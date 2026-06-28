Tình cũ IU công khai bạn gái mới kém 18 tuổi, bị gọi là "Leonardo DiCaprio" Hàn Quốc?

IU khó khăn chồng khó khăn khi bị lôi vào chuyện tình mới của bạn trai cũ.

Vào ngày 27/6, truyền thông Hàn Quốc đưa tin nam ca sĩ Jang Ki Ha (44 tuổi) và nữ diễn viên Yoon Ga I (26 tuổi) đang hẹn hò. Thông tin này sau đó đã được cả hai bên xác nhận, và công ty quản lý của Jang Ki Ha cho biết 2 người đã yêu nhau khoảng 2 năm.

Theo các nguồn tin, cặp đôi lần đầu gặp nhau vào năm 2023 thông qua chương trình SNL Korea của Coupang Play, nơi Jang Ki Ha làm MC và Yoon Ga I là thành viên dàn diễn viên. Được biết, họ trở nên thân thiết hơn nhờ sở thích chung về âm nhạc và điện ảnh.

Jang Ki Ha xác nhận hẹn hò diễn viên kém 18 tuổi. Ảnh: Starnews

Trong khi một số người hâm mộ chúc mừng cặp đôi, phần lớn phản ứng trên mạng nhanh chóng tập trung vào khoảng cách tuổi tác 18 năm giữa họ. Trên trang cộng đồng Hàn Quốc theqoo, một bài đăng về mối quan hệ này đã thu hút hàng trăm bình luận, với nhiều cư dân mạng bày tỏ sự khó chịu về sự chênh lệch tuổi tác.

Một số người bình luận đã so sánh Jang Ki Ha với Leonardo DiCaprio, người từ lâu đã bị chỉ trích trên toàn thế giới vì "lời nguyền tuổi 25" trong lịch sử hẹn hò của mình. Nhiều người nhanh chóng nhắc đến mối quan hệ công khai trước đây của anh với IU - người kém anh 11 tuổi, chỉ ra rằng nam ca sĩ này đã 2 lần được công khai hẹn hò với những người phụ nữ trẻ hơn anh rất nhiều.

Một số người bình luận đã so sánh Jang Ki Ha với Leonardo DiCaprio, người từ lâu đã bị chỉ trích trên toàn thế giới vì "lời nguyền tuổi 25" trong lịch sử hẹn hò của mình. Ảnh: X

IU cũng bị réo gọi. Ảnh: X

"Ôi trời ơi, Leonardo DiCaprio phiên bản Hàn Quốc đang ở đây kìa", “Với một người trẻ đến mức có thể là con của anh ta”, “Sở thích của anh ta đối với phụ nữ thật đáng nghi vấn”, “Ôi trời… Nếu giờ cô ấy 26 tuổi, thì có nghĩa là cô ấy bắt đầu hẹn hò với anh ta từ khi còn nhỏ hơn nữa… Ghê quá”, “Vậy anh chàng đó chỉ hẹn hò với những cô gái trẻ tuổi à?”, “Hắn ta thích mấy trò vớ vẩn này à? Làm tôi cứ nghĩ đến hội chứng Lolita”, “Mọi người ơi, Yoon Ga I không phải là người vừa tròn 20 tuổi, cô ấy 26 tuổi rồi. Không phải là cô ấy bị ép buộc hẹn hò với anh ấy, họ thích nhau và đang hẹn hò, vậy tại sao người ngoài lại nói những điều khó nghe như vậy? Hãy chúc mừng cho họ đi”, "Cô ấy cũng không phải mới ngoài 20 tuổi. Cô ấy 26 tuổi rồi. Có lẽ cô ấy cũng thích anh ta”, “Nếu họ bắt đầu hẹn hò 2 năm trước, thì họ gặp nhau khi cô ấy khoảng ngoài 20 tuổi. Vậy nên… Điều đó thực sự rất kỳ lạ”... cư dân mạng Hàn Quốc bình luận trái chiều.

Cư dân mạng tranh cãi về tình mới của Jang Ki Ha. Ảnh: Osen

Jang Ki Ha ra mắt năm 2003 với tư cách là thành viên của nhóm nhạc Nunco Band trước khi thành lập nhóm Kiha & The Faces vào năm 2008. Sau khi nhóm tan rã vào năm 2018, anh tiếp tục sự nghiệp với tư cách nghệ sĩ solo. Về phần IU, cô bất ngờ bị réo gọi vào chuyện tình cảm của bạn trai cũ. Khoảng thời gian này, IU gặp sóng gió nghiêm trọng khi bị chỉ trích "xuyên tạc lịch sử" qua bộ phim Perfect Crown, bị nghi vấn có liên quan đến cái chết Goo Hara, Kim Sae Ron và Jonghyun (SHINee). Tên cô lại bị nhắc đến như "gu" phụ nữ trẻ tuổi của bạn trai cũ Jang Ki Ha.

IU khó khăn chồng khó khăn khi bị lôi vào chuyện tình mới của bạn trai cũ. Ảnh: Disney

Jang Ki Ha là một trong những mối quan hệ công khai đáng nhớ nhất của "em gái quốc dân" IU trong làng giải trí Hàn Quốc. Hai người gặp nhau lần đầu vào năm 2013 khi IU tham gia làm khách mời trong chương trình radio do Jang Ki Ha dẫn chương trình. Jang Ki Ha sinh năm 1982, lơn hơn IU đến 11 tuổi. Sau khi quen biết, họ dần nảy sinh tình cảm và bắt đầu hẹn hò bí mật từ khoảng cuối năm 2013.

Đến tháng 10/2015, Dispatch tung bằng chứng hẹn hò khiến dân tình sốc nặng. IU từng bày tỏ rằng cô đã “yêu từ cái nhìn đầu tiên” và rất ngưỡng mộ tài năng âm nhạc cũng như tính cách chân thành của Jang Ki Ha. Dù gây tranh cãi chuyện tuổi tác, Jang Ki Ha và IU vẫn gắn bó khoảng 4 năm, cho đến tháng 1/2017.