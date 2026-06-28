Nhan sắc không tưởng của đại mỹ nhân màn ảnh sau 4 năm "mất tích"

Fan đang vô cùng mong đợi nữ diễn viên này sẽ sớm quay lại màn ảnh.

Sau nhiều năm im lặng, nữ diễn viên Soo Ae cuối cùng cũng đã cho người hâm mộ một cái nhìn hiếm hoi về những gì cô ấy đã làm trong thời gian qua. Vào ngày 26/6, chuyên gia trang điểm Bang Sun Hwa đã chia sẻ một bức ảnh với Soo Ae trên Instagram, mang đến cho người hâm mộ thông tin cập nhật đáng mừng về nữ diễn viên trong suốt thời gian dài tạm ngừng hoạt động. “Những cuộc gặp gỡ bất ngờ luôn thành công” - Bang Sun Hwa viết, và cho biết thêm rằng cuộc trò chuyện của họ dường như không bao giờ kết thúc.

Trong ảnh, Soo Ae nở nụ cười rạng rỡ khi tạo dáng cùng Bang Sun Hwa và một người quen khác. Diện chiếc áo đen cổ cao đơn giản, nữ diễn viên thu hút sự chú ý với vẻ ngoài thanh lịch và nhan sắc không hề phai nhạt. Mặc dù không theo phong cách hào nhoáng, làn da mịn màng, đường nét khuôn mặt sắc sảo và khí chất duyên dáng của Soo Ae vẫn nổi bật ngay lập tức. Mái tóc buộc gọn tự nhiên và nụ cười dịu dàng càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ tự nhiên của "nữ hoàng nước mắt".

Soo Ae (ngoài cùng bên phải) lộ diện sau hơn 4 năm vắng bóng. Ảnh: Instagram

Thông tin cập nhật nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ, bởi Soo Ae chưa xuất hiện trong dự án mới nào kể từ bộ phim truyền hình Hàn Quốc Artificial City của đài JTBC, kết thúc vào tháng 2/2022. Trước đó, lần cuối cô xuất hiện trên màn ảnh rộng là trong bộ phim điện ảnh High Society năm 2018.

Sau hơn bốn năm tạm ngừng diễn xuất, người hâm mộ vô cùng vui mừng khi thấy thông tin mới nhất từ nữ diễn viên. Nhiều người bày tỏ sự nhớ nhung, để lại những bình luận như: "Tôi nhớ Soo Ae quá", "Cô ấy vẫn thật thanh lịch", "Mong sớm được gặp lại chị"... Trước đây, có thông tin cho rằng Soo Ae đã đàm phán để tham gia bộ phim truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết Inside Men năm ngoái, nhưng cuối cùng cô đã quyết định không tham gia dự án. Sau khi nữ diễn viên xuất hiện trở lại, người hâm mộ vẫn đang chờ đợi tác phẩm tiếp theo của cô.

Fan mong đợi Soo Ae sớm trở lại. Ảnh: X

Soo Ae thực sự bùng nổ sự nghiệp sau vai diễn đột phá trong phim điện ảnh A Family (2004), nơi cô thể hiện khả năng diễn xuất sâu sắc và chạm đến trái tim khán giả. Từ đó, cô chuyển mình thành nữ chính hàng đầu của điện ảnh Hàn, với các vai diễn ấn tượng trong Sunny, Midnight FM, The Flu, The Sword with No Name, Emperor of the Sea, A Thousand Days... Soo Ae nổi tiếng bậc nhất với biệt danh "nữ hoàng nước mắt" nhờ khả năng đảm nhận thành công các vai diễn bi thương, u sầu và đòi hỏi nội tâm phức tạp. Ảnh: X Soo Ae được mẹnh danh là "nữ hoàng nước mắt". Ảnh: X Suốt sự nghiệp kéo dài hơn 20 năm, Soo Ae đã nhận được nhiều đề cử và giải thưởng tại các lễ trao giải uy tín như KBS Drama Awards, SBS Drama Awards, Baeksang Arts Awards và Blue Dragon Film Awards. Dù không phải ngôi sao có tần suất hoạt động dày đặc, mỗi lần trở lại của cô đều nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông và khán giả nhờ chất lượng diễn xuất ổn định. Về đời tư, Soo Ae nổi tiếng là một trong những nghệ sĩ kín tiếng nhất showbiz Hàn Quốc. Cô ít khi chia sẻ cuộc sống cá nhân, tránh xa scandal và tập trung hoàn toàn vào công việc. Dù từng có một số tin đồn tình cảm nhưng Soo Ae đều phủ nhận. Ở tuổi 47, Soo Ae chưa kết hôn. Cô được ngưỡng mộ không chỉ vì tài năng mà còn bởi lối sống kỷ luật, chuyên nghiệp và sự lựa chọn “im lặng” để để vai diễn nói thay cho mình, trở thành hình mẫu của một nghệ sĩ chân chính trong ngành công nghiệp giải trí đầy ồn ào. Soo Ae sống kín tiếng. Ảnh: X Nguồn: Kbizoom

Soo Ae có tên thật là Park Soo Ae, sinh năm 1979 tại Seoul, Hàn Quốc. Sinh ra trong một gia đình bình thường, cha cô từng làm nghề sửa giày, Soo Ae lớn lên cùng cha mẹ và một em trai trai. Từ nhỏ cô đã tham gia đội chạy điền kinh của trường, thể hiện tinh thần kỷ luật và sự kiên trì – những phẩm chất sau này giúp cô xây dựng sự nghiệp bền vững. Dù gia đình ban đầu phản đối vì tính cách hướng nội của cô, Soo Ae vẫn kiên trì theo đuổi đam mê diễn xuất và bắt đầu sự nghiệp từ năm 1999 với các vai diễn nhỏ trên truyền hình.