Jungkook (BTS) bị fan cuồng theo dõi: Mặt trái của văn hóa thần tượng

Việc đầu tháng này Jungkook (BTS) bị một số người đứng chờ gần nơi ở đang thu hút sự chú ý, đồng thời gợi lại câu chuyện về mặt trái của văn hóa thần tượng.

Ranh giới mỏng manh giữa thần tượng và ám ảnh

Tối 1/6, em út của nhóm nhạc BTS - Jungkook thu hút sự chú ý khi chia sẻ kế hoạch chạy bộ dọc sông Hàn thông qua phần hỏi - đáp trên Instagram. Nam ca sĩ cho biết sẽ ra ngoài chạy bộ và hài hước nhắn nhủ rằng anh sẵn sàng chụp ảnh cùng những ai bắt kịp mình.

Sau khi thông tin được đăng tải, nhiều người hâm mộ đã nhanh chóng nhận ra Jungkook trong lúc anh chạy bộ. Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh ghi lại khoảnh khắc nam thần tượng vui vẻ tạo dáng, chụp ảnh cùng người hâm mộ. Tuy nhiên, sự việc sau đó đã có diễn biến khác. Cùng ngày, Jungkook đăng tải một story trên Instagram với nội dung bày tỏ sự không hài lòng trước việc một số người đứng chờ gần khu vực nơi anh sinh sống.

Nguyên văn chia sẻ của nam ca sĩ khi dịch ra tiếng Việt: “Mình đâu có bảo các bạn đứng chờ quanh khu mình ở. Mình nghiêm túc đó, mình sẽ công khai chuyện này”. Nội dung được đăng kèm một đoạn video ngắn ghi lại cảnh Jungkook thực hiện động tác đấm về phía máy quay, cho thấy thái độ nghiêm túc và không hài lòng của nam ca sĩ trước sự việc.

Nội dung Jungkook đã đăng tải trên trang cá nhân sau buổi chạy bộ

Dòng trạng thái nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng người hâm mộ. Nhiều ý kiến cho rằng việc gặp gỡ thần tượng tại không gian công cộng như công viên hay khu vực chạy bộ là điều có thể hiểu được. Tuy nhiên, việc tìm đến hoặc chờ đợi tại khu vực riêng tư của nghệ sĩ lại là câu chuyện khác.

Đây không phải lần đầu Jungkook đối mặt với tình trạng bị theo dõi quá mức. Trong nhiều năm hoạt động cùng BTS, nam thần tượng từng nhiều lần lên tiếng về việc bị làm phiền tại sân bay, nhà riêng hoặc trong những không gian riêng tư. Sự việc lần này tiếp tục làm nổi bật ranh giới mong manh giữa tình cảm hâm mộ và những hành vi có thể gây ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của nghệ sĩ.

Mặt tối của văn hóa thần tượng tại Hàn Quốc

Trong ngành giải trí Hàn Quốc, những người hâm mộ có hành vi theo dõi, bám đuôi hoặc tìm cách tiếp cận đời sống riêng tư của nghệ sĩ thường được gọi bằng thuật ngữ "sasaeng fan" (fan cuồng). Khái niệm này xuất hiện từ nhiều năm trước và được dùng để chỉ những trường hợp vượt quá giới hạn của sự hâm mộ thông thường. Các hành vi có thể bao gồm theo dõi lịch trình cá nhân, tìm kiếm thông tin riêng tư, xuất hiện tại nơi ở hoặc liên tục tiếp cận nghệ sĩ ngoài các hoạt động công khai.

Vấn nạn sasaeng fan (fan cuồng) không phải là câu chuyện mới của làng giải trí Hàn Quốc. Trong nhiều năm qua, không chỉ các thần tượng nam mà còn nhiều nghệ sĩ nữ như Seulgi (Red Velvet) hay các thành viên của Apink cũng từng gặp những trải nghiệm tương tự. Trước tình trạng này, một số công ty quản lý đã áp dụng các biện pháp pháp lý và tăng cường bảo vệ nhằm đảm bảo quyền riêng tư cũng như sự an toàn cho nghệ sĩ.

Sự phát triển của mạng xã hội giúp khoảng cách giữa nghệ sĩ và người hâm mộ trở nên gần gũi hơn. Những buổi phát sóng trực tiếp, phần hỏi-đáp hay các nội dung đời thường giúp công chúng có cơ hội tiếp cận thần tượng một cách chân thực hơn. Tuy nhiên, chính sự kết nối này cũng đặt ra yêu cầu về việc tôn trọng ranh giới cá nhân.

Trường hợp của Jungkook một lần nữa cho thấy tình cảm dành cho nghệ sĩ chỉ thực sự mang ý nghĩa tích cực khi được thể hiện trong khuôn khổ tôn trọng quyền riêng tư. Bên cạnh vai trò là người của công chúng, các nghệ sĩ cũng cần có không gian riêng cho cuộc sống cá nhân như bất kỳ ai khác.