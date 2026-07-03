Lý do không ngờ khiến Lý Tiểu Lộ gây ra vụ ngoại tình chấn động showbiz

Vào cuối năm 2017, lùm xùm “ăn nem ăn chả” bùng nổ đã hoàn toàn đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân lẫn sự nghiệp của Lý Tiểu Lộ.

Nhắc đến những vụ ngoại tình ầm ĩ nhất showbiz, không thể không kể đến Lý Tiểu Lộ phản bội chồng Giả Nãi Lượng vì rapper kém tuổi PGone. Bê bối ngoại tình đã khiến hình ảnh, sự nghiệp của Lý Tiểu Lộ hoàn toàn sụp đổ. Cô bị công chúng chỉ trích dữ dội, bị các nhãn hiệu quay lưng, hết đường quay trở lại showbiz, chỉ còn đường livestream bán hàng.

Trong livestream mới nhất, cô bất ngờ than thở về chuyện cũ. Nữ diễn viên chia sẻ vì hồi trẻ sự nghiệp quá thuận lợi nên về sau sai lầm bởi cho rằng tình yêu quan trọng hơn tất cả. Quả thật, sự nghiệp của Lý Tiểu Lộ bừng nở quá sớm, 17 tuổi đã là ảnh hậu Kim Mã, đóng nhiều phim nổi tiếng, có được kịch bản mình thích. Nhưng không may cô thuộc kiểu "não yêu đương", nên khi có được sự nghiệp thuận lợi, cô lại nghĩ tình yêu mới là điều quan trọng hơn tất cả, dẫn đến những sai lầm trong hôn nhân.

Lý Tiểu Lộ cho rằng vì sự nghiệp của cô quá thuận lợi...

... nên về sau mắc sai lầm ngoại tình vì nghĩ tình yêu là trên hết. Ảnh: X

Giờ đây, Lý Tiểu Lộ đã thấm thía cái giá phải trả. Cô không còn vai diễn hay quảng cáo, thậm chí không thể đăng video ngắn mà chỉ có thể nhảy nhót, livestream trên mạng. Cô nhận ra bản thân rơi vào tình trạng này quá lâu đã mất đi tự tin vốn có. Nếu tình cờ gặp bạn cũ là minh tinh trên phố thì Lý Tiểu Lộ sẽ cảm thấy xấu hổ trước họ, tìm cách nhanh chóng rời đi. Ngoài ra nữ diễn viên còn bóng gió kể về người cũ: "Tuy rằng anh ấy rất nhạy cảm, đa nghi nhưng tôi nghĩ rằng anh ấy rất yêu tôi, đây thuần là não yêu đương" . Không rõ là Lý Tiểu Lộ nhắc về chồng cũ Giả Nãi Lượng hay tình nhân PGone.

Lý Tiểu Lộ sinh năm 1982, có nhan sắc xinh đẹp, tài năng diễn xuất trời cho, lại được hun đúc truyền thống nghệ thống nghệ thuật từ gia đình, sự nghiệp của cô vô cùng thuận buồm xuôi gió. Cô bắt đầu đóng phim từ khi mới 3 tuổi và đến 17 tuổi đã trở thành Ảnh hậu Kim Mã trẻ nhất tại thời điểm đó. Nhiều năm sau, kỷ lục này mới bị phá.

Lý Tiểu Lộ 17 tuổi đã là ảnh hậu Kim Mã. Ảnh: X

Được biết, Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng quen nhau qua một buổi mai mối bạn bè vào năm 2011. Khi đó, nam diễn viên đã trúng tiếng sét ái tình từ cái nhìn đầu tiên và chủ động theo đuổi nhiệt tình. Để chiếm được trái tim người đẹp, Giả Nãi Lượng đã bỏ ra rất nhiều tâm sức, thậm chí làm cả những việc vượt qua khả năng của mình, cố gắng biến mình thành hình mẫu lý tưởng mà Lý Tiểu Lộ mong đợi. Không chỉ ngoan ngoãn nghe lời bạn gái, anh còn vô cùng lễ phép với bố mẹ Lý Tiểu Lộ. Điều này đã khiến nữ diễn viên họ Lý dần rung động, chấp nhận lời cầu hôn.

Thế nhưng, với con mắt tinh đời, bà Trương Vĩ Hân đã phát hiện ra ngay vấn đề giữa cặp đôi này. Bà khuyên con gái rằng Giả Nãi Lượng không phải chàng rể phù hợp. Bởi lẽ, tình cảm giữa hai bên không bình đẳng, trong khi Giả Nãi Lượng yêu hết mình, trả giá quá nhiều thì Lý Tiểu Lộ lại chẳng thể đáp lại ngang hàng. Mẹ nàng Ảnh hậu cho rằng, tình yêu, hôn nhân như vậy rất khó bền lâu, nếu có cố ở bên nhau thì sớm muộn gì cũng nảy sinh mâu thuẫn.

Lý Tiểu Lộ - Giả Nãi Lượng không hề môn đăng hậu đối. Ảnh: X

Bản thân Lý Tiểu Lộ cũng nhận thức được giữa cô và Giả Nãi Lượng không môn đăng hộ đối, khác biệt cả về quê quán, hoàn cảnh trưởng thành và cả quan điểm sống. Thế nhưng khi đó Lý Tiểu Lộ vẫn quyết tâm muốn làm vợ Giả Nãi Lượng, không nghe lời khuyên của mẹ. Cuối cùng, bà Trương Vĩ Hân chỉ đành gật đầu đồng ý cuộc hôn nhân này mà chẳng ngờ được đây sẽ là quyết định khiến bà hối hận cả đời.

Sau khi kết hôn, Lý Tiểu Lộ - Giả Nãi Lượng nhanh chóng có con gái đầu lòng. Họ được coi như gia đình kiểu mẫu của làng giải trí Hoa ngữ, khiến dân tình ngưỡng mộ không thôi. Sự nghiệp của Giả Nãi Lượng cũng khởi sắc nhờ hình ảnh người chồng tốt, trở nên bận rộn hơn rất nhiều, thậm chí không có nhiều thời gian bên vợ trong lúc thai nghén. Còn Lý Tiểu Lộ thì dần ít hoạt động nghệ thuật, dành nhiều thời gian cho gia đình.

2 ngôi sao từng là "cặp đôi vàng" showbiz. Ảnh: X

Trang Sohu cho biết, do khác biệt quá lớn về cách sống và quan điểm, lại không có nhiều thời gian bên nhau, tình cảm giữa Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng đã dần mờ nhạt. Đến cuối năm 2017, lùm xùm “ăn nem ăn chả” của Lý Tiểu Lộ bùng nổ đã hoàn toàn đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân từng được ví von như ngôn tình ngoài đời thực này. Đến cuối năm 2019, Lý Tiểu Lộ - Giả Nãi Lượng chính thức tuyên bố ly hôn và nàng Ảnh hậu đã giành được quyền nuôi con. Tuy nhiên bê bối ngoại tình đã khiến hình ảnh, sự nghiệp của Lý Tiểu Lộ hoàn toàn sụp đổ.