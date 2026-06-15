World Cup 2026 trở thành nơi phản chiếu của Shakira và Piqué

World Cup 2026 trở thành nơi phản chiếu của cặp cầu thủ - ca sĩ từng song hành hơn một thập kỷ. Trong khi Shakira tỏa sáng trên sân khấu toàn cầu, có tour diễn doanh thu hàng trăm triệu USD và lập kỷ lục mới cùng FIFA, Piqué đang vật lộn với thách thức từ dự án Kings League, canh bạc lớn nhất của anh sau rời sân cỏ.

Khi Shakira xuất hiện trên sân Azteca trong lễ khai mạc World Cup 2026, hàng chục nghìn khán giả đồng loạt đứng dậy. Tiếng hò reo át cả phần nhạc dạo đầu của Dai Dai - ca khúc chính thức của giải đấu năm nay. Ở tuổi 49, nữ ca sĩ vẫn làm chủ sân khấu bằng nguồn năng lượng như lần đầu xuất hiện năm 2006.

World Cup 2026 đánh dấu lần thứ tư Shakira xuất hiện tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, sau các kỳ World Cup 2006, 2010 và 2014. Chỉ riêng thành tích đó đã đủ để người hâm mộ gọi cô là "nữ hoàng World Cup".

Nhưng trên mạng xã hội, câu chuyện được nhắc đến nhiều hơn lại là chi tiết khác. Shakira đã dự World Cup nhiều lần hơn Gerard Piqué - người chồng cầu thủ có vụ ngoại tình gây chấn động.

Bao năm Shakira vẫn là nữ hoàng

Mười sáu năm trước, World Cup 2010 tại Nam Phi là nơi Shakira gặp Piqué khi thực hiện MV Waka Waka . Thời điểm đó, cô là ngôi sao nhạc Latin nổi tiếng toàn cầu, anh là trung vệ trẻ đang trên đường trở thành nhà vô địch thế giới cùng tuyển Tây Ban Nha.

Năm 2022, thông tin Shakira và Piqué chia tay xuất hiện trên truyền thông quốc tế, phần lớn sự chú ý đều đổ dồn về nữ ca sĩ.

Truyền thông Tây Ban Nha khi ấy liên tục đưa tin về việc Piqué có mối quan hệ với Clara Chía Martí, cô gái trẻ làm việc tại công ty của anh. Tin đồn ngoại tình khiến cuộc chia tay trở nên ồn ào.

Lúc đó, Shakira đối diện với nhiều áp lực. Cha cô gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, các cuộc điều tra liên quan đến thuế tại Tây Ban Nha liên tục xuất hiện trên mặt báo và đời sống cá nhân bị truyền thông săn đón từng ngày. Nữ ca sĩ sau này thừa nhận đó là một trong những giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời.

Nhưng Shakira vẫn vực dậy.

Ca khúc BZRP Music Sessions #53 phát hành đầu năm 2023 trở thành hiện tượng văn hóa đại chúng. Những ca từ được cho là nhắm thẳng vào Piqué và Clara Chía xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội, đưa bài hát trở thành một trong những sản phẩm âm nhạc được nghe nhiều nhất năm.

Sau đó là TQG , rồi album Las Mujeres Ya No Lloran. Tựa đề album có nghĩa là "Những người phụ nữ không còn khóc nữa", như tuyên ngôn cho giai đoạn mới trong cuộc đời nữ ca sĩ.

Shakira không xây dựng hình ảnh người phụ nữ bị phản bội để tìm kiếm sự thương cảm. Cô biến chính câu chuyện của mình thành biểu tượng cho sự hồi sinh.

Trong cuộc phỏng vấn với People mới đây, Shakira nói hai con trai Milan và Sasha là động lực lớn nhất giúp cô vượt qua những năm tháng khó khăn.

"Làm mẹ khiến bạn mạnh mẽ hơn", cô chia sẻ.

Sau khi rời Barcelona để chuyển đến Miami, nữ ca sĩ xây dựng lại cuộc sống cùng các con. Hình ảnh xuất hiện trên truyền thông những năm gần đây không còn là Shakira trong các phiên tòa hay giữa vòng vây paparazzi. Thay vào đó là Shakira trên sân khấu, trong phòng thu hoặc bên các con.

Ở tuổi 49, cô đang trải qua một giai đoạn mà nhiều nghệ sĩ mơ ước nhưng không phải ai cũng có được. Album thành công, tour diễn thành công, các nền tảng trực tuyến tiếp tục tăng trưởng.

Theo Celebrity Net Worth, tour Las Mujeres Ya No Lloran mang về hơn 400 triệu USD doanh thu. Khối tài sản của nữ ca sĩ hiện được ước tính khoảng 300 triệu USD. Quan trọng hơn cả là sức ảnh hưởng của cô chưa hề suy giảm.

MV Dai Dai vượt mốc 100 triệu lượt xem chỉ sau hai tuần phát hành. Trong khi nhiều nghệ sĩ phải vật lộn để tiếp cận thế hệ khán giả mới, Shakira vẫn duy trì được vị thế hiếm có, vừa là biểu tượng của thế hệ cũ, vừa đủ sức hấp dẫn với lớp khán giả trẻ.

Trả lời The Times gần đây, cô nói cuộc sống hiện tại không còn chỗ cho chuyện yêu đương. Phát ngôn là sự bình thản của người đã đi qua những biến động nhất. Thành công lớn nhất của Shakira là thoát khỏi vai trò "người phụ nữ bị phản bội" để trở lại là Shakira - ngôi sao nhạc pop toàn cầu.

Cái giá quá đắt cho Piqué

Trong khi Shakira liên tục xuất hiện trên các bảng xếp hạng âm nhạc, Gerard Piqué có cuộc sống trái ngược.

Sau khi giải nghệ cuối năm 2022, cựu trung vệ Barcelona gần như rút khỏi đời sống bóng đá truyền thống, tập trung kinh doanh. Anh đặt cược lớn vào Kings League - giải đấu bóng đá giải trí kết hợp giữa thể thao, streamer và nội dung số.

Ban đầu, dự án được xem là cuộc cách mạng. Piqué được ca ngợi là cựu cầu thủ hiếm hoi hiểu cách thế hệ trẻ tiêu thụ nội dung thể thao. Kings League thu hút hàng triệu lượt xem, tạo ra làn sóng thảo luận trên mạng xã hội và mở rộng sang nhiều quốc gia.

Nhưng kinh doanh chưa bao giờ dễ dàng như bóng đá. Khi sự tò mò giảm, Kings League đối mặt với áp lực doanh thu và lợi nhuận. Truyền thông kinh tế Tây Ban Nha cho biết giải đấu phải tái cơ cấu hoạt động và cắt giảm nhân sự nhằm tối ưu chi phí.

Năm 2026 cũng chứng kiến những dấu hiệu khó khăn đầu tiên của dự án được xem là di sản hậu sân cỏ của Piqué. Theo truyền thông Tây Ban Nha, Kings Competition - đơn vị vận hành Kings League - chuẩn bị cắt giảm 41 nhân sự tại Tây Ban Nha, tương đương gần một nửa lực lượng lao động hiện có. Giám đốc điều hành Djamel Agaoua cho biết đây là một phần trong kế hoạch tái cấu trúc để tập trung nguồn lực cho sản phẩm mới trong 6 tháng tới.

Dù vậy, nhiều nhân viên lại đưa ra góc nhìn kém lạc quan hơn. Trong thông cáo chung, họ cho rằng tương lai của Kings League tại Tây Ban Nha bị đặt dấu hỏi lớn khi nhiều nhân sự giàu kinh nghiệm rời đi. Hoạt động của Kings League tại Pháp tạm dừng, chưa xác định thời điểm trở lại, hàng loạt lao động tự do trong hệ sinh thái giải đấu đối mặt nguy cơ mất việc.

Diễn biến cho thấy con đường kinh doanh của Piqué không hề bằng phẳng. Nếu World Cup 2010 từng đưa anh lên đỉnh cao cùng tuyển Tây Ban Nha, thì ở tuổi 39, cựu trung vệ đang phải giải những bài toán thành công của anh không chỉ gắn với những năm tháng khoác áo Barcelona.

Dĩ nhiên, điều đó không đồng nghĩa Piqué thất bại.

Anh vẫn sở hữu khối tài sản đáng kể cùng nhiều khoản đầu tư trong lĩnh vực thể thao và truyền thông. Tuy nhiên, rất khó để phủ nhận rằng hình ảnh của cựu trung vệ chưa thực sự phục hồi sau cuộc chia tay với Shakira.

Tại Tây Ban Nha, mỗi lần xuất hiện trước truyền thông, anh vẫn phải trả lời những câu hỏi liên quan đến Clara Chía hoặc cuộc hôn nhân cũ. Những thành tựu trên sân cỏ dường như không còn được nhắc đến nhiều như trước.

Trong khi Shakira dùng âm nhạc để kể câu chuyện của mình, Piqué lại chưa tìm được một thành công mới đủ lớn để định nghĩa giai đoạn hậu bóng đá.

Bởi thế, World Cup 2026 vô tình trở thành hình ảnh đối lập rõ nét nhất. Một người bước ra giữa sân khấu trước hàng tỷ khán giả toàn cầu. Người còn lại luôn gắn với cái mác kẻ phản bội, từ bỏ "nữ hoàng" mỗi lần xuất hiện.