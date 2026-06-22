Đội tuyển Hàn Quốc thua đau tại World Cup, 1 tài tử bỗng chịu "kiếp nạn" trên trời rơi xuống!

"Quýt làm cam chịu" là đây!

Đội tuyển Hàn Quốc vừa có trận đấu thứ 2 trong khuôn khổ World Cup 2026. Đáng tiếc là Hàn Quốc đã để thua chủ nhà Mexico 0-1. Bàn thua đến từ sai lầm của thủ môn Kim Seung Gyu và hậu vệ Lee Ki Hyuk. Họ trở thành mục tiêu chỉ trích của những người hâm mộ thất vọng với đội tuyển.

Tuy nhiên, sự phản ứng tiêu cực lại hướng đến nhầm người: nam diễn viên có cùng tên Lee Ki Hyuk. Trên tài khoản của anh, tràn ngập những bình luận tiêu cực đến từ fan bóng đá quá khích như: "Đừng chơi bóng đá nữa", "Chúng ta thua vì anh", "Tại sao anh lại chặn Kim Seung Gyu?"... Nhiều netizen khác đã phải giải thích rằng đây là tài khoản của nam diễn viên Lee Ki Hyuk, chứ không phải của cầu thủ Lee Ki Hyuk.

Đội tuyển Hàn Quốc thua trận tại World Cup. Ảnh: X

Nam diễn viên Lee Ki Hyuk bị "khủng bố" do trùng tên với cầu thủ mắc lỗi. Ảnh: Cine21

Có thể nói nam diễn viên chịu "kiếp nạn" từ trên trời rơi xuống do trùng trên với cầu thủ Lee Ki Hyuk. Mặc dù sự nhầm lẫn đó thật nực cười, nhiều người cũng chỉ trích vấn nạn lan rộng về việc hướng sự căm ghét quá mức vào các cầu thủ sau một trận thua. Một số người chỉ ra rằng trong khi những sai lầm trong trận đấu có thể được thảo luận, thì những lời công kích cá nhân và những bình luận ác ý là quá đáng, đặc biệt là khi chính các cầu thủ có lẽ đã đang cảm thấy áp lực từ kết quả trận đấu.

Lee Ki Hyuk bất ngờ bị mắng mỏ vô cớ. Ảnh: X

Đến nay, nam diễn viên Lee Ki Hyuk vẫn giữ im lặng, không phản hồi các bình luận quá khích. Lee Ki Hyuk sinh năm 1985, tốt nghiệp khoa Sân khấu và Điện ảnh tại Đại học Dongguk. Lee Ki Hyuk bắt đầu sự nghiệp từ vai trò người mẫu và diễn viên sân khấu trước khi chuyển sang phim ảnh và truyền hình. Anh chính thức ra mắt năm 2004 qua bộ phim Temptation of Wolves.

Nam diễn viên gây ấn tượng qua các vai phụ đáng nhớ trong nhiều bộ phim nổi tiếng như Sweet Home, Wok of Love, Your Honor, Confession, A Better Tomorrow, Glass Garde... Ngoài diễn xuất, anh còn theo đuổi vai trò đạo diễn và biên kịch, thể hiện sự đa tài trong lĩnh vực nghệ thuật. Dù không phải là ngôi sao hàng đầu, anh vẫn được khán giả yêu mến nhờ hình ảnh chuyên nghiệp, tài năng đa dạng và sự nỗ lực bền bỉ trong sự nghiệp kéo dài hơn hai thập kỷ.

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