3 nam thần tai tiếng "lật mặt như bánh tráng", hứa giải nghệ vẫn "mặt dày" quay lại

Bất chấp lời chỉ trích liên tục, những nghệ sĩ này này đã tiếp tục hoạt động.

Truyền thông Hàn Quốc nhận định những tuyên bố giải nghệ đầy nước mắt của các ngôi sao khi họ đang vướng vào scandal ngày càng mất đi ý nghĩa. Một số ngôi sao từng cúi đầu trước công chúng và thề sẽ rời bỏ ngành giải trí sau khi gây ra những tranh cãi lớn, nay đã dần trở lại sau nhiều năm tự nguyện rút lui.

Bất chấp những lời chỉ trích liên tục về bản chất hành động của họ và cáo buộc phản bội lòng tin công chúng, những nghệ sĩ này này đã tiếp tục hoạt động ở các thị trường nước ngoài và các nền tảng thay thế, thu hút sự chú ý trở lại sau lời hứa giải nghệ.

3 nghệ sĩ bị truyền thông Hàn Quốc chỉ trích. Ảnh: Nate

Một trong những ví dụ nổi bật nhất là cựu thành viên nhóm JYJ - Park Yoochun . Năm 2019, trước khi bị chính thức buộc tội sử dụng ma túy đá, Park Yoochun đã tổ chức một cuộc họp báo và kịch liệt phủ nhận các cáo buộc, tuyên bố rằng anh sẽ giải nghệ nếu có kết quả dương tính với ma túy.

Cuối cùng, Park Yoochun dương tính thật và phải nhận án tù giam 10 tháng, hoãn thi hành 2 năm. Sau khi khiến nhiều người hâm mộ thất vọng, Park Yoochun xuất hiện trên chương trình Heard It Through the Grapevine của kênh Channel A vào năm 2020, nơi anh bật khóc và nói rằng mình cảm thấy không xứng đáng được tha thứ.

Tuy nhiên, cuối cùng Park Yoochun đã rút lại tuyên bố giải nghệ. Không thể trở lại làng giải trí Hàn Quốc, cựu thành viên JYJ chuyển hướng hoạt động sang Nhật Bản, tổ chức fan meeting kỷ niệm 20 năm ra mắt và dẫn dắt các chương trình ăn tối sang trọng. Cựu ngôi sao này cũng tiếp tục diễn xuất, giành giải Nam diễn viên xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Điện ảnh Châu Á Las Vegas 2021 cho bộ phim độc lập On The Edge, qua đó duy trì sự nghiệp ở nước ngoài.

Park Yoochun trở lại hoạt động như chưa từng hứa giải nghệ. Ảnh: X

Cựu thành viên F.T. Island - Choi Jong Hoon cũng đi theo con đường tương tự. Choi Jong Hoon vướng vào vụ bê bối Burning Sun khét tiếng và bị kết án tù vì liên quan đến một vụ tấn công tình dục có tổ chức. Vào thời điểm xảy ra scandal năm 2019, thành viên F.T. Island đã tuyên bố rời khỏi cả ban nhạc và ngành giải trí, nói rằng anh sẽ dành cả đời để suy ngẫm về hành động của mình.

Sau khi thụ án 2 năm 6 tháng tù giam và được trả tự do vào năm 2021, Choi Jong Hoon đã tránh xa ánh đèn sân khấu khoảng 2 năm trước khi ra mắt trên nền tảng người hâm mộ trả phí tại Nhật Bản. Dịch vụ đăng ký nội dung độc quyền của Choi Jong Hoon có giá khoảng 5000 won (85 ngàn đồng) mỗi tháng, đánh dấu sự trở lại hoạt động công khai.

Mặc dù đã hoàn thành hình phạt theo pháp luật, dư luận vẫn phần lớn phản ứng tiêu cực do mức độ nghiêm trọng của tội ác mà Choi Jong Hoon gây ra. Nhiều nhà phê bình cũng đặt câu hỏi về sự chân thành trong lời xin lỗi của nam ca sĩ này, lưu ý rằng bước trở lại đời sống công cộng đầu tiên của anh lại thông qua một dịch vụ đăng ký trả phí.

Choi Jung Hoon thụ án tù vì dính líu đến Burning Sun. Ảnh: TV Report

Cựu thành viên nhóm BIGBANG - T.O.P cũng đã đảo ngược những bình luận trước đó về việc giải nghệ. Sau khi nhận án treo vào năm 2016 vì sử dụng cần sa, anh đã công khai ám chỉ trên mạng xã hội rằng mình không có ý định trở lại ngành giải trí. Tuy nhiên, vào năm 2024, T.O.P đã trở lại diễn xuất thông qua loạt phim Squid Game mùa 2. T.O.P cũng tiếp tục sự nghiệp âm nhạc của mình, phát hành album solo đầu tiên mang tên Another Dimension, gồm 11 ca khúc vào hồi tháng Tư.

Trong các cuộc phỏng vấn quảng bá cho Squid Game mùa 2, T.O.P đã đề cập đến những phát ngôn trước đây của mình liên quan đến việc giải nghệ, xin lỗi người hâm mộ và nói rằng những bình luận đó là thiếu suy nghĩ và dại dột. Tuy nhiên, dư luận vẫn còn chia rẽ sâu sắc về sự trở lại của anh.

T.O.P đã trở lại. Ảnh: X

Các nhà phê bình cho rằng một số người nổi tiếng đã coi việc giải nghệ như một chiến lược tạm thời để tránh phản ứng tiêu cực ngay lập tức từ công chúng trong thời kỳ khủng hoảng. Khi sự chú ý của công chúng giảm bớt, họ quay trở lại thông qua thị trường nước ngoài, các nền tảng người hâm mộ trả phí hoặc các kênh giải trí thay thế, cho phép họ tiếp tục các hoạt động tạo ra lợi nhuận bất chấp những lời hứa trước đó.

Khi những câu chuyện trở lại này tiếp tục được hé lộ, những lời chỉ trích từ cả trong và ngoài ngành giải trí ngày càng gay gắt. Nhiều người đặt câu hỏi liệu những tuyên bố giải nghệ được đưa ra trong thời điểm bê bối có còn giá trị gì hay không khi chúng có thể bị rút lại sau đó mà không gặp hậu quả gì . Trong bối cảnh dư luận vẫn còn hoài nghi về nhiều nhân vật này, sự chú ý hiện đang tập trung vào việc cả khán giả trong nước và quốc tế sẽ đánh giá như thế nào về những nỗ lực xây dựng lại sự nghiệp của họ sau khi đảo ngược lời hứa giải nghệ.

Các nhà phê bình cho rằng một số người nổi tiếng đã coi việc giải nghệ như một chiến lược tạm thời để tránh phản ứng tiêu cực ngay lập tức từ công chúng trong thời kỳ khủng hoảng. Ảnh: X

Nguồn: Nate