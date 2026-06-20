Vũ Thuý Quỳnh lộ diện giữa nghi vấn đang mang thai, còn diện cả váy lộ cả vòng 2

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình cảm của Vũ Thúy Quỳnh được khán giả quan tâm hơn cả.

Vài ngày trước, Á hậu Vũ Thuý Quỳnh trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Nguyên do vì khi tham gia sự kiện, người đẹp sinh năm 1998 để lộ vòng 2 lớn rõ, nhô lên khác thường. Cư dân mạng liền rộ nghi vấn cô đang mang thai con đầu lòng.

Giữa lúc những đồn đoán chưa hạ nhiệt, động thái mới của Vũ Thuý Quỳnh tiếp tục nhận được sự quan tâm. Tối 19/6, người đẹp xuất hiện tại một sự kiện giải trí với phong cách gợi cảm, diện thiết kế xẻ sâu và phần eo ôm sát, khoe vòng 2 lấp ló trước ống kính.

Sự xuất hiện lần này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Nhiều khán giả cho rằng việc Vũ Thuý Quỳnh thoải mái tạo dáng, không né tránh các góc máy phần nào cho thấy thái độ khá thoải mái của cô trước những tin đồn đang được lan truyền.

Á hậu Vũ Thuý Quỳnh để lộ vòng 2 lùm lùm khi tham gia sự kiện. Ảnh: Tổng hợp

Người đẹp tiếp tục nhận được sự quan tâm vì lộ diện giữa lúc vướng nghi vấn có tin vui. Nguồn: Vũ Thuý Quỳnh

Cô lựa chọn thiết kế xẻ sâu vòng 1 và để lộ vòng eo. Ảnh: Vũ Thuý Quỳnh

Đáng chú ý hơn cả là tương tác của Vũ Thuý Quỳnh dưới phần bình luận. Khi một tài khoản để lại ý kiến: "Ê cái dáng đẹp vậy, bữa ai đồn có em bé vậy chèn", một người khác tiếp tục đáp lại: "Đập tan tin đồn". Trước những bình luận này, Vũ Thuý Quỳnh không giải thích hay phủ nhận trực tiếp mà chỉ để lại 3 icon. Động thái ngắn gọn nhưng được nhiều người xem như cách phản hồi đầy ẩn ý giữa lúc tin đồn vẫn đang lan truyền.

Hiện tại, Vũ Thuý Quỳnh chưa lên tiếng chính thức về những bàn tán xoay quanh đời tư. Tuy nhiên, việc cô xuất hiện với thần thái tự tin cùng màn tương tác thoải mái với cư dân mạng tiếp tục trở thành chủ đề được nhiều người chú ý trên các diễn đàn.

Á hậu Vũ Thuý Quỳnh liên tục phản hồi ẩn ý những bình luận bàn luận về chuyện con cái. Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, chuyện tình cảm của Vũ Thúy Quỳnh cũng nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng. Bạn trai cô là doanh nhân Đức Phạm – cái tên từng được biết đến rộng rãi sau cuộc hôn nhân với Diệp Lâm Anh. Chia sẻ về cơ duyên quen nhau, nàng Á hậu từng gây bất ngờ khi tiết lộ cả hai không gặp gỡ qua các sự kiện giải trí hay chơi pickleball như nhiều đồn đoán trên mạng. Theo Vũ Thúy Quỳnh, mối quan hệ bắt đầu khá tình cờ từ niềm yêu thích chơi game. Những cuộc trò chuyện xoay quanh sở thích chung đã giúp cả hai dần kết nối, trở nên thân thiết rồi phát triển thành tình cảm.

Về sự nghiệp, Vũ Thúy Quỳnh là gương mặt không còn xa lạ với cộng đồng yêu nhan sắc. Người đẹp sinh năm 1998, quê Điện Biên, từng vào Top 10 Siêu mẫu Việt Nam 2018 và Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Cô được nhiều khán giả biết đến hơn sau khi giành vị trí Á quân 3 tại The New Mentor 2023. Sau đó, Vũ Thúy Quỳnh tiếp tục tạo dấu ấn ở các cuộc thi sắc đẹp khi lọt Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 và đăng quang Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024.