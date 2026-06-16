Chia sẻ mới đây của Ngọc Trinh khiến cư dân mạng chú ý không ngớt.

Giữa lúc liên tục bị gọi tên trong những cuộc bàn luận xoay quanh đời tư, đặc biệt là nghi vấn liên quan đến diễn viên Kiều Minh Tuấn, động thái mới nhất của Ngọc Trinh nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cư dân mạng. Không trực tiếp nhắc đến bất kỳ tin đồn nào, nhưng chỉ với một dòng trạng thái ngắn gọn đi kèm bộ ảnh mới, "nữ hoàng nội y" vẫn khiến netizen không ngừng bàn tán.

Trên trang cá nhân, Ngọc Trinh đăng tải loạt ảnh khoe visual ngọt ngào với tông hồng chủ đạo. Người đẹp diện chiếc váy màu pastel ôm sát, kết hợp kiểu tóc buộc nơ nữ tính cùng layout makeup trong trẻo. Giao diện ở tuổi 37 của nữ người mẫu khiến dân tình trầm trồ.

Ngọc Trinh khoe visual rạng rỡ ở tuổi 37, gây chú ý với dòng trạng thái về chuyện tình cảm

Đáng chú ý hơn cả là dòng trạng thái mà cô đính kèm: "Trời sinh em đã thích màu hồng. Còn chuyện có chồng em để đó tính sau".

Chỉ một câu nói ngắn nhưng lại xuất hiện đúng thời điểm đời tư đang nhận được nhiều sự quan tâm. Vì thế, bài đăng nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Nhiều người cho rằng đây chính là cách Ngọc Trinh ngầm thể hiện quan điểm hiện tại về chuyện yêu đương và kết hôn. Thay vì vội vàng tìm kiếm một mối quan hệ hay lên tiếng trước những đồn đoán trên mạng xã hội, người đẹp dường như đang tận hưởng cuộc sống theo cách riêng và chưa đặt nặng chuyện chồng con.

Ngọc Trinh thể hiện rõ thái độ giữa bàn tán về chuyện tình cảm

Những ngày qua, Ngọc Trinh liên tục bị réo tên trong các cuộc thảo luận liên quan đến nghi vấn tình cảm với Kiều Minh Tuấn. Theo đó, loạt giả thuyết cho rằng cả hai đã bí mật hẹn hò suốt nhiều năm qua. Cư dân mạng còn tổng hợp thêm loạt hint trước đó giữa cả hai. Đơn cử là khoảnh khắc bùng nổ chemistry của Kiều Minh Tuấn và Ngọc Trinh khi cả hai đóng cặp trong phim Duyên Ma (2022).

Theo đó, Kiều Minh Tuấn và Ngọc Trinh liên tục có những khoảnh khắc tương tác gần gũi để phục vụ concept chụp ảnh. Nam diễn viên nhiều lần áp sát bạn diễn, đặt tay lên vai, tựa trán hay phối hợp ăn ý trong những phân cảnh đòi hỏi cảm xúc tình cảm. Trong khi đó, Ngọc Trinh cũng thoải mái phối hợp cùng bạn diễn, tạo nên nhiều khung hình được nhận xét là có cảm giác như một cặp đôi thực thụ.

Đáng chú ý, ngoài những khoảnh khắc tạo dáng theo yêu cầu, đoạn clip còn ghi lại nhiều giây phút cả hai bật cười, trò chuyện và tương tác tự nhiên phía sau ống kính. Chính điều này khiến không ít khán giả cho rằng sức hút của video không chỉ đến từ những cảnh quay tình cảm mà còn nằm ở sự thoải mái và ăn ý giữa hai nghệ sĩ.

Hậu trường Kiều Minh Tuấn và Ngọc Trinh chụp ảnh quảng bá phim

Trong quá trình đồng hành cùng dự án, Ngọc Trinh không ít lần công khai bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho đàn anh. Cô cho biết: "Cả hai làm việc rất ăn ý. Trinh và anh Tuấn không mất nhiều thời gian để nhập tâm vào nhân vật. Anh Tuấn là người có nhiều kinh nghiệm, khả năng dẫn dắt bạn diễn tốt nên đóng cùng anh ấy rất dễ chịu".

Ở chiều ngược lại, Kiều Minh Tuấn cũng dành sự ghi nhận cho bạn diễn. Nam diễn viên đánh giá Ngọc Trinh là người thông minh, tiếp thu nhanh và luôn nghiêm túc trong công việc. Anh cho biết người đẹp đã có nhiều nỗ lực để hoàn thành tốt vai diễn, đồng thời không ngại lắng nghe góp ý từ ekip trong suốt quá trình quay phim.

Kiều Minh Tuấn và Ngọc Trinh trở nên thân thiết sau bộ phim chung

Cả hai nhiều lần xuất hiện để ủng hộ những dấu mốc quan trọng của đối phương. Khi Ngọc Trinh khai trương cơ sở kinh doanh mới, Kiều Minh Tuấn trực tiếp mang hoa đến chúc mừng. Đến thời điểm người đẹp trở lại màn ảnh với phim Chị Dâu, nam diễn viên cũng có mặt tại buổi ra mắt để động viên đồng nghiệp và dành cho cô cái ôm thân tình.

Ở chiều ngược lại, Ngọc Trinh cũng thường xuyên thể hiện sự ủng hộ dành cho Kiều Minh Tuấn. Mới đây, cô gây chú ý khi xuất hiện tại buổi công chiếu phim mới của nam diễn viên và công khai dành nhiều lời khen cho màn thể hiện của anh trên trang cá nhân.

Dù những bàn tán về chuyện tình cảm vẫn đang xuất hiện trên mạng xã hội, Kiều Minh Tuấn và Ngọc Trinh chưa từng lên tiếng xác nhận bất kỳ mối quan hệ nào vượt quá tình đồng nghiệp.

Mối quan hệ của Kiều Minh Tuấn và Ngọc Trinh được nhiều người bàn tán

Ảnh: FBNV