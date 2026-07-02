Ngọc nữ 29 tuổi qua đời trong vụ tai nạn xe thảm khốc: Tâm nguyên cuối cùng và cái chết liên quan đến chuỗi con số 128 bí ẩn

Vụ tai nạn giao thông kinh hoàng đã cướp đi sinh mạng của nữ diễn viên này khi cô mới 29 tuổi.

Những năm đầu thập niên 2000, khi làn sóng phim thần tượng Đài Loan (Trung Quốc) phủ sóng khắp châu Á, Hứa Vỹ Luân là một trong những gương mặt được yêu mến bậc nhất. Sinh năm 1978 trong một gia đình giàu có và danh giá, cô bước chân vào làng giải trí năm 2001 với vai trò nữ chính trong một MV ca nhạc. Sở hữu nhan sắc trong trẻo, dịu dàng như "nàng thơ" cùng khí chất tiểu thư thanh lịch, Hứa Vỹ Luân nhanh chóng gây ấn tượng với công chúng ngay từ những ngày đầu xuất hiện.

Tuy nhiên, phải đến khi lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh, tên tuổi của cô mới thực sự vụt sáng. Hứa Vỹ Luân ghi dấu ấn qua hàng loạt bộ phim nổi tiếng như Vườn Sao Băng, Tình Yêu Tuổi 18, Muốn Bay, Cô Gái Mặt Trời, Luyến Hương hay Rẽ Trái Rẽ Phải. Chỉ trong vòng 5 năm kể từ khi gia nhập làng giải trí ở tuổi 23, cô đã vươn lên hàng ngũ sao hạng A, trở thành một trong những "ngọc nữ" đình đám nhất màn ảnh Đài Loan.

Thế nhưng, đằng sau sự nghiệp rực rỡ ấy lại là một số phận đầy nghiệt ngã. Có xuất thân đáng mơ ước, nhan sắc nổi bật và tương lai rộng mở, nhưng cuộc đời Hứa Vỹ Luân đã mãi mãi dừng lại ở tuổi 29 sau một vụ tai nạn ô tô kinh hoàng. Sự ra đi đột ngột của nữ diễn viên khiến gia đình, bạn bè và đồng nghiệp bàng hoàng, đồng thời để lại nỗi tiếc thương khôn nguôi trong lòng người hâm mộ khắp châu Á.

Ở thời kỳ hoàng kim của phim thần tượng Đài Loan (Trung Quốc), Hứa Vỹ Luân là 1 trong những ngọc nữ được săn đón bậc nhất. Ảnh: Sina.

Vụ tai nạn khép lại tuổi xuân của "ngọc nữ" xứ Đài

Bi kịch cướp đi tính mạng của Hứa Vỹ Luân xảy ra vào cuối tháng 1/2007. Cô gặp tai nạn giao thông khi đang trên đường trở về nhà sau buổi quay phim. Khi di chuyển trên tuyến cao tốc số 1 ở Đài Trung (Đài Loan, Trung Quốc), chiếc xe do trợ lý của nữ diễn viên điều khiển bất ngờ mất lái, đâm vào dải phân cách rồi văng ra giữa đường và xoay nhiều vòng. Trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, một chiếc xe tải chạy phía sau không kịp xử lý đã tông thẳng vào phần đuôi xe của Hứa Vỹ Luân, khiến phương tiện biến dạng nát bươm.

Sau tai nạn, người trợ lý bị thương nhẹ nhưng Hứa Vỹ Luân lại rơi vào trạng thái nguy kịch. Khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nữ diễn viên đã hôn mê sâu, bị xuất huyết não nghiêm trọng cùng nhiều chấn thương nặng ở tai và vùng ngực. Các bác sĩ khi đó đánh giá cơ hội hồi phục của cô là vô cùng mong manh, thậm chí nếu giữ được tính mạng cũng có nguy cơ sống thực vật. Dù đội ngũ y tế đã nỗ lực cứu chữa suốt 48 giờ đồng hồ, phép màu cuối cùng vẫn không xảy ra. Vào lúc 19 giờ 37 phút ngày 28/1/2007, Hứa Vỹ Luân trút hơi thở cuối cùng, khép lại cuộc đời ngắn ngủi ở tuổi 29 khi sự nghiệp đang ở giai đoạn rực rỡ nhất.

Hứa Vỹ Luân gặp tai nạn giao thông thảm khốc và ra đi ở tuổi 29 vào năm 2007. Nguồn: Sina.

Hình ảnh hiện trường vụ tai nạn xe hơi của Hứa Vỹ Luân được truyền thông đăng tải. Ảnh: Weibo.

Tâm nguyện cuối đời của Hứa Vỹ Luân lần đầu được hé lộ

Đã 19 năm kể từ ngày Hứa Vỹ Luân mãi mãi rời xa làng giải trí. Thế nhưng, mỗi khi nhắc đến nữ diễn viên bạc mệnh này, nhiều khán giả vẫn không khỏi xót xa. Vào ngày 1/7, Miêu Miêu - bạn thân, chuyên gia trang điểm từng đồng hành với Hứa Vỹ Luân - đã lần đầu tiết lộ về tâm nguyện và những ngày cuối đời của nữ diễn viên. Theo Miêu Miêu, 2 tuần trước vụ tai nạn định mệnh, Hứa Vỹ Luân nhiều lần nhắc đến cái chết và còn gửi gắm một tâm nguyện đặc biệt: "Nếu em có mệnh hệ gì, nhất định chị phải là người trang điểm cho em. Em muốn được ra đi thật xinh đẹp". Không chỉ nói một lần, Hứa Vỹ Luân còn nhiều lần lặp lại mong muốn ấy và nhấn mạnh rằng mình muốn được "ra đi thật xinh đẹp" với Miêu Miêu. Tuy nhiên, Miêu Miêu chia sẻ lúc đó cô chỉ cười xòa với Hứa Vỹ Luân vì cho rằng cô bạn đang nói đùa, thậm chí từ chối yêu cầu của nữ diễn viên với lý do "sợ ma".

Không ai ngờ chỉ ít tuần sau, Hứa Vỹ Luân lại gặp chuyện. Trong lúc đang làm việc, Miêu Miêu bất ngờ nhận được tin Hứa Vỹ Luân gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường cao tốc và đang được cấp cứu. Sau khi nghe cú điện thoại báo tin dữ ấy, Miêu Miêu lập tức bỏ hết công việc, lao ra đường bắt taxi từ Đài Bắc chạy thẳng xuống bệnh viện ở Đài Trung (Đài Loan, Trung Quốc) để xem tình hình. Khi đến nơi, người bạn mà Miêu Miêu vẫn gặp mỗi ngày đã nằm bất động trong phòng hồi sức tích cực. Ít lâu sau, Hứa Vỹ Luân không qua khỏi vì vết thương quá nặng. "Tôi như chết lặng. Tay chân run rẩy, đầu óc trống rỗng. Cảm giác lúc ấy giống như cả bầu trời sụp xuống khi nghe bác sĩ báo tin Vỹ Luân ra đi", nữ chuyên gia trang điểm nghẹn ngào nhớ lại.

Hứa Vỹ Luân gửi gắm tâm nguyện đặc biệt, muốn được ra đi thật xinh đẹp với chuyên gia trang điểm Miêu Miêu. Ảnh: Sina.

Sau khi nữ diễn viên qua đời, mẹ và người quản lý của Hứa Vỹ Luân nhớ lại lời dặn lúc sinh thời nên đã tìm đến Miêu Miêu, mong cô giúp hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của con gái. Dù đau đớn và sợ hãi, Miêu Miêu vẫn gật đầu ngay lập tức. Cô kể rằng trong suốt quá trình trang điểm cho người bạn quá cố, điều khó khăn nhất không phải là kỹ thuật mà là phải kiềm chế cảm xúc. "Tôi tự nhủ tuyệt đối không được khóc. Chỉ cần nước mắt rơi xuống sẽ làm hỏng lớp trang điểm. Vì thế cứ trang điểm được vài phút, tôi lại quay mặt đi lau nước mắt rồi mới tiếp tục", Miêu Miêu nói.

Miêu Miêu tâm sự từ màu mắt, kem nền cho đến hàng mi giả, cô đều sử dụng những màu sắc, kiểu dáng Hứa Vỹ Luân yêu thích để trang điểm. Cô mong người bạn thân có thể xuất hiện trong hành trình cuối cùng với diện mạo đẹp nhất, đúng như mong ước khi còn sinh thời. Sau khi hoàn thành công việc, Miêu Miêu còn đưa toàn bộ cọ và dụng cụ trang điểm đã sử dụng đi hỏa táng cùng Hứa Vỹ Luân, với tâm nguyện người bạn thân có thể mang theo những vật dụng làm đẹp quen thuộc sang thế giới bên kia.

Đoạn chia sẻ của Miêu Miêu nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến công chúng vô cùng xúc động. Đáng chú ý, Tôn Phục Hoa - người từng là quản lý thân cận của Hứa Vỹ Luân - cũng để lại lời nhắn cảm kích tình bạn giữa Miêu Miêu và cố diễn viên, đồng thời nhắc lại lời khen mà ngọc nữ xứ Đài từng dành cho người cộng sự thân thiết: "Lớp trang điểm của chị đẹp nhất thế giới, lại còn bền nữa".

Bí ẩn con số 128 Death Note

Bên cạnh nỗi tiếc thương dành cho một ngôi sao tài sắc bạc mệnh, dư luận còn đặc biệt chú ý đến những sự trùng hợp kỳ lạ xoay quanh con số 128 và ngày 28/1 - chính là ngày Hứa Vỹ Luân qua đời. Theo nhiều thông tin được lan truyền, Hứa Vỹ Luân mất đúng ngày 28/1, trùng với ngày mất của nữ nghệ sĩ mà cô vô cùng ngưỡng mộ là Vương Mặc Quân, người cũng qua đời vì tai nạn giao thông. Không dừng lại ở đó, gia đình Hứa Vỹ Luân từng có kế hoạch chuyển đến căn hộ mang số 128 trước khi thảm kịch xảy ra. Cuốn nhật ký mà nữ diễn viên để lại được cho là có đúng 128 trang, trong khi cuốn tiểu thuyết cuối cùng cô đọc cũng có nhân vật chính qua đời vào ngày 28/1. Sự trùng hợp ngẫu nhiên này khiến cái chết của Hứa Vỹ Luân trở nên bí ẩn, là đề tài được công chúng bàn luận suốt nhiều năm.

Cái chết thương tâm của Hứa Vỹ Luân và sự trùng hợp liên quan đến con số 128 gây bàn tán trong dư luận Trung Quốc. Ảnh: Weibo.

Nguồn: Sina, China Times