Jungkook (BTS) như muốn hét lên cho cả thế giới biết anh yêu Winter lắm rồi?

Mối quan hệ giữa Jungkook (BTS) và đại mỹ nữ nhóm aespa khiến cả mạng xã hội phải ồn.

Mỗi lần Jungkook (BTS) cập nhật mạng xã hội, netizen lại có thêm một chủ đề để "soi" và bàn tán. Lần này cũng vậy. Theo tờ KoreaBoo, cộng đồng fan toàn cầu đang đứng ngồi không yên với động thái mới nhất, được cho là thả "hint" hẹn hò và ngầm bày tỏ tình cảm với đại mỹ nhân Winter (aespa) của nam idol sinh năm 1997.

Nghi vấn này dấy lên sau khi Jungkook bất ngờ cập nhật Instagram cá nhân với hình ảnh các nhân vật trong bộ anime đình đám Cyberpunk: Edgerunners. Là một fan anime chính hiệu, việc Jungkook dành tình cảm cho tác phẩm này vốn không có gì lạ. Thế nhưng, netizen lại phát hiện ra một chi tiết cho thấy Jungkook "có ý đồ" khi đăng tải hình ảnh trong bộ anime Cyberpunk: Edgerunners lên trang cá nhân của mình.

Chỉ với một cập nhật Instagram tưởng chừng vô cùng bình thường, em út BTS đã khiến mạng xã hội bùng nổ tranh luận. Ảnh: KoreaBoo, X.

Nam thần tượng đã sử dụng ảnh David - nam chính của bộ phim - làm ảnh đại diện Instagram. Còn Lucy - nữ chính của tác phẩm - lại xuất hiện trong phần ảnh bìa mục tin nổi bật trên trang cá nhân của thành viên nhóm BTS. Và cũng từ đây, Jungkook - Winter bị réo tên trên mọi mặt trận. Dân tình phát hiện nhân vật amine Lucy sở hữu màu tóc, kiểu tóc cắt ngắn ngang cằm, khí chất lạnh lùng giống hệt Winter trong giai đoạn quảng bá ca khúc LEMONADE.

Chỉ trong vài giờ, hàng loạt hình ảnh so sánh giữa Lucy và nữ idol nhà SM đã xuất hiện khắp các nền tảng mạng xã hội. Có người cho rằng Jungkook không còn muốn giữ bí mật về chuyện tình cảm và đang công khai cho cả thế giới biết người anh yêu là ai. "Jungkook không đăng ảnh Winter lên Instagram của mình, nhưng anh ấy đã tìm được phiên bản anime của cô ấy", "Đây là Lucy hay Winter vậy?","Jungkook có vẻ thích một 1 kiểu gái xinh rất cụ thể", "Anh ấy đã yêu Winter đến mức không còn muốn giấu giếm sao?", cư dân mạng bình luận.

Bên cạnh đó, việc Jungkook sử dụng hình ảnh Lucy cũng được không ít người cho rằng hoàn toàn có thể xuất phát từ niềm yêu thích đơn thuần của nam idol dành cho bộ anime nổi tiếng này. Dù vậy, việc em út nhóm BTS sử dụng ảnh nhân vật Lucy là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là một tín hiệu bày tỏ đặc biệt mà anh muốn gửi gắm đến ai đó, có lẽ chỉ người trong cuộc mới biết rõ câu trả lời.

Nhiều người cho rằng từ màu tóc, kiểu tóc cho đến khí chất, nhân vật anime này trông giống Winter đến bất ngờ. Vì vậy, không ít cư dân mạng đã nói đùa rằng: "Jungkook không đăng ảnh Winter lên Instagram, nhưng anh ấy đã tìm được phiên bản anime của cô ấy". Ảnh: KoreaBoo.

Tháng 12/2025, mạng xã hội Hàn Quốc bùng nổ trước nghi vấn Jungkook hẹn hò Winter. Cư dân mạng đã "đào" được bằng chứng tình ái khét lẹt của cặp sao. Không chỉ tai nghe in ear, ngón đeo nhẫn, màu nail hay những món đồ thời trang như vòng tay, quần áo giống nhau, netizen còn bóc ra trai xinh - gái đẹp Kpop này có hình xăm mặt chú chó giống hệt nhau trên cánh tay.

Trong khi đó, truyền thông Hàn lại tìm ra hình ảnh Jungkook từng đi xem concert của nhóm aespa trong thời gian nghỉ phép quân ngũ. Trước nay, mỹ nam đẹp trai bậc nhất nhóm BTS này chưa từng tham dự concert của bất kỳ nhóm nữ nào thuộc HYBE như NewJeans, LE SSERAFIM hay ILLIT. Nghi vấn hẹn hò của Jungkook và Winter càng được củng cố hơn khi ID Instagram @mnijungkoo của Jungkook được cho là ngầm ám chỉ mối quan hệ tình cảm giữa anh với Winter. Nam ca sĩ từng giải thích rằng @mnijungkoo là viết tắt của "My name is Jungkook (tạm dịch: Tôi tên là Jungkook). Tuy nhiên, chỉ cần đổi vị trí của "n”"và "i" trong tên ID này thì sẽ thành Min Jungkook. Đáng chú ý, tên thật của Winter là Minjeong. Tài khoản @mnijungkoo của nam idol cũng được lập từ tháng 1 - đây chính là tháng sinh của đại mỹ nhân 10X xứ Hàn.

Sau khi nghi vấn hẹn hò nổ ra, một bộ phận fan phản ứng gay gắt đến mức cho xe tải biểu tình trước trụ sở công ty quản lý, cáo buộc Jungkook “đánh lừa người hâm mộ” và yêu cầu anh xóa hình xăm đôi hoặc tạm dừng hoạt động cùng BTS. Winter cũng phải đối mặt với thái độ lạnh nhạt từ một bộ phận khán giả, chịu "biển đen im lặng" trên thảm đỏ. Dù vậy, công ty quản lý của cả hai vẫn không lên tiếng về mối quan hệ của họ.

Mối quan hệ của Jungkook và Winter nhận được sự chú ý đặc biệt từ đầu tháng 12/2025 cho đến nay. Ảnh: KoreaBoo.

Đáng chú ý, vào tháng 3 vừa qua, Jungkook gây náo loạn MXH khi bỗng nhấn nút theo dõi hơn 100 tài khoản, gồm toàn những tên tuổi đình đám trong làng nhạc từ Âu đến Á như Charlie Puth, Usher, các thành viên BTS, cùng hàng loạt nhóm nhạc Kpop như EXO, BLACKPINK, SEVENTEEN, CORTIS, TXT, ENHYPEN, ILLIT, IVE, BLACKPINK và cả aespa - nhóm nhạc Winter đang hoạt động. Hành động của Jungkook khiến dân tình suy đoán, nghĩ ra 1.001 kịch bản để lý giải cho việc anh đang yên đang lành tự dưng theo dõi cả trăm người trên MXH: "Ảnh điên cuồng follow cả Kpop để che giấu ánh trăng mùa đông bé nhỏ", "Bữa trước là dạo đầu thôi, hôm nay follow aespa mới là phần chính", "Vì em người yêu mà anh phải follow cả thế giới", "Để được theo dõi Winter mà ảnh phải theo dõi cả làng nhạc, đến đối thủ của mình cũng không chừa". Điều này khiến những đồn đoán xoay quanh mối quan hệ của Jungkook - Winter tiếp tục lan rộng, chưa từng có dấu hiệu hạ nhiệt.

Jungkook bất ngờ nhấn theo dõi aespa vào cuối tháng 3. aespa là nhóm nhạc nữ mà bạn gái tin đồn của Jungkook - Winter đang hoạt động. Ảnh: X.



Nguồn: KoreaBoo