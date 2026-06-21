Vũ Khắc Tiệp: "Trong trái tim tôi Ngọc Trinh là cô gái tuyệt vời"

Vũ Khắc Tiệp tiết lộ về mối quan hệ với Ngọc Trinh ở thời điểm hiện tại.

Sau thời gian dài khá kín tiếng, mới đây Vũ Khắc Tiệp bất ngờ xuất hiện tại một giải đấu pickleball và nhanh chóng thu hút sự chú ý. Đây là một trong những lần hiếm hoi "ông bầu Vbiz" lộ diện trước truyền thông sau quãng thời gian hạn chế tham gia các sự kiện giải trí.

Xuất hiện với phong thái thoải mái, Vũ Khắc Tiệp cho biết cuộc sống hiện tại của anh trở nên thú vị hơn nhờ pickleball và hiện tại có nhiều định hướng riêng nhưng không liên quan đến showbiz. Khi được hỏi về mối quan hệ với Ngọc Trinh sau thời gian dài nghỉ chơi, "ông bầu Venus" thẳng thắn cho biết đến nay họ vẫn chưa liên lạc lại sau khoảng thời gian nghỉ chơi.

Vũ Khắc Tiệp chia sẻ: "Cả hai đã liên lạc đâu, khi nào có duyên thì sẽ gặp lại thôi, nhưng anh em rất quý nhau. Tôi vẫn luôn ủng hộ Trinh và trong trái tim tôi Trinh là một cô gái tuyệt vời".

Vũ Khắc Tiệp tiết lộ về mối quan hệ với Ngọc Trinh (Clip: Đi Soi Sao Đi)

Phát ngôn này nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội bởi nó cho thấy sự trân trọng mà Vũ Khắc Tiệp vẫn dành cho người bạn đồng hành suốt gần hai thập kỷ. Dù mối quan hệ không còn như trước, nam doanh nhân vẫn lựa chọn nhắc đến Ngọc Trinh bằng những lời nhận xét tích cực.

Một trong những khoảnh khắc gây chú ý nhất liên quan đến Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh chính là màn "chạm mặt như người lạ" tại sự kiện cuối năm ngoái.

Khi Ngọc Trinh đang trả lời phỏng vấn, Vũ Khắc Tiệp xuất hiện ngay phía sau và đi ngang qua khu vực thảm đỏ. Dù khoảng cách chỉ vài bước chân, cả hai không hề có bất cứ tương tác nào. Không chào hỏi, không nhìn về phía đối phương, cũng không có động thái cho thấy họ từng là cặp bài trùng nổi tiếng của showbiz Việt.

Chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng đoạn clip nhanh chóng lan truyền trên các diễn đàn, kéo theo hàng loạt bình luận tiếc nuối. Nhiều người thậm chí gọi đây là màn "người quen hóa người dưng" gây xôn xao nhất Vbiz.

Khoảnh khắc Vũ Khắc Tiệp lướt qua Ngọc Trinh tại sự kiện (Clip: Sao Hóng Vbiz)

Trước đó, Vũ Khắc Tiệp chính thức xác nhận trên mạng xã hội rằng anh và Ngọc Trinh đã không còn giữ mối quan hệ thân thiết như trước. Nguyên nhân khiến Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh rạn nứt có liên quan đến đoạn video về vụ té xe của Ngọc Trinh mà anh đã đăng tải lên MXH.

"Trước khi Trinh xảy ra chuyện, Trinh có gửi cho tôi clip Trinh bị té xe. Trong clip, Trinh có nói rằng: 'Anh ơi, em lại bị té rồi, đau lắm'. Sau khi nhận được, tôi có đăng lên mạng và bảo rằng 'Thương em quá'. 5 phút sau, tôi nhận được cuộc gọi chất vấn tại sao lại đăng clip lên mạng từ Trinh. Tôi có xin lỗi Trinh và nhanh chóng gỡ bỏ clip. Nhưng tôi phát hiện Trinh đã hủy theo dõi anh trên MXH. 1 tuần sau, Trinh xảy ra chuyện", Vũ Khắc Tiệp nói.

Vũ Khắc Tiệp chia sẻ khi Ngọc Trinh xảy ra chuyện, anh rất lo lắng. Đến khi Ngọc Trinh được trở về nhà, anh có nhắn tin hỏi thăm và muốn được sang nhà gặp Ngọc Trinh. Tuy nhiên, Ngọc Trinh chỉ xem mà không trả lời. Ông bầu cũng tiết lộ Ngọc Trinh đã chặn Facebook, hủy theo dõi TikTok nên anh chỉ có thể nhắn tin cho cô trên Instagram nhưng chưa bao giờ nhận được phản hồi từ nữ người mẫu.

Vũ Khắc Tiệp xác nhận mối quan hệ cả hai "lạnh nhạt" sau biến cố của Ngọc Trinh

Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp từng được xem là cặp bài trùng của showbiz Việt. Hơn một thập kỷ trước, Vũ Khắc Tiệp là người phát hiện và đưa Ngọc Trinh bước chân vào làng giải trí. Dưới sự dẫn dắt của Vũ Khắc Tiệp, Ngọc Trinh từ một người mẫu vô danh trở thành cái tên đình đám, với danh hiệu "Nữ hoàng nội y".

Cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện lớn, đi du lịch sang chảnh và không ngại chia sẻ những khoảnh khắc thân thiết trên mạng xã hội. Ngọc Trinh từng gọi Vũ Khắc Tiệp là "tri kỷ", người cô vô cùng tin tưởng trong cả công việc lẫn cuộc sống. Tuy nhiên, mối quan hệ này hiện tại đã được người trong cuộc xác nhận không còn như trước.

Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh từng là cặp bài trùng của Vbiz

Ảnh: Tổng hợp