiên trở bệnh rất nặng. Nó là 1 quá trình khá dài và tự nhiên cảm giác mình phải làm điều đó thôi. Lúc đó tôi không đủ khỏe để ngồi viết mặc dù lúc đó đã hẹn luật sư rồi. Trước khi nhập viện anh phải thu lại tất cả thứ anh muốn làm viết trong di chúc trong ghi âm điện thoại. Bây giờ không dám nghe lại luôn. Thật sự lúc đó cảm giác sức khỏe cạn kiệt rồi. Lúc đó cây năng lượng không còn. Lúc đó là một khoảnh khắc đáng sợ của tôi".

Sau biến cố này, S.T cho biết anh buộc phải thay đổi hoàn toàn nhịp sinh hoạt, dành thời gian nghỉ ngơi, theo dõi sức khỏe và điều chỉnh cường độ làm việc. Nam ca sĩ thừa nhận từng sốc vì mọi chuyện đến quá bất ngờ trong lúc đang hoạt động liên tục. Sau thời gian điều trị và hồi phục, anh dần quay lại với nghệ thuật nhưng ưu tiên chăm sóc sức khỏe và cân bằng cuộc sống nhiều hơn trước.

S.T Sơn Thạch từng bị suy kiệt sức khoẻ vào năm 2025. Ảnh: Chuyến xe tri kỷ

Bên cạnh câu chuyện sức khoẻ, đời tư của S.T Sơn Thạch cũng nhiều lần trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Thời gian qua, nam ca sĩ liên tục bị gọi tên trong các tin đồn hẹn hò với một doanh nhân giàu có. Cả hai nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau ở các buổi tụ họp với bạn bè.

Trong bài phỏng vấn với chúng tôi, khi được hỏi đến những tin đồn hẹn hò, S.T Sơn Thạch lên tiếng: "Tôi nói thật tôi có giải thích như thế nào thì mọi người vẫn như vậy thôi. Với những người bạn như Lan Ngọc, Thúy Ngân, Song Luân hay cả doanh nhân kia, khi xuất hiện những tin đồn thì chúng tôi nhìn nhau cười, thái độ rất vui vẻ, đón nhận tích cực. Tôi may mắn có bạn bè thỏa mái trong chuyện này. Còn những người bên ngoài, mọi người muốn nói sao cũng được, chúng tôi không có vấn đề gì hết".

Nam ca sĩ cho biết anh không đặt ra giới hạn hay tiêu chuẩn cố định trong chuyện tình cảm, cũng không quá quan tâm đối phương là người ngoài ngành hay hoạt động nghệ thuật. Với S.T Sơn Thạch, điều quan trọng nhất vẫn là cảm giác đồng điệu và mong muốn được đồng hành lâu dài cùng người đó.