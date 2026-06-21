Mẹ bác sĩ Chiêm Quốc Thái nói thẳng với Ngọc Loan: "Mong vợ chồng con hạnh phúc, vui vẻ suốt đời"

Đoạn clip thể hiện mối quan hệ thân thiết giữa gia đình bác sĩ Chiêm Quốc Thái và Ngọc Loan bất ngờ trở nên viral.

Mối quan hệ giữa Ngọc Loan và bác sĩ Chiêm Quốc Thái thường xuyên khiến netizen xôn xao bàn tán. Nguồn cơn xuất phát từ việc dù lộ loạt bằng chứng rõ mồn một nhưng cả hai đều rất kín tiếng trong chuyện đời tư. Cùng vướng tin đồn, thế nhưng Ngọc Loan lại có đặc quyền hơn Lona Kiều Loan là thoải mái công khai xuất hiện thân thiết bên mẹ của bác sĩ Chiêm Quốc Thái. Qua những ảnh hiếm được hé lộ, có thể thấy mối quan hệ 2 bên gia đình rất gần gũi, thân thiết.

Mới đây nhất, cư dân mạng còn đào lại đoạn clip mẹ bác sĩ Chiêm Quốc Thái gọi Ngọc Loan là "vợ chồng con". Song song đó, Ngọc Loan cũng xưng hô với bà là "Má", như xác nhận danh phận "con dâu". Trong clip, Ngọc Loan ghi điểm vì sự khéo léo, tâm lý và thân thiết với mẹ bác sĩ Chiêm Quốc Thái. Cụ thể, Ngọc Loan tặng món quà hàng hiệu và nói: "Nhân ngày 8/3, con chúc má luôn xinh đẹp, vui vẻ và sẽ đi du lịch 30 nước nữa".

Đáp lại, mẹ của bác sĩ Chiêm Quốc Thái vui vẻ: "Má cảm ơn con, má mong vợ chồng con hạnh phúc, vui vẻ suốt cuộc đời này. Má chúc vợ chồng con có thêm đứa con trai nữa. Má có tên sẵn rồi".

Khoảnh khắc thân thiết của mẹ bác sĩ Chiêm Quốc Thái và Ngọc Loan (Nguồn: @Chăm Sao)

Thời điểm này, Ngọc Loan được cho là đã âm thầm sinh nhóc tỳ đầu lòng. Đến năm 2023 -2024 cô mới tiếp tục chào đón em bé thứ 2 là bé trai, có tên là Chiêm Quốc V. 2 nhóc tỳ này thường xuyên được đi du lịch, tiệc thân mật cùng gia đình nhưng chưa từng chính thức công khai trước công chúng.

Ngọc Loan từng bị bắt gặp đưa 2 con đi du lịch cùng bác sĩ Chiêm Quốc Thái

Mối quan hệ giữa Ngọc Loan và bác sĩ Chiêm Quốc Thái

Ngọc Loan và bác sĩ Chiêm Quốc Thái thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các chuyến du lịch, sự kiện hay những buổi gặp gỡ thân mật với gia đình hai bên. Dù chưa chính thức thông báo chuyện cưới hỏi, nhưng việc mẹ nam bác sĩ liên tục gọi Ngọc Loan là “con dâu” trên mạng xã hội khiến netizen càng thêm chắc mẩm chuyện cả hai đang có mối quan hệ vô cùng nghiêm túc.

Cách đây không lâu, mẹ bác sĩ Chiêm Quốc Thái nhận xét về Ngọc Loan: "Nó đẹp còn hơn hoa hậu đó con. Cô cưng nó lắm. Đi chơi với con dâu cô cứ nhìn nó miết nhìn hoài không chán nó đẹp lắm. Cô rất thích con dâu ăn diện, đàn bà con gái đẹp lúc nào cũng dễ thương. Cô già lớn tuổi cô cũng diện hà con nên con dâu nó diện cô thích lắm không có phải như mẹ chồng người ta đâu".

Mẹ bác sĩ Chiêm Quốc Thái thân thiết với "con dâu" Ngọc Loan

Tháng 11/2016, cộng đồng mạng lại được một phen xôn xao với nghi vấn hẹn hò của bác sĩ Chiêm Quốc Thái với Ngọc Loan The Face. Sự việc bắt nguồn từ việc Ngọc Loan đăng ảnh nắm tay hẹn hò bên ai đó giấu mặt và hình ảnh bàn tay với những phụ kiện giống hệt với bác sĩ Chiêm Quốc Thái. Đến vào đầu tháng 1/2019, một tài khoản trên Facebook đã đăng tải loạt ảnh Ngọc Loan cùng một bé gái được cho là con của nữ người mẫu, người này còn khẳng định mặt bé giống bác sĩ Chiêm Quốc Thái y đúc.

Tháng 4/2025, Ngọc Loan đã đăng ảnh tổ chức tiệc sinh nhật ấm cúng tại nhà riêng, nhân vật xuất hiện trên bánh kem là một người đàn ông mặc áo blouse nắm chặt tay một bé trai. Nhiều người nhanh chóng nhận ra cách tạo hình của người đàn ông này rất giống với phong cách của bác sĩ Chiêm Quốc Thái. Ngoài ra, dù Ngọc Loan đã khéo dùng biểu tượng để che tên nhưng netizen đã soi ra được dòng chữ "Chiêm Quốc V" - được cho là con trai của cô xuất hiện trên chiếc bánh kem.

Ngọc Loan được cho là đã bí mật sinh 2 nhóc tỳ

Bác sĩ Chiêm Quốc Thái từng vướng tin đồn tình cảm với nhiều mỹ nhân Vbiz, nhưng chỉ Ngọc Loan là người hiếm hoi được công khai xuất hiện cùng anh tại các sự kiện. Không chỉ dừng ở đó, cô còn tham gia làm việc tại chính thẩm mỹ viện của bác sĩ Chiêm Quốc Thái. Đặc biệt nhất phải kể đến khoảnh khắc Ngọc Loan xuất hiện thân thiết bên mẹ của bác sĩ Chiêm Quốc Thái.

Ngọc Loan có cuộc sống giàu có, sang chảnh như phú bà

Ảnh: FBNV