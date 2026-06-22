Chuyện gì đang xảy ra với Hoa hậu Mai Phương Thúy?

Mai Phương Thúy liên tục có những động thái gây chú ý.

Những năm gần đây, Mai Phương Thúy lựa chọn cuộc sống khá kín tiếng. Khác với nhiều hoa hậu trong showbiz, Hoa hậu Việt Nam 2006 hiếm khi xuất hiện trước truyền thông. Thay vào đó, cô tập trung cho công việc kinh doanh, đầu tư tài chính và tận hưởng cuộc sống riêng. Dù ít hoạt động nghệ thuật, mỗi động thái của Mai Phương Thúy trên mạng xã hội vẫn luôn nhận được sự quan tâm lớn.

Như mới đây, Hoa hậu Mai Phương Thúy bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi liên tiếp đăng tải những dòng trạng thái mang nhiều tâm trạng trên mạng xã hội. Cụ thể, nàng hậu khiến công chúng xôn xao chia sẻ dòng trạng thái ngắn gọn: "Tạm biệt Hà Nội", tiếp đó lại đăng tải bức ảnh selfie cùng dòng suy ngẫm: "Dọn vali, biết mang gì và để lại gì?".

Hai bài đăng xuất hiện liên tiếp trong thời gian ngắn nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng Mai Phương Thúy đang chuẩn bị bước sang một giai đoạn mới của cuộc sống, có thể liên quan đến việc thay đổi nơi ở hoặc môi trường sống. Một số người còn nhắc lại việc Mai Phương Thúy từng nhiều lần để lộ dấu hiệu dành nhiều thời gian ở nước ngoài, đặc biệt là Mỹ. Trước đây, cô từng chia sẻ về cuộc sống thường ngày tại xứ cờ hoa, làm dấy lên tin đồn chuẩn bị định cư. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Mai Phương Thúy chưa có bất kỳ chia sẻ cụ thể nào về ý nghĩa thực sự đằng sau những dòng trạng thái nói trên. Chính sự úp mở này càng khiến cư dân mạng thêm tò mò.

Mai Phương Thúy sắp xếp đồ đạc, phân vân vì không biết lấy đi hay bỏ lại thứ gì

Sau đó cô còn đăng dòng trạng thái "Tạm biệt Hà Nội" khiến netizen hoang mang

Cuộc sống của Mai Phương Thúy hiện tại

Nhắc đến thế hệ hoa hậu đình đám của Vbiz, Mai Phương Thúy luôn là cái tên được công chúng nhớ đến đầu tiên. Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006 khi mới 18 tuổi, người đẹp Hà Nội nhanh chóng gây ấn tượng nhờ chiều cao nổi bật 1m79, gương mặt sắc sảo cùng vóc dáng quyến rũ. Trong nhiều năm hoạt động, Mai Phương Thúy luôn nằm trong nhóm hoa hậu sở hữu sức hút hàng đầu showbiz Việt và được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc của thế hệ 8X.

Sau khi đăng quang, Mai Phương Thúy tích cực tham gia các hoạt động giải trí, làm giám khảo, người mẫu, đại sứ thương hiệu và xuất hiện trong nhiều sự kiện lớn. Không chỉ được chú ý bởi nhan sắc nổi bật, nàng hậu còn gây ấn tượng bởi sự thông minh, khả năng ứng xử khéo léo cùng quan điểm sống thẳng thắn. Tên tuổi của cô luôn giữ được độ nóng dù đã gần 20 năm kể từ thời điểm đăng quang.

Mai Phương Thúy đăng quang 20 năm vẫn có sức hút riêng với công chúng

Những năm gần đây, Mai Phương Thúy dần rút khỏi các hoạt động giải trí để tập trung cho công việc kinh doanh và đầu tư. Hoa hậu Việt Nam 2006 từng nhiều lần chia sẻ niềm đam mê với lĩnh vực tài chính, chứng khoán và được xem là một trong những nàng hậu có khả năng đầu tư nổi bật trong showbiz Việt. Dù hiếm khi xuất hiện trước truyền thông, cuộc sống của Mai Phương Thúy vẫn luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng.

Về đời tư, Mai Phương Thúy khá kín tiếng nhưng không né tránh khi được hỏi về chuyện tình cảm. Nàng hậu từng nhiều lần nhắc đến bạn trai bằng cách gọi thân mật là "anh xã" và cho biết cả hai đã gắn bó trong thời gian dài. Tuy nhiên, Mai Phương Thúy cũng thẳng thắn thừa nhận bản thân chưa quá áp lực chuyện kết hôn. Cô cho rằng mỗi người có một tốc độ trưởng thành khác nhau và muốn bước vào hôn nhân khi thực sự sẵn sàng. Ở tuổi ngoài 30, Mai Phương Thúy đang tận hưởng cuộc sống độc lập, thành công trong công việc và giữ vững vị thế là một trong những hoa hậu giàu sức ảnh hưởng nhất Vbiz.

Gần đây, cô không tham gia hoạt động showbiz, thường xuyên sang Mỹ sinh sống dài ngày

Ảnh: FBNV