Mẹ Lý Tiểu Lộ hối hận cả đời vì để con gái lấy chồng “đũa lệch”

Lý Tiểu Lộ - Giả Nãi Lượng từng là cặp đôi vàng của làng giải trí Hoa ngữ, khiến công chúng phải xuýt xoa ngưỡng mộ với những màn thể hiện tình cảm ngọt đến sâu răng. Chẳng ai ngờ được, ngày cuối năm 2017, Lý Tiểu Lộ lại lộ bằng chứng dan díu với “hồng hài nhi”, khiến ông xã “mọc sừng” đầy cay đắng. Khi đó, ai nấy đều bàng hoàng trước cái kết chằng hề êm đẹp của cặp đôi vốn được ví von như ngôn tình ngoài đời thực.
Thế nhưng ít ai biết, mẹ của Lý Tiểu Lộ đã sớm đoán được cuộc hôn nhân của con gái sẽ chẳng được bền lâu và luôn hối hận vì đã đồng ý để nàng Ảnh hậu kết hôn với người chồng không môn đăng hộ đối.
Trang Sohu cho biết, mẹ của Lý Tiểu Lộ, bà Trương Vĩ Hân là ngôi sao màn bạc nhà nhà đều biết trong những năm 1980. Sau khi rời làng giải trí, bà chuyển hướng sang sự nghiệp kinh doanh và trở thành chủ tịch của một công ty đa quốc gia. Có thể nói, Lý Tiểu Lộ từ nhỏ đã lớn lên trong nhung lụa.
Vốn xinh đẹp, có tài năng diễn xuất trời cho, lại được hun đúc truyền thống nghệ thống nghệ thuật từ gia đình, sự nghiệp của Lý Tiểu Lộ vô cùng thuận buồm xuôi gió. Cô bắt đầu đóng phim từ khi mới 3 tuổi và đến 17 tuổi đã trở thành Ảnh hậu Kim Mã trẻ nhất tại thời điểm đó (nhiều năm sau, kỷ lục này mới bị phá). Có thể nói, Lý Tiểu Lộ đạt được những thành tựu như vậy có một phần rất lớn công dẫn dắt, định hướng của người mẹ nổi tiếng.
Thế nhưng, bà Trương Vĩ Hân lại phải tiếc nuối cả đời vì chuyện chung thân đại sự của con gái. Trang Sohu cho biết, nữ diễn viên này từng tâm sự: “ Điều tôi hối hận nhất là trước kia đã mềm lồng, đồng ý để cho con gái kết hôn với Giả Nãi Lượng”.
Được biết, Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng quen nhau qua một buổi mai mối bạn bè vào năm 2011. Khi đó, nam diễn viên đã trúng tiếng sét ái tình từ cái nhìn đầu tiên và chủ động theo đuổi nhiệt tình.
Để chiếm được trái tim người đẹp, Giả Nãi Lượng đã bỏ ra rất nhiều tâm sức, thậm chí làm cả những việc vượt qua khả năng của mình, cố gắng biến mình thành hình mẫu lý tưởng mà Lý Tiểu Lộ mong đợi. Không chỉ ngoan ngoãn nghe lời bạn gái, anh còn vô cùng lễ phép với bố mẹ Lý Tiểu Lộ. Điều này đã khiến nữ diễn viên họ Lý dần rung động, chấp nhận lời cầu hôn.
Thế nhưng, với con mắt tinh đời, bà Trương Vĩ Hân đã phát hiện ra ngay vấn đề giữa cặp đôi này. Bà khuyên con gái rằng Giả Nãi Lượng không phải chàng rể phù hợp. Bởi lẽ, tình cảm giữa hai bên không bình đẳng, trong khi Giả Nãi Lượng yêu hết mình, trả giá quá nhiều thì Lý Tiểu Lộ lại chẳng thể đáp lại ngang hàng. Mẹ nàng Ảnh hậu cho rằng, tình yêu, hôn nhân như vậy rất khó bền lâu, nếu có cố ở bên nhau thì sớm muộn gì cũng nảy sinh mâu thuẫn.
Bản thân Lý Tiểu Lộ cũng nhận thức được giữa cô và Giả Nãi Lượng không môn đăng hộ đối, khác biệt cả về quê quán, hoàn cảnh trưởng thành và cả quan điểm sống. Thế nhưng khi đó Lý Tiểu Lộ vẫn quyết tâm muốn làm vợ Giả Nãi Lượng, không nghe lời khuyên của mẹ. Cuối cùng, bà Trương Vĩ Hân chỉ đành gật đầu đồng ý cuộc hôn nhân này mà chẳng ngờ được đây sẽ là quyết định khiến bà hối hận cả đời.
Sau khi kết hôn, Lý Tiểu Lộ - Giả Nãi Lượng nhanh chóng có con gái đầu lòng. Họ được coi như gia đình kiểu mẫu của làng giải trí Hoa ngữ, khiến dân tình ngưỡng mộ không thôi. Sự nghiệp của Giả Nãi Lượng cũng khởi sắc nhờ hình ảnh người chồng tốt, trở nên bận rộn hơn rất nhiều, thậm chí không có nhiều thời gian bên vợ trong lúc thai nghén. Còn Lý Tiểu Lộ thì dần ít hoạt động nghệ thuật, dành nhiều thời gian cho gia đình.
Trang Sohu cho biết, do khác biệt quá lớn về cách sống và quan điểm, lại không có nhiều thời gian bên nhau, tình cảm giữa Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng đã dần mờ nhạt. Đến cuối năm 2017, lùm xùm “ăn nem ăn chả” của Lý Tiểu Lộ bùng nổ đã hoàn toàn đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân từng được ví von như ngôn tình ngoài đời thực này. Đến cuối năm 2019, Lý Tiểu Lộ - Giả Nãi Lượng chính thức tuyên bố ly hôn và nàng Ảnh hậu đã giành được quyền nuôi con.
Bê bối ngoại tình đã khiến hình ảnh, sự nghiệp của Lý Tiểu Lộ hoàn toàn sụp đổ. Cô bị công chúng chỉ trích dữ dội, bị các nhãn hiệu quay lưng, hết đường quay trở lại showbiz. Có lẽ vì thế nên mỗi khi nhắc đến hôn nhân của con gái, bà Trương Vĩ Hân chỉ biết thở dài bất lực và hối hận không thôi. Bà chưa bao giờ trách cứ Giả Nãi Lượng, chỉ tự trách bản thân mình vì lúc trước đã mềm lòng, không ngăn cản cuộc hôn nhân mà bà đã đoán trước được rằng sẽ không hạnh phúc này.
