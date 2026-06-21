Vợ chồng tài tử thiệt mạng trong vụ cháy kinh hoàng

Bi kịch quá lớn đã xảy ra với gia đình của tài tử này.

Page Six đưa tin nam diễn viên phim All My Children Paul Avery và vợ Sheila đã qua đời bi thảm trong 1 vụ hỏa hoạn kinh hoàng. Nhà của vợ chồng tài tử tại Blairstown, bang New Jersey, Mỹ bị cháy vào tuần trước.

Lực lượng cứu hỏa đã đến hiện trường lúc 1h sáng và giải cứu cặp vợ chồng ra khỏi ngôi nhà đang bốc cháy dữ dội. Tuy nhiên, lúc này Paul Avery và vợ đã ở trong tình trạng nguy kịch và qua đời không lâu sau đó. Nguyên nhân vụ cháy hiện đang được điều tra.

Vợ chồng tài tử Paul Avery thiệt mạng trong vụ cháy nhà. Ảnh: Page Six

Cận cảnh hiện trường đám cháy. Ảnh: X

Con gái của cặp đôi đã xác nhận thông tin này trên mạng xã hội: "Tôi vô cùng đau lòng khi phải thông báo rằng cha mẹ chúng tôi, ông bà Paul và Sheila Garry Avery, đã qua đời vào sáng sớm nay. Chúng tôi yêu thương họ rất nhiều, và họ cũng yêu thương chúng tôi rất nhiều, và chẳng ai phải nghi ngờ điều đó cả. Chúng tôi biết ơn Sở Cứu hỏa Blairstown vì những nỗ lực của họ. Thông tin về lễ tang sẽ được thông báo sau” - Kyle Avery nói thêm. Bên dưới bài đăng, đã có rất đông người thân, người quen và người hâm mộ bày tỏ sự thương tiếc.

Con gái của nam diễn viên thông báo về bi kịch gia đình. Ảnh: Page Six

Thời niên thiếu, Paul Avery từng là vận động viên nhảy dù, phi công trực thăng trước khi bén duyên với điện ảnh. Tài tử này đóng vai chính trong bộ phim truyền hình dài tập All My Children suốt 12 năm vào thập niên 1980. Tài tử quá cố cũng tham gia phim Superman năm 1978 và các phim Soap, Three's Company.

Sau khi giải nghệ diễn xuất, ông đã dấn thân vào nghề báo, đầu tiên làm việc tại tờ New York Times trước khi trở thành biên tập viên sáng lập của tờ Ridge View Echo. Đến năm 2018, vợ Paul Avery bị đột quỵ nên ông đã nghỉ việc, trở thành người chăm sóc toàn thời gian cho bà.

Ông đóng vai chính trong bộ phim truyền hình dài tập All My Children suốt 12 năm vào thập niên 1980. Ảnh: Page Six

Tài tử quá cố cũng tham gia phim Superman năm 1978 và các phim Soap, Three's Company. Ảnh: Page Six