Lan truyền ảnh nàng thơ gen Z sang Mỹ khám thai sinh con cho “chủ tịch showbiz”, diện mạo quý tử đầu lòng gây sốc

"Nàng thơ sinh con ở Mỹ" đang là từ khóa leo hot search.

Theo tờ Sohu, mạng xã hội Weibo đang xôn xao trước một tin đồn liên quan đến cặp đôi nổi tiếng Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương. Tâm điểm của cuộc bàn tán chính là nghi vấn Từ Nghệ Dương đã mang thai trước khi cưới, và bí mật sinh con trai đầu lòng tại Mỹ. Chỉ trong vài giờ, chủ đề này đã leo thẳng lên top 1 hot search, thu hút hàng chục triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận từ cư dân mạng.

Nghi vấn rộ lên khi 1 cư dân mạng tiết lộ Từ Nghệ Dương đã sinh quý tử đầu lòng trong khoảng tháng 9 đến tháng 12/2024. Người này cho biết nàng thơ gen Z và em gái cô khám thai, sinh nở tại cùng 1 bệnh viện ở Mỹ. Sau khi tin đồn bùng nổ, cư dân mạng lập tức tổng hợp lại những sự kiện diễn ra trong gần hai năm qua liên quan đến Hoàng Tử Thao - Từ Nghệ Dương. Càng tổng hợp, nhiều người càng cho rằng nghi vấn Từ Nghệ Dương sinh con bí mật không phải hoàn toàn vô căn cứ.

Từ khóa "Từ Nghệ Dương sinh con ở Mỹ" đứng top 1 hot search Weibo. Ảnh: Sina.

Theo đó, vào tháng 8/2024, Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương từng bị bắt gặp xuất hiện tại một phòng khám sản phụ khoa ở Los Angeles, Mỹ. Nữ ca sĩ sinh năm 1997 được Hoàng Tử Thao và gia đình bảo vệ chặt chẽ, tránh để người xung quanh chụp ảnh. Theo nguồn tin, cha Từ Nghệ Dương rất vui vẻ sau khi con gái khám xong. Trong khi đó, Hoàng Tử Thao lại rất căng thẳng vì sợ bị lộ hình ảnh đưa Từ Nghệ Dương đi khám thai. Khi phát hiện bị chụp lén, nam nghệ sĩ liền chỉ tay, to tiếng yêu cầu fan xóa ảnh. Sau đó, Từ Nghệ Dương bị bắt gặp đi giày đế bệt, diện áo rộng được cho là để giấu bụng bầu đã vượt mặt khi cùng Hoàng Tử Thao xuống phố.

Từ Nghệ Dương mặc đồ rộng, được cho là để giấu bụng bầu vượt mặt. Ảnh: Sina.

1 cư dân mạng bắt gặp Hoàng Tử Thao và cha Từ Nghệ Dương ở bệnh viện phụ sản tại Mỹ. Họ đưa Từ Nghệ Dương đi khám thai. Khi bị phát hiện chụp lén, Hoàng Tử Thao giận dữ quát nạt và bắt xóa ảnh. Ảnh: Weibo.

Đến tháng 10/2024, trong một buổi livestream, Hoàng Tử Thao được cho là đã vô tình hé lộ về việc anh đã lên chức cha: "Dành thời gian cho gia đình, cho vợ, cho con". Khi nhận ra bản thân đã lỡ lời, chủ tịch Cbiz ngay lập tức đính chính từ "dành cho con" thành "dành cho các anh em đồng nghiệp thân thiết". Sau khi nghi vấn đã lên chức cha mẹ nổ ra, Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương không xác nhận hay phủ nhận. Tuy nhiên, nam ca sĩ khẳng định vợ chồng anh chưa từng sử dụng dịch vụ mang thai hộ ở Mỹ.

Hoàng Tử Thao từng lỡ miệng nhắc đến "con" trên livestream? Ảnh: Sina.

Tháng 12/2024, cặp đôi chính thức thông báo đã đăng ký kết hôn. Không lâu sau, Từ Nghệ Dương được trông thấy xuất hiện tại một cửa hàng chuyên bán đồ sơ sinh, khiến tin đồn tổ ấm của cô và chủ tịch showbiz đã có thêm thành viên lan rộng.

Sau khi công khai đăng ký kết hôn với Hoàng Tử Thao...

... Từ Nghệ Dương liền bị bắt gặp đi xem giường cũi em bé. Ảnh: Weibo.

Đỉnh điểm là vào cuối tháng 6/2025, paparazzi xứ Trung đã "tóm gọn" mẹ Từ Nghệ Dương vỗ về và cẩn thận bế 1 em bé, cùng bảo mẫu trở về nhà riêng của cặp sao hàng đầu Hoa ngữ. Tính toán theo dòng thời gian từ các nghi vấn mang thai trước đó thì độ tuổi của em bé hoàn toàn trùng khớp với khả năng Từ Nghệ Dương sinh con vào khoảng cuối năm 2024.

Hình ảnh mẹ Từ Nghệ Dương cẩn thẩn bế 1 em bé, đi cùng bảo mẫu về nhà riêng của Hoàng Tử Thao được cánh săn ảnh ghi lại. Em bé được cho là con của nàng thơ gen Z. Ảnh: Weibo.

Không chỉ vậy, vào ngày diễn ra hôn lễ của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương (tháng 10/2025), cánh săn ảnh đã quay được cảnh bảo mẫu bế 1 đứa trẻ bước xuống từ xe sang của nam ca sĩ. Đáng chú ý, chính Hoàng Tử Thao là người cầm lái chiếc xe đó đến địa điểm tổ chức hôn lễ. Theo 1 số phóng viên uy tín trong showbiz, Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương quả thật đã có con đầu lòng. Em bé diện mạo dễ thương gây sốc, với gương mặt giống hệt Hoàng Tử Thao và "thừa hoàn hảo gen visual nổi bật của bố mẹ".

Theo các phóng viên trong showbiz Hoa ngữ, con trai đầu lòng của chủ tịch và nàng thơ diện mạo dễ thương gây sốc, với gương mặt giống hệt Hoàng Tử Thao và "thừa hoàn hảo gen visual nổi bật của bố mẹ". Ảnh: Weibo.

Trên MXH, nhiều người cho rằng nếu thông tin Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương đã có con đầu lòng là thật, việc họ lựa chọn giữ kín chuyện cũng là điều dễ hiểu nhằm bảo vệ cuộc sống riêng tư của gia đình. Trong khi đó, một bộ phận cư dân mạng lại cho rằng công chúng nên chúc phúc cho tổ ấm của "anh sếp - nàng thơ", không nên "đào xới" chuyện riêng tư mà họ chưa muốn công khai.

Chuyện tình của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương được xem là phiên bản lãng mạn ngoài đời thực của tiểu thuyết ngôn tình theo motip "tổng tài và nàng thơ". Cặp đôi có mối quan hệ trên mức sếp - nhân viên từ năm 2020. Từ Nghệ Dương là nghệ sĩ thuộc công ty L.TAO Entertainment do nam idol họ Hoàng sáng lập và giữ chức chủ tịch.

Nguồn: Sina, Sohu