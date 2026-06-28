Bella Hadid đau đớn, tàn tạ không nhận ra khi bệnh nặng tái phát

Đằng sau sự nghiệp hào nhoáng, Bella Hadid lại không có được sức khỏe như mọi người.

Mới đây trên trang cá nhân, Bella Hadid đăng ảnh gương mặt sưng đỏ, giàn giụa nước mắt. Được biết, căn bệnh Lyme mãn tính của cô đang tái phát. Bên cạnh những vấn đề thể chất, tinh thần của nàng siêu mẫu cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng do bệnh tật.

“Tôi ước gì việc giải thích về nỗi đau/sự kiệt sức/mệt mỏi/lo lắng/sự suy giảm trí nhớ/sự bất an đi kèm với bệnh mãn tính/nhiễm trùng đồng thời/chấn thương tâm lý... không quá khó khăn và đáng sợ” - cô nói với những người theo dõi mình. “Tôi vẫn chưa hết bị tái phát bệnh. Ngủ 11 tiếng. Lại nữa… Tôi đã thử mọi phác đồ điều trị từ tất cả các bác sĩ mà tôi từng gặp. Nhưng vẫn không có tác dụng gì” - những dòng tâm sự của Bella Hadid khiến fan lo lắng.

Bella Hadid lại bị tái phát bệnh Lyme. Ảnh: Page Six

Nữ siêu mẫu ốm yếu đến mức đi xuống bếp cũng thở hổn hển, nói rằng những tế bào não cuối cùng của mình đang đánh nhau. Với cô giờ đây, việc đi tắm mà không ngất xỉu đã là thành tựu lớn nhất trong ngày. Sau đó, cô đăng ảnh khác cho thấy bản thân đã khá hơn khi được bạn bè gửi quà.

Sau những thông điệp bất ổn, Bella Hadid đăng bài cuối, cô xin lỗi vì đã gây sốc, làm nhiều người lo lắng, gửi lời xin lỗi đến bất kỳ ai cảm thấy khó chịu với những bức ảnh ốm yếu mà cô đăng. “Đây thực sự là một quá trình thăng trầm hàng ngày đối với tôi trong suốt 15 năm qua. Tôi chỉ cảm thấy vô cùng xúc động vì không thể làm được những điều mà tâm trí tôi có thể lên kế hoạch, nhưng cơ thể tôi lại không thể thực hiện được” - siêu mẫu 30 tuổi giải thích.

Bài đăng kết thúc bằng lời nhắn: “Mỗi ngày là một ngày mới và tôi hy vọng ngày mai, nếu Chúa cho phép, sẽ là một ngày tốt đẹp hơn. Tôi yêu các bạn rất nhiều, cảm ơn vì tất cả sự ủng hộ của các bạn. Tôi không ngờ tới điều này, nhưng tôi thực sự biết ơn. Tôi yêu các bạn rất nhiều”.

Cô đăng bài xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng. Ảnh: Page Six

Bella Hadid được chẩn đoán mắc bệnh Lyme khi còn là thiếu niên. Gia đình cô cũng có nhiều người mắc bệnh này như mẹ Yolanda và em trai Anwar. Cô thường xuyên chia sẻ về cuộc chiến kéo dài nhiều năm với căn bệnh này trên mạng xã hội. Vào tháng 9 năm ngoái, Bella Hadid còn xin lỗi vì đã biến mất một thời gian khi bệnh tái phát.

Sau loạt bài đăng, Gigi Hadid đã ủng hộ em gái, mong cô sẽ cảm thấy mạnh mẽ và tốt đẹp như bản thân xứng đáng. Còn mẹ Yolanda Hadid thì gọi Bella là "chiến binh mạnh mẽ chống lại bệnh Lyme". Lyme là một căn bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn gây ra, lây truyền bởi các con bọ chét nhiễm bệnh sống trên cơ thể hươu nai truyền sang người và động vật. Bệnh có thể gây nên viêm khớp mãn tính, đặc biệt là khớp gối, liệt mặt, bệnh thần kinh, trí nhớ bị suy giảm, nhịp tim không đều. Có nhiều ngôi sao chia sẻ họ mắc bệnh này như Justin Timberlake, Avril Lavigne, Justin Bieber, Amy Schumer, Shania Twain, Alec Baldwin...

Bella Hadid phải nhập viện vào tháng 9 năm ngoái. Ảnh: X

Bella Hadid có tên đầy đủ là Isabella Khair Hadid, sinh ngày 9/10/1996 tại Mỹ. Cô là một trong những siêu mẫu hàng đầu thế giới. Bella Hadid là con gái của nhà phát triển bất động sản Mohamed Hadid và cựu người mẫu Yolanda Hadid, có chị gái Gigi Hadid và em trai Anwar Hadid.

Bella Hadid bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ năm 16 tuổi, ký hợp đồng với IMG Models năm 2014 và nhanh chóng tỏa sáng với các show lớn tại New York Fashion Week. Cô đã trở thành gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu cao cấp và được vinh danh là “Model of the Year” năm 2016. Bên cạnh sự nghiệp rực rỡ trên sàn catwalk và các chiến dịch quảng cáo, Bella còn là một influencer có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội.

Bella Hadid từng phải đối mặt với bệnh Lyme mãn tính từ năm 2012, khiến cô gặp nhiều khó khăn về sức khỏe. Mối tình nổi tiếng nhất của cô là với nam ca sĩ The Weeknd, hiện tại cô đang hẹn hò với vận động viên cưỡi ngựa Adan Banuelos. Dù sinh ra trong một gia đình nổi tiếng, Bella Hadid luôn nỗ lực xây dựng bản sắc riêng, giữ lối sống kín tiếng về những khía cạnh cá nhân, đồng thời được biết đến là một người chị em thân thiết, luôn gắn bó sâu sắc với gia đình.

Ảnh: Page Six

Ảnh: Page Six

Ảnh: Page Six

Bella Hadid là 1 trong những siêu mẫu hàng đầu thế giới. Ảnh: Page Six

Nguồn: Page Six