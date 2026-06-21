Không ai xứng với danh xưng "công chúa" hơn Jisoo!

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên người hâm mộ gọi Jisoo là "công chúa".

Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, Jisoo (BLACKPINK) lại khiến người hâm mộ phải trầm trồ bởi khí chất vừa sang trọng vừa ngọt ngào khó ai thay thế. Và mới đây, nữ thần tượng tiếp tục trở thành tâm điểm khi đăng tải loạt ảnh tham dự sự kiện mới, khiến mạng xã hội bùng nổ bởi nhan sắc đẹp như bước ra từ truyện cổ tích. Nhiều người thậm chí còn khẳng định rằng, trong thế giới Kpop hiện tại, không ai xứng đáng với danh xưng "công chúa" hơn Jisoo.

Xuất hiện tại sự kiện sang trọng, thành viên BLACKPINK lựa chọn một thiết kế đầm trắng quây ngực đầy tinh tế. Phom váy mềm mại với lớp voan mỏng phủ dài tạo hiệu ứng như sương khói, mang lại cảm giác vừa nhẹ nhàng vừa huyền ảo. Điểm nhấn đặc biệt nằm ở phần chân váy xuyên thấu ảo diệu, khiến mỗi bước đi của nữ ca sĩ đều giống như cảnh tượng trong một bộ phim cổ tích.

Ảnh: Instagram

Jisoo đẹp như công chúa xé truyện bước ra trong sự kiện mới. Ảnh: Instagram

Không cần những chi tiết quá phô trương, chỉ với sắc trắng tinh khôi cùng bộ trang sức cao cấp, Jisoo vẫn đủ sức khiến toàn bộ khung hình trở nên rực rỡ. Mái tóc đen dài được buông thẳng đơn giản càng làm nổi bật làn da trắng sáng cùng những đường nét thanh tú đặc trưng. Gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt dịu dàng và thần thái điềm tĩnh của cô mang đến cảm giác cao quý nhưng không hề xa cách.

Điều khiến công chúng luôn dành sự yêu mến đặc biệt cho Jisoo chính là vẻ đẹp vừa cổ điển vừa thanh lịch. Trong khi nhiều thần tượng theo đuổi phong cách cá tính hay nổi loạn, nữ ca sĩ sinh năm 1995 lại trung thành với hình tượng nữ tính, nhẹ nhàng và sang trọng. Chính sự nhất quán ấy đã tạo nên bản sắc riêng biệt không thể nhầm lẫn.

Ảnh: Instagram

Cận cảnh nhan sắc không chỗ chê của nữ idol. Ảnh: Instagram

Chiếc váy trắng lần này cũng được đánh giá là một trong những bộ trang phục đẹp nhất của Jisoo trong thời gian gần đây. Thiết kế xuyên thấu đầy tinh tế không hề mang cảm giác hở hang, ngược lại càng tôn lên sự yêu kiều và mong manh vốn là "thương hiệu" của cô. Những món trang sức lấp lánh được phối vừa đủ, giúp tổng thể trở nên đắt giá nhưng vẫn giữ được nét thanh thoát.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên người hâm mộ gọi Jisoo là "công chúa". Nhìn lại chặng đường hoạt động suốt nhiều năm qua, có thể thấy phong cách này dường như sinh ra để dành cho cô. Từ những bộ váy hoa nhẹ nhàng thời kỳ đầu debut cùng BLACKPINK, những chiếc váy dạ hội lộng lẫy trên thảm đỏ quốc tế cho đến hình tượng quý cô thanh lịch trong các chiến dịch quảng cáo, Jisoo luôn mang đến cảm giác dịu dàng và sang trọng rất riêng. Không phải kiểu "công chúa" quá kiêu kỳ hay xa vời, nữ thần tượng mang hình ảnh của một nàng công chúa hiện đại: thanh lịch, tinh tế, nền nã nhưng vẫn đầy sức hút.

Ảnh: Instagram

Nhìn lại chặng đường hoạt động suốt nhiều năm qua, có thể thấy phong cách "công chúa" dường như sinh ra để dành cho cô. Ảnh: Instagram

Đặc biệt, nét đẹp của Jisoo còn mang hơi hướng cổ điển hiếm thấy trong thế hệ idol hiện nay. Từ đôi mắt biết cười, sống mũi thanh tú đến nụ cười dịu dàng, tất cả tạo nên cảm giác ngọt ngào, yêu kiều mà khó có thể tìm thấy ở bất kỳ ai khác. Không ít người cho rằng danh xưng "Hoa hậu Hàn Quốc", "nữ thần Dior" hay "công chúa Kpop" đều rất phù hợp với Jisoo. Bởi bên cạnh nhan sắc nổi bật, cô còn sở hữu phong thái điềm đạm, sự tinh tế trong giao tiếp và hình ảnh sạch scandal đáng ngưỡng mộ. Sự kết hợp giữa vẻ đẹp, thần thái và khí chất đã tạo nên một Jisoo rất riêng giữa thế gưới Kpop.

Có lẽ vì thế mà sau nhiều năm hoạt động, hình tượng "công chúa" vẫn luôn là phong cách phù hợp nhất với Jisoo. Không phải bởi những bộ váy lộng lẫy hay trang sức đắt đỏ, mà bởi chính khí chất thanh tao, dịu dàng và sang trọng tự nhiên của cô. Giữa vô số mỹ nhân Kpop với những phong cách khác nhau, Jisoo vẫn là cái tên khiến công chúng nghĩ ngay đến hình ảnh một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Và quả thật, rất khó để tìm được ai xứng đáng với danh xưng ấy hơn cô.

Ảnh: Instagram

Sự kết hợp giữa vẻ đẹp, thần thái và khí chất đã tạo nên một Jisoo rất riêng giữa thế gưới Kpop. Ảnh: Instagram

Jisoo tên đầy đủ là Kim Jisoo, sinh ngày 3/1/1995 tại Gunpo, Gyeonggi, Hàn Quốc. Cô ra mắt cùng BLACKPINK vào năm 2016 dưới sự quản lý của YG Entertainment và nhanh chóng trở thành một trong những nữ thần tượng nổi tiếng nhất thế giới. Ngoài vai trò ca sĩ, Jisoo còn hoạt động ở lĩnh vực diễn xuất với bộ phim Snowdrop và nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả. Năm 2023, cô phát hành sản phẩm solo đầu tay ME với ca khúc chủ đề Flower, lập nhiều kỷ lục doanh số cho nghệ sĩ nữ Kpop.

Bên cạnh âm nhạc, Jisoo còn là đại sứ toàn cầu của những thương hiệu danh tiếng, được đánh giá là một trong những biểu tượng thời trang có sức ảnh hưởng lớn tại châu Á. Năm 2024, cô thành lập công ty riêng mang tên BLISSOO để phát triển các hoạt động cá nhân, đồng thời tiếp tục đồng hành cùng BLACKPINK trong các dự án nhóm. Jisoo nổi tiếng với tính cách vui vẻ, thân thiện và kín tiếng. Sau một thập kỷ hoạt động, Jisoo vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ, được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc và thời trang hàng đầu của Kpop.

Ảnh: Instagram