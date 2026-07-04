Thì ra đây là nguồn cơn khiến Lưu Diệc Phi và Song Seung Hun "tan đàn xẻ nghé"

Song Seung Hun là người đàn ông duy nhất mà Lưu Diệc Phi thừa nhận hẹn hò.

Bước chân vào giới giải trí từ năm 2002, Lưu Diệc Phi từng vướng tin đồn hẹn hò với Lâm Chí Dĩnh, Hồ Ca, thiên tài piano Lang Lang... Tuy nhiên, tính đến hiện tại, chỉ có Song Seung Hun là được "thần tiên tỷ tỷ' xác nhận là bạn trai chính thức. Đáng tiếc, cặp đôi Trung - Hàn này tan vỡ sau gần 3 năm gắn bó. Sau mối tình không thành, đến nay, họ vẫn còn lẻ bóng. Điều này càng khiến công chúng tiếc nuối, tò mò về lý do tại sao ngày xưa Lưu Diệc Phi và Song Seung Hun lại không thể có cái kết đẹp với nhau.

Mới đây, trang QQ đã gây chú ý khi phân tích loạt lý do khiến "thần tiên tỷ tỷ" nói lời chia tay tài tử xứ Hàn. Nguyên nhân lớn nhất khiến chuyện tình đẹp như cổ tích của Lưu Diệc Phi và Song Seung Hun tan vỡ được cho là nằm ở tính cách khác biệt và sự mất cân bằng trong cách cả hai vun đắp cho mối quan hệ. Trong suốt quãng thời gian yêu nhau, tài tử xứ Hàn là người chủ động và dành nhiều tình cảm hơn cho minh tinh xứ Trung. Trong khi Lưu Diệc Phi lại khá hời hợt trong việc biểu lộ cảm xúc khi yêu. Do đó, Song Seung Hun luôn cảm thấy bản thân thiệt thòi, bỏ ra nhiều hơn nhưng nhận lại chẳng bao nhiêu trong mối quan hệ với Lưu Diệc Phi.

Tuy nhiên, dù Song Seung Hun yêu Lưu Diệc Phi rất nhiều, nhưng cách cư xử của anh lại rất thiếu tinh tế, nhiều khiến nữ diễn viên 8X nhiều lần tổn thương vì cảm thấy bản thân không được tôn trọng, lắng nghe quan điểm. Song Seung Hun được cho biết là người hay tránh né, sợ xung đột. Chính vì vậy, mỗi khi cãi nhau với bạn gái, anh thường phớt lờ, xem như không có chuyện gì xảy ra. Bất chấp nửa kia có tức giận và chỉ trích thế nào, anh cũng bình thản, giả vờ như cả 2 vẫn ổn. Tính cách này của Song Seung Hun khiến Lưu Diệc Phi "phát ngán".

Cặp sao Trung - Hàn có sự khác biệt lớn về tính cách. Ảnh: Sina.

Không chỉ vậy, sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa, tính cách và đặc biệt là định hướng tương lai cũng dần trở thành rào cản khó vượt qua giữa cặp sao Trung - Hàn. Hơn Lưu Diệc Phi tới 11 tuổi, Song Seung Hun luôn mong muốn sớm xây dựng gia đình và có con. Trên sóng 1 chương trình truyền hình vào năm 2015, Song Seung Hun từng tâm sự rằng khi đón năm mới cùng những người bạn đã có gia đình, nhìn cảnh họ quây quần bên nhau, anh cảm thấy khá cô đơn. Nam diễn viên cho biết anh chưa hoàn toàn tự tin để trở thành một người chồng, nhưng thật sự rất muốn kết hôn.

Tuy nhiên, đúng vào giai đoạn đó, sự nghiệp của Lưu Diệc Phi bước sang một chương mới. Sau bộ phim Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa bản điện ảnh, cô được mời tham gia dự án Mulan của Hollywood. Phần lớn thời gian Lưu Diệc Phi phải sang Mỹ làm việc. Việc phải bay đi bay về giữa Mỹ, Trung Quốc và Hàn Quốc khiến nữ diễn viên và bạn trai ngày càng ít có thời gian ở bên nhau. Khi vừa phải đối mặt với yêu xa, vừa không tìm được tiếng nói chung về kế hoạch tương lai, chuyện tình từng được khán giả hết lòng ủng hộ cũng dần đi đến hồi kết. Nhiều nguồn tin trong showbiz cho biết tài tử Hàn Quốc chính là người ruồng bỏ minh tinh Cbiz trước vì Lưu Diệc Phi không chịu cưới xin, đặt sự nghiệp lên trên hạnh phúc cá nhân.

Lưu Diệc Phi chọn sự nghiệp và không muốn kết hôn sớm với Song Seung Hun. Ảnh: Sina.

Dù lý do chia tay của Song Seung Hun và Lưu Diệc Phi có là gì đi chăng nữa đến nay chuyện tình dang dở của họ vẫn khiến nhiều người tiếc nuối, bởi cả hai từng được xem là một trong những cặp đôi đẹp nhất giới giải trí châu Á.

Mối quan hệ "phim giả tình thật" của cặp đôi Trung - Hàn

Song Seung Hun và Lưu Diệc Phi lần đầu gặp gỡ vào năm 2012 tại lễ trao giải Cosmo Beauty Awards diễn ra ở Thượng Hải (Trung Quốc). Dù được ban tổ chức sắp xếp ngồi cạnh nhau, cả hai khi đó hầu như không có bất kỳ màn tương tác đáng chú ý nào.

Hai năm sau, định mệnh một lần nữa đưa họ gặp lại khi được mời đảm nhận vai chính trong bộ phim hợp tác Trung - Hàn Tình Yêu Thứ Ba. Trong quá trình quay phim, mỗi khi diễn cảnh khóc, Lưu Diệc Phi thường nhập vai quá sâu nên không kìm được nước mắt. Trong khi những người khác hoặc đứng chờ, hoặc chỉ hỏi "đã quay tiếp được chưa", chỉ có Song Seung Hun lặng lẽ ngồi xuống đưa khăn giấy cho Lưu Diệc Phi, thậm chí còn nghiêng người che ống kính để cô bớt ngượng.

Giữa thời tiết ngoài trời lên tới 38 độ C, anh cầm một tấm vải đen đứng phía sau che nắng cho nữ diễn viên đình đám. Mỗi lần đoàn phim tụ họp ăn uống, anh đều chủ động ngồi cạnh, giúp Lưu Diệc Phi từ chối những màn mời rượu xã giao. Biết Lưu Diệc Phi không quen đồ ăn Hàn Quốc, anh còn học nấu những món gia đình đơn giản như cà chua xào trứng hay canh rong biển trứng để giúp cô đỡ khó thích nghi với môi trường mới. Chính quãng thời gian đồng hành trên phim trường đã khiến mối quan hệ giữa hai ngôi sao dần trở nên thân thiết và nảy nở thành tình yêu ngoài đời thực.

Lưu Diệc Phi xiêu lòng trước sự ga lăng, ân cần chăm sóc của Song Seung Hun. Ảnh: Sina.

Đến tháng 8/2015, sau khi truyền thông Hàn Quốc đăng tải loạt ảnh Song Seung Hun qua đêm tại nhà riêng của nữ diễn viên, cặp đôi chính thức xác nhận mối quan hệ. Chuyện tình giữa tài tử xứ Hàn và mỹ nhân hàng đầu Cbiz nhanh chóng trở thành tâm điểm truyền thông bởi phải vượt qua nhiều rào cản như khác biệt ngôn ngữ, khoảng cách địa lý và khoảng cách tuổi tác lên tới 11 năm. Bên cạnh vô số lời chúc phúc dành cho cặp "trai tài gái sắc", cũng có không ít ý kiến hoài nghi rằng cặp đôi đóng kịch "phim giả tình thật" để quảng bá phim mới.

Trước những ồn ào, Lưu Diệc Phi cho biết cô và Song Seung Hun nảy nở tình cảm tự nhiên sau nhiều lần liên hệ riêng với nhau qua điện thoại. "Thần tiên tỷ tỷ" khẳng định yêu cô Song Seung Hun nghiêm túc và muốn tìm hiểu anh để tiến tới hôn nhân. Trong khi đó Seung Hun cho biết anh và Diệc Phi "không có lý do để giả vờ hẹn hò".

Chuyện tình giữa tài tử xứ Hàn và mỹ nhân hàng đầu Cbiz từng tiêu tốn nhiều giấy mức của báo giới. Ảnh: Sohu.

Từ năm 2016, Song Seung Hun phải quay về Hàn Quốc hoạt động. Vì vậy, nam diễn viên và Lưu Diệc Phi bắt đầu chuỗi ngày yêu xa. Trong thời gian này, Lưu Diệc Phi và Song Seung Hun vẫn dành thời gian sang quê nhà đối phương hẹn hò. Thậm chí, có nguồn tin cho biết cả 2 đã ra mắt gia đình nhau và bàn tính chuyện cưới xin. Tưởng chừng khán giả sẽ được dịp chứng kiến "hôn lễ thế kỷ" của cặp sao hạng A Trung - Hàn, thì đến năm 2018, Song Seung Hun và Lưu Diệc Phi bất ngờ thông báo đã chia tay vì lịch trình bận rộn. Sự tan vỡ của họ từng là cú sốc lớn với khán giả Trung - Hàn.

Sau 3 năm yêu, chuyện tình của cặp sao Trung - Hàn tan vỡ trong sự tiếc nuối của công chúng. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu