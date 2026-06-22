Cuối cùng cũng đến ngày "thánh ế" Daesung (BIGBANG) vướng tin hẹn hò

Có thể nói là sau 2 thập kỷ hoạt động, đến nay "thánh ế" Daesung (BIGBANG) mới có 1 tin đồn hẹn hò đúng nghĩa, đủ để công ty quản lý phải lên tiếng.

Daesung (BIGBANG) thường được gọi là "thánh ế" của Kpop. Suốt 2 thập kỷ hoạt động, anh chẳng vướng tin đồn hẹn hò cũng như công khai cô bạn gái nào.

Đến rạng sáng ngày 22/6 (giờ Việt Nam), fan toàn cầu đã phải ngạc nhiên trước tin đồn hẹn hò của Daesung và Heo Youngji (KARA). Cặp đôi này được bắt gặp cùng đến xem concert của nhóm nhạc MAMAMOO. Daesung và nữ idol kém 5 tuổi ngồi sát cạnh nhau, có những cử chỉ trò chuyện thân thiết. Loạt ảnh nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội, làm dấy lên nghi vấn họ đang hẹn hò.

Daesung vướng tin đồn hẹn hò với em út KARA Heo Youngji. Ảnh: X

Tuy nhiên đến trưa ngày 22/6, công ty quản lý R&D Company của Daesung đã lên tiếng phủ nhận chuyện hẹn hò. Họ cho biết: "Daesung và Heo Youngji chỉ là đồng nghiệp thân thiết". Ngoài ra, nhiều netizen cũng chỉ ra rằng những bức ảnh trên dễ gây hiểu lầm. Trên thực tế, họ chỉ cùng đi xem concert, ngoài ra còn có cả Hyojung (Oh My Girl) cũng ngồi ngay bên cạnh.

Tin đồn hẹn hò của Daesung khiến fan vui mừng, nhưng nhanh chóng "tiu nghỉu" vì công ty quản lý phủ nhận. Có thể nói là sau 2 thập kỷ hoạt động, đến nay "thánh ế" mới có 1 tin đồn hẹn hò đúng nghĩa, đủ để công ty quản lý phải lên tiếng.

Công ty quản lý nhanh chóng lên tiếng phủ nhận. Ảnh: X

Kang Daesung sinh năm 1989, là giọng ca chính của nhóm nhạc huyền thoại BIGBANG. Anh ra mắt cùng nhóm năm 2006, được yêu mến nhờ chất giọng nội lực, khả năng trình diễn cuốn hút cùng tính cách hài hước, thân thiện. Bên cạnh các hoạt động cùng BIGBANG, Daesung còn xây dựng sự nghiệp solo thành công, đặc biệt tại Nhật Bản, và tham gia nhiều chương trình giải trí nổi tiếng.

Heo Youngji sinh năm 1994, là ca sĩ, diễn viên và người dẫn chương trình người Hàn Quốc, được biết đến nhiều nhất với vai trò thành viên của nhóm nhạc nữ KARA. Năm 2014, KARA mất 2 thành viên, họ tổ chức show tuyển chọn và Youngji đã thắng cuộc, trở thành em út mới của nhóm. Cô nhanh chóng nhận được sự yêu mến nhờ tính cách tươi sáng, năng lượng tích cực và khả năng giải trí duyên dáng. Ngoài hoạt động cùng KARA, Youngji còn phát triển sự nghiệp solo và tham gia nhiều chương trình truyền hình, khẳng định hình ảnh nghệ sĩ đa tài của mình.

Cuối cùng, Daesung và Heo Youngji chỉ là bạn bè thân thiết. Ảnh: X

Nguồn: Starnews