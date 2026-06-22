Bàng hoàng tin Á hậu vừa qua đời ở tuổi 32 sau 9 ngày hôn mê vì tai nạn giao thông

Sự ra đi đột ngột của nàng Á hậu xinh đẹp đã gây ra cú sốc lớn cho người hâm mộ.

Sáng 22/6, tờ Armenews đưa tin, Á hậu Vera Safaryan vừa qua đời sau 9 ngày hôn mê sâu vì tai nạn giao thông. Cô trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 32, để lại niềm tiếc thương sâu sắc cho gia đình, đồng nghiệp và người hâm mộ sắc đẹp.

Theo nguồn tin, nàng Á hậu kiêm người mẫu 9X đã bị thương nặng trong 1 vụ tai nạn ô tô nghiêm trọng và rơi vào tình trạng hôn mê suốt hơn 1 tuần qua. Bất chấp nỗ lực cứu chữa của các bác sĩ và nhân viên y tế, người đẹp sinh năm 1994 vẫn không qua khỏi.

Ký giả Armenews cũng dành ra 1 đoạn để tưởng niệm Á hậu 32 tuổi: “Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin Vera Safaryan đã qua đời bi thảm sau 1 vụ tai nạn xe hơi thương tâm. Sau 9 ngày hôn mê và bất chấp mọi nỗ lực cứu chữa của các bác sĩ, cô ấy đã không thể chiến thắng được số phận. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn chân thành, sâu sắc tới gia đình, người thân và bạn bè của cô ấy, đồng thời xin được cùng chia sẻ nỗi đau vô hạn này với họ. Cầu mong linh hồn của cô ấy sẽ được yên nghỉ trên thiên đường”.

Á hậu Vera Safaryan qua đời sau 9 ngày hôn mê sâu vì gặp phải tai nạn giao thông. Ảnh: X

Nhìn ngắm lại những hình ảnh xinh đẹp, khoe body mướt mắt lúc cuối đời của Vera Safaryan đã khiến cho dân tình không khỏi đau xót, tiếc nuối. Ở thời điểm hiện tại, công chúng đang để lại hàng loạt bình luận bày tỏ nỗi thương tiếc dưới bài đăng cuối cùng của nàng Á hậu 9X trên Instagram cá nhân: “Hãy yên nghỉ nhé cô gái xinh đẹp. Tất cả chúng tôi đều yêu quý bạn”, “Thật không thể chấp nhận nổi sự thật này. Bạn là người nhân hậu, tốt bụng, chân thành, mạnh mẽ và xinh đẹp nhất mà tôi từng biết. Số phận đã đối xử với bạn thật bất công” ,...

Cái chết đột ngột của Vera Safaryan cũng gây ra cú sốc lớn cho đồng nghiệp trong giới, bởi lẽ thời gian trước đó người đẹp vẫn có những hoạt động sôi nổi ở làng giải trí. Trong showbiz, cô cũng nhận được nhiều tình cảm yêu mến từ các anh chị em đồng nghiệp nhờ lối sống tích cực.

Công chúng bàng hoàng, đau xót trước sự ra đi đột ngột của Á hậu 9X. Ảnh: IGNV

Người hâm mộ không cầm được nước mắt khi nhìn ngắm lại những hình ảnh lúc sinh thời của Á hậu Vera Safaryan. Ảnh: IGNV

Vera Safaryan sinh năm 1994, từng đại diện cho Armenia tham dự cuộc thi Mrs Europe vào năm 28 tuổi và giành được ngôi vị Á hậu 1 chung cuộc.

Sau thành công từ cuộc thi hồi năm 2022, Vera Safaryan đã được mời đến trường quay của 168TV để thực hiện cuộc phỏng vấn nóng. Tại đây, cô không chỉ chia sẻ về hành trình thành công ngoài mong đợi tại cuộc thi mà còn bày tỏ tình cảm dành cho quê hương yêu dấu của mình. Trước ống kính, nàng Á hậu 9X bày tỏ: “Thực ra việc tham gia và giành thứ hạng cao tại cuộc thi Mrs Europe 2022 không mang lại quá nhiều thay đổi trong cuộc sống của tôi. Đó chỉ đơn thuần là 1 cơ hội lớn để tôi được gặp gỡ những người chị em tới từ các quốc gia khác, đồng thời cuộc thi cũng cho phép tôi được thử sức mình trên sân khấu và tận hưởng cảm giác khi bản thân được nhìn nhận, coi trọng ở 1 đất nước xa lạ”.

Á hậu Vera Safaryan nhận được sự yêu mến nồng nhiệt từ khán giả và anh chị em đồng nghiệp trong giới showbiz. Ảnh: IGNV

Nguồn: Armenews