Náo loạn ảnh Yoona (SNSD) đang mang thai

Loạt thông tin đời tư gây sốc của Yoona (SNSD) khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Sáng 21/6, cộng đồng mạng náo loạn trước hình ảnh được cho là Yoona (SNSD) đang khoe bụng bầu bên ông xã bí mật. Đáng nói, tấm ảnh do chính người đàn ông trong hình đăng lên khoe với khán giả. Trong hình, người này hạnh phúc đặt tay lên bụng bầu của cô gái nghi là Yoona với dáng vẻ hạnh phúc, rạng rỡ như đang muốn “đánh dấu chủ quyền”. Chưa dừng lại ở đó, người đàn ông trong hình còn tag hẳn tài khoản của Yoona vào bài đăng của mình.

Bức ảnh đã gây xôn xao, tạo ra lượng thảo luận lớn trên các diễn đàn trực tuyến, bởi lẽ khán giả đều tưởng Yoona vẫn đang độc thân và chưa lập gia đình. Theo 1 số netizen, nếu người phụ nữ trong hình thực sự là mỹ nhân SNSD thì quả thật cô đã giấu kín đời tư trong suốt thời gian dài và qua mặt cả người hâm mộ.

Hình ảnh nghi Yoona đã kết hôn và mang thai, đang sống hạnh phúc bên người chồng bí mật bỗng được chia sẻ với tốc độ chóng mặt mới đây. Ảnh: X

Thế nhưng trên thực tế, bức ảnh gây hoang mang nói trên thực chất chỉ là sản phẩm do người đàn ông trong hình nhờ AI tạo ra. Nói tóm lại, không hề có chuyện Yoona đã kết hôn và đang mang thai cho ông xã bí mật.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, fan của Yoona đang vô cùng phẫn nộ khi nữ idol bỗng trở thành nạn nhân của vấn nạn giả mạo hình ảnh bằng AI. Thậm chí, họ còn gửi báo cáo lên SM - công ty quản lý Yoona với mong muốn “ông lớn” Kpop này sẽ vào cuộc và nhờ pháp luật xử lý người đàn ông đã nhờ AI tạo ra hình ảnh làm tổn hại danh dự của thành viên SNSD. Được biết, cách đây không lâu người sản xuất và bán video Deepfake về 2 thành viên aespa gồm Karina - Winter đã bị tòa tuyên án 2 năm 6 tháng tù. Vậy nên, fan hy vọng người đàn ông đăng ảnh xuyên tạc về Yoona cũng sẽ phải đón nhận hình phạt tương tự từ pháp luật cho hành động lệch chuẩn của mình.

Yoona vừa trở thành nạn nhân của vấn nạn giả mạo hình ảnh bằng AI. Ảnh: Naver

Đây cũng không phải lần đầu Yoona bị cuốn vào tin đồn sai sự thật liên quan tới đời tư. Còn nhớ hồi năm 2012, 1 tờ báo Trung Quốc đưa tin độc quyền, Yoona ngoại tình với nam ca sĩ đã có gia đình PSY. Theo thông tin từ báo này, PSY bí mật gặp gỡ Yoona tại 1 bữa tiệc và cả 2 đã trở nên tâm đầu ý hợp. Họ cùng nhau đi dự tiệc nhiều hơn và sớm nảy sinh quan hệ tình cảm. Tờ báo này còn khẳng định rằng vợ của PSY biết rõ về mối quan hệ kín đáo này nhưng vẫn giữ bí mật để bảo vệ sự nghiệp của PSY và con cái của họ. Tờ tin tức còn đưa ra bằng chứng là 1 bức ảnh chụp 2 ngôi sao hẹn hò kín đáo tại khu chợ.

Thế nhưng hóa ra hình ảnh nói trên được chụp khi Yoona ghi hình cho chương trình Running Man. Người đàn ông bên cạnh Yoona trong bức ảnh do tờ báo Trung Quốc đăng lên thực chất là... 1 người quay phim. Và tờ báo xứ Trung đã nhầm người đàn ông này thành nam ca sĩ PSY rồi tung tin sai sự thật về Yoona.

Báo Trung bất ngờ tung ảnh nghi Yoona ngoại tình với PSY. Ảnh: Nate

Yoona sinh ngày 30/5/1990, là ca sĩ, diễn viên và người mẫu trực thuộc công ty SM Entertainment. Cô ra mắt năm 2007 với tư cách là thành viên nhóm nhạc huyền thoại SNSD - nhóm nhạc nữ có tầm ảnh hưởng lớn nhất nhì trong lịch sử Kpop. Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc thành công vang dội, Yoona còn ghi dấu ấn trong lĩnh vực phim ảnh với loạt tác phẩm ăn khách như You Are My Destiny (2008), The K2 (2016), Exit (2019) và King the Land (2023),...

Trong năm 2025, Yoona tiếp tục khẳng định thực lực diễn xuất qua bộ phim Ngự Trù Của Bạo Chúa. Bộ phim nhanh chóng gây “sốt” khắp châu Á nhờ nội dung hấp dẫn, bối cảnh hoành tráng cùng diễn xuất tinh tế của Yoona. Nhiều khán giả và giới phê bình đánh giá đây là vai diễn đột phá, giúp cô thể hiện chiều sâu cảm xúc và sự trưởng thành trong nghề.

Yoona gặt hái được thành công vang dội trên cả mặt trận âm nhạc và diễn xuất. Ảnh: X

Nguồn: Instiz, Naver