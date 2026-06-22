So Ji Sub đứng hình vì bị hỏi khó về bạn trai tin đồn Song Seung Hun

Mối quan hệ giữa 2 tài tử đình đám So Ji Sub và Song Seung Hun khiến công chúng bàn tán xôn xao.

2 nam thần hàng đầu Kbiz So Ji Sub - Song Seung Hun từng dính nghi vấn yêu đương đồng tính trong suốt thời gian dài. Và mới đây, mối quan hệ giữa cả 2 lại gây xôn xao trở lại sau khi So Ji Sub có những chia sẻ đáng chú ý về tài tử họ Song trên chương trình My Little Old Boy (đài SBS).

Hóa ra So Ji Sub đến nay vẫn không hề theo dõi vợ mình trên Instagram. Tài tử họ So cũng chỉ follow 1 người duy nhất, và nhân vật này không ai khác chính là Song Seung Hun. Ngay trên sóng truyền hình mới đây, So Ji Sub đã không ngần ngại miêu tả về Song Seung Hun bằng những ngôn từ “có cánh”: “Anh ấy như 1 ân nhân đối với tôi, là người duy nhất mà tôi dõi theo”. Trước ống kính, So Ji Sub giải thích thêm về lý do khiến anh luôn xem nam thần họ Song như ân nhân: “Nhớ lại cái hồi tôi không dư dả gì, phải đi đi về về từ Incheon tới Seoul làm việc. Tôi thấy tiếc tiền xe buýt quá nên đã đi nói với anh Seung Hun, thế là anh ấy bảo tôi rằng ‘Cứ tới nhà anh mà ngủ, lúc nào cũng được’. Và mẹ anh ấy còn chuẩn bị cơm nước cho cả tôi nữa. Anh ấy từ lâu đã trở thành 1 người vô cùng quý giá đối với tôi”.

Những chia sẻ của So Ji Sub về Song Seung Hun đã gây xôn xao mạng xã hội. Ảnh: Nate

Đáng chú ý, khi bất ngờ bị hỏi khó “Thế rốt cuộc ai là người anh yêu quý nhất trong số 3 người Song Seung Hun, Lee Byung Hun và Shin Dong Yup?”, So Ji Sub đã bị “đứng hình” tại chỗ 1 lúc vì bối rối và không thể đưa ra được đáp án ngay lập tức. 1 lúc sau, So Ji Sub đã nhanh trí trả lời rằng: “Tôi yêu quý và kính trọng anh Shin Dong Yup nhất” do sao nam họ Shin đang có mặt trong trường quay.

So Ji Sub đứng hình 1 lúc trước câu hỏi khó về bạn trai tin đồn Song Seung Hun. Ảnh: Naver

Nghi vấn So Ji Sub - Song Seung Hun hẹn hò đồng tính từng khiến báo chí tốn nhiều giấy mực trong suốt thời gian dài. Tin đồn bùng lên xuất phát từ việc 2 sao nam vô cùng thân thiết với nhau ngoài đời thật. Được biết, So Ji Sub chỉ theo dõi mỗi mình Song Seung Hun trên Instagram, lại còn nhiều lần tới nhà tài tử họ Song ngủ.

Trong 1 cuộc phỏng vấn với truyền thông ngày trước, Song Seung Hun từng mạnh mẽ bác bỏ tin đồn anh hẹn hò, yêu đương So Ji Sub. Đồng thời, nam thần họ Song nhấn mạnh, anh và So Ji Sub chỉ là những người bạn thân thiết trong giới giải trí: “Hơn 20 năm trước, 2 chúng tôi đã là bạn bè, thậm chí còn thân thiết hơn cả anh em. Giờ So Ji Sub thành công như vậy, lại đón nhận được sự yêu mến nồng nhiệt từ khán giả, điều này khiến tôi thực sự cảm thấy tự hào vì cậu ấy”.

Song Seung Hun từng bác bỏ tin đồn yêu So Ji Sub. Ảnh: Nate

Song Seung Hun sinh năm 1976, chính thức gia nhập làng giải trí khi vừa tròn 19 tuổi. Nam diễn viên trở nên nổi tiếng toàn châu Á nhờ tác phẩm kinh điển Trái Tim Mùa Thu (2000). Sau đó, anh tiếp tục ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng qua nhiều phim thành công vang dội như Hương Mùa Hè, Phía Đông Vườn Địa Đàng… Anh từng công khai hẹn hò Lưu Diệc Phi hồi năm 2015. Đáng tiếc, tới năm 2018, cặp đôi tuyên bố chia tay với lý do lịch trình bận rộn, ít thời gian bên nhau khiến tình cảm dần phai nhạt. Từ đó đến nay, anh không hề công khai hẹn hò thêm bất kỳ ai khác.

Song Seung Hun hiện vẫn vững vàng ở vị thế ngôi sao hạng A tại Kbiz. Ảnh: Naver

Song Seung Hun từng có giai đoạn ngắn hẹn hò với Lưu Diệc Phi. Ảnh: X

Trong khi đó, So Ji Sub sinh năm 1977, ra mắt làng giải trí với tư cách người mẫu khi vừa tròn 18 tuổi. Vào năm 1996, nam nghệ sĩ chuyển hướng sang đóng phim với vai nhỏ trong tác phẩm truyền hình mang tên Three Guys and Three Girls. 6 năm sau đó, So Ji Sub vụt sáng trên bầu trời nghệ thuật, trở nên nổi tiếng toàn châu Á với bộ phim gây sốt 1 thời Giày Thủy Tinh. Từ đó đến nay, tài tử 7X liên tục ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua loạt tác phẩm truyền hình lẫn điện ảnh như Master's Sun, Oh My Venus, Be With You...

Hồi năm 2018, So Ji Sub và phát thanh viên Cho Eun Jung lần đầu gặp gỡ tại chương trình Access Showbiz Tonight của đài SBS. Nam tài tử đã phải lòng Cho Eun Jung ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khoảng 1 năm sau đó, cặp đôi xác nhận hẹn hò trong niềm hân hoan của công chúng. Đến tháng 4/2020, So Ji Sub - Cho Eun Jung chính thức đăng ký kết hôn, nhận được vô vàn lời chúc mừng từ khán giả trên khắp châu Á.

So Ji Sub đã hoạt động nghệ thuật được gần 30 năm, sở hữu lượng fan đông đảo trong và ngoài lãnh thổ Hàn Quốc. Ảnh: Naver

Tài tử họ So kết hôn với phát thanh viên xinh đẹp Cho Eun Jung cách đây 6 năm. Ảnh: Nate

Nguồn: Chosun