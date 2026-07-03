Nữ diễn viên 2 lần bị đại gia ruồng bỏ và 10 lần xem mắt thất bại đã có tình yêu mới, đàng trai là chủ tịch hơn 23 tuổi

Chuyện tình cảm của người đẹp này luôn khiến công chúng phải bàn tán.

Ngày 2/7, tờ On được tin Liêu Bích Nhi - Hoa hậu có đường tình duyên thị phi nhất showbiz Hong Kong (Trung Quốc) - đã có tình yêu mới ở tuổi 47. Cô vừa bị cánh săn ảnh "tóm gọn" khoảnh khắc hẹn hò với doanh nhân Lữ Lễ Chương. Cách đây không lâu, cả hai đã được trông thấy đi ăn tối và sau đó cùng nhau đến Kowloon Tong Club - một trong những câu lạc bộ tư nhân lâu đời và danh giá bậc nhất xứ Hương Cảng, có mức phí gia nhập lên đến 1 triệu HKD/ năm (3,4 tỷ đồng) - để tụ tập với bạn bè giới thượng lưu0. Theo nguồn tin trong showbiz, Liêu Bích Nhi và Lữ Lễ Chương phát triển mối quan hệ tình cảm sau nhiều lần hợp tác làm ăn. Doanh nhân họ Lữ hiện đầu tư vào nhiều dự án kinh doanh ẩm thực, rượu vang của bạn gái diễn viên.

Lữ Lễ Chương được cho biết hơn Liêu Bích Nhi 23 tuổi. Ông sinh ra trong gia tộc giàu có, có nền tảng kinh doanh vững chắc và tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Lữ Lễ Chương hiện giữ chức chủ tịch hội trị tại Hội Tung Wah Group of Hospitals, giám đốc tại nhiều tập đoàn niêm yết. Trước khi hẹn hò Liêu Bích Nhi, Lữ Lễ Chương từng có cuộc hôn nhân kéo dài nhiều năm với nữ diễn viên Cố Lạc Nghi. Hai người kết hôn từ thập niên 1980 và có 3 người con. Năm 2015, Cố Lạc Nghi qua đời vì ung thư vú ở tuổi 48. Sau biến cố mất vợ, Lữ Lễ Chương sống kín đáo, rất ít xuất hiện trước công chúng.

Liêu Bích Nhi đang hẹn hò doanh nhân hơn cô 23 tuổi Lữ Lễ Chương. Ảnh: Sina.

Bạn trai mới của Liêu Bích Nhi là chủ tịch, giám đốc của nhiều tập đoàn niêm yết. Ảnh: Sina.

Mỹ nhân mang tiếng xấu "tham phú phụ bần", "đào mỏ" đại gia

Sinh năm 1979, Liêu Bích Nhi sở hữu xuất phát điểm mà nhiều người mơ ước. Với chiều cao 1,71 m, gương mặt thanh tú cùng vóc dáng nổi bật, cô đăng quang Hoa hậu Hoa kiều Vancouver năm 2000, mở ra cánh cửa bước vào làng giải trí. Một năm sau, sau khi gây chú ý tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế, Liêu Bích Nhi ký hợp đồng với TVB - đài truyền hình hàng đầu Hong Kong (Trung Quốc). Sở hữu nhan sắc kiêu sa cùng thần thái sang trọng, cô nhanh chóng được truyền thông ưu ái ví như "bản sao của Norika Fujiwara" vì ngoại hình có nhiều nét tương đồng với hoa hậu kiêm "nữ hoàng quảng cáo" đình đám của Nhật Bản.

Thập niên 2000 đánh dấu thời kỳ hoàng kim trong sự nghiệp của Liêu Bích Nhi. Cô trở thành một trong những hoa đán được TVB ưu ái nhất, liên tục góp mặt trong loạt phim ăn khách phát sóng khung giờ vàng như Gia Đình Vui Vẻ, Bàn Tay Nhân Ái 3, Quy Luật Sống Còn, Hành Động Đột Phá hay Tranh Quyền Đoạt Vị. Với nhan sắc nổi bật cùng diễn xuất ngày càng tiến bộ, Liêu Bích Nhi từng được xem là gương mặt sáng giá của màn ảnh Hong Kong.

Có sự nghiệp thành công, nhan sắc rực rỡ, nhưng Liêu Bích Nhi lại sớm rời ngành giải trí vì bị công chúng ghét bỏ. Nữ diễn viên liên tục vướng chỉ trích vì quá coi trọng vật chất, liên tục chạy theo những người đàn ông giàu có và quyền lực. Chính điều này khiến cô bị gắn với hàng loạt biệt danh tiêu cực như "mỹ nhân tham lam" hay "người đẹp đào mỏ".

Liêu Bích Nhi từng là hoa đán hàng đầu đài TVB. Tuy nhiên, thiện cảm công chúng dành cho cô dần giảm sút vì đời sống tình ái quá tai tiếng. Ảnh: Sina.

Một trong những ồn ào lớn nhất là chuyện tình "phim giả tình thật" với Lưu Khải Uy sau khi cả hai hợp tác trong Gia Đình Vui Vẻ . Trong thời gian yêu nhau, nam diễn viên nhiều lần ngỏ lời cầu hôn nhưng đều bị Liêu Bích Nhi từ chối. Sau ba năm gắn bó, cặp đôi chính thức chia tay.

Không lâu sau đó, Liêu Bích Nhi công khai hẹn hò Trần Hào. Nhiều nguồn tin trong giới cho rằng cô là người chủ động chấm dứt mối quan hệ với Lưu Khải Uy vì cho rằng bạn trai khi ấy chỉ là diễn viên hạng C, sự nghiệp mờ nhạt và không có tương lai. Cuối năm 2010, cô tiếp tục gây chú ý khi chia tay Trần Hào để đến với doanh nhân Lâm Trung Hào. Tuy nhiên, chuyện tình này chỉ kéo dài khoảng nửa năm trước khi cả hai đường ai nấy đi. Mối tình tan vỡ không chỉ khép lại giấc mơ bước chân vào hào môn của Liêu Bích Nhi mà còn kéo sự nghiệp của người đẹp 7X đi xuống. TVB dần giảm sự ưu ái dành cho nữ diễn viên vì những lùm xùm đời tư liên tiếp, khiến cô từ ngôi sao được săn đón trở thành gương mặt ngày càng mờ nhạt trên màn ảnh.

Scandal phụ bạc Lưu Khải Uy (ảnh phải) để chạy theo Trần Hào khiến hoa đán sinh năm 1979 mất điểm trầm trọng trong mắt công chúng. Ảnh: On.

Đến năm 2018, Liêu Bích Nhi lại công khai hẹn hò doanh nhân Lư Khải Hiền. Tuy nhiên, chưa đầy bốn tháng sau, cả hai tuyên bố chia tay khi cô bị bạn gái cũ của vị đại gia này tố là "người thứ ba". Hai năm sau, cặp đôi bất ngờ tái hợp và từng được cho là đã tính đến chuyện kết hôn. Dẫu vậy, cuộc tình một lần nữa đi vào ngõ cụt khi Lư Khải Hiền được cho là chủ động hủy hôn, khiến Liêu Bích Nhi thêm một lần lỡ duyên với giấc mộng hào môn.

Sau nhiều lần đổ vỡ, bạn bè liên tục giới thiệu đối tượng mới cho Liêu Bích Nhi. Từ năm 2019 đến 2021, cô cho biết bản thân đã tham gia hơn chục buổi xem mắt. Thế nhưng, mọi cuộc gặp đều chỉ dừng lại ở một bữa tối và không có mối quan hệ nào tiến triển xa hơn. Việc vẫn lẻ bóng khi bước sang tuổi trung niên khiến nữ diễn viên trở thành đề tài bàn tán. Không ít ý kiến cho rằng đây là cái giá mà cô phải trả cho sự tham lam, mưu cầu vật chất thái quá và không trân trọng tình yêu lúc trẻ.

Liêu Bích Nhi bị 2 đại gia Lâm Trung Hào và Lư Khải Hiền bỏ rơi. Ảnh: On.

Nguồn: HK01, Sina