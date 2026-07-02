Bà bầu Anne Hathaway 0 điểm!

Việc mang thai con thứ 3 càng tô điểm thêm năm 2026 rực rỡ của Anne Hathaway.

Sau quãng thời gian giấu bầu, cuối cùng Anne Hathaway đã công khi tin vui mang thai con thứ 3 ở tuổi 44. Cô cũng thoải mái chọn trang phục tôn lên vóc dáng hiện tại. Trong loạt ảnh mới nhất, nữ diễn viên diện jumpsuit đỏ rực có giá 2300 USD (60 triệu đồng). Thiết kế ôm sát tôn lên bụng bầu tròn trịa, cùng thần sắc rạng rỡ được cư dân mạng nhận xét là "0 điểm" - không điểm nào chê.

Anne Hathaway hoàn thiện diện mạo với giày cao gót và túi xách đỏ. Bộ trang phục đỏ từ đầu đến chân xuất hiện vào một ngày thật phù hợp: kỷ niệm 20 năm ngày ra mắt The Devil Wears Prada phần 1, với hình ảnh nổi bật trên poster quảng cáo là một chiếc giày cao gót màu đỏ.

Giờ đây, Anne Hathaway đã thoải mái công khai bụng bầu. Ảnh: Page Six

Nữ diễn viên diện jumpsuit cùng phụ kiện đỏ từ đầu đến chân. Ảnh: Page Six

Trông cô rạng rỡ và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Ảnh: Page Six

Tthần sắc rạng rỡ được cư dân mạng nhận xét là "0 điểm" - không điểm nào chê. Ảnh: Page Six

Anne Hathaway đã giấu kín việc mang thai trong suốt chuyến quảng bá phim The Devil Wears Prada 2 trên toàn cầu. Cô khéo léo diện những thiết kế có thể giấu bụng bầu lại vừa vô cùng phong cách và sành điệu. Ngay khi chưa ra đời, em bé đã cùng mẹ chu du khắp thế giới, cùng dự những sự kiện lớn như Met Gala.

Đến ngày 19/6, truyền thông toàn cầu nổ khi Anne Hathaway tự công bố video mang thai. Dù nữ diễn viên không nói gì cả nhưng video này đã đủ thông báo tất cả: Anne Hathaway đang mang thai con thứ 3 ở tuổi 44. Trông cô rạng rỡ, xinh đẹp và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Trước đó, nữ diễn viên đã có 2 con trai Jonathan (10 tuổi) và Jack (6 tuổi) với chồng Adam Shulman.

Việc mang thai con thứ 3 càng tô điểm thêm năm 2026 rực rỡ của Anne Hathaway. Cô được tạp chí People vinh danh là "Người phụ nữ đẹp nhất thế giới". Bộ phim The Devil Wears Prada 2 cũng vừa công chiếu vào tháng 5 và đạt được thành công lớn trên toàn cầu. 2026 là năm vô cùng bận rộn với Anne Hathaway. Bên cạnh The Devil Wears Prada 2 và Mother Mary, nữ diễn viên còn có 3 phim sắp ra mắt trong thời gian tới là The Odyssey, The End of Oak Street và Verity.

Đoạn clip Anne Hathaway công bố mang thai làm bùng nổ truyền thông toàn cầu. Clip: Instagram

Anne Hathaway sinh ngày 12/11/1982 tại Brooklyn, New York, là một trong những nữ diễn viên tài năng và được yêu mến nhất Hollywood. Sở hữu nét đẹp cổ điển, đôi mắt to đặc trưng và khí chất sang trọng, Anne ra mắt khán giả qua The Princess Diaries (2001) và nhanh chóng trở thành gương mặt sáng giá của thế hệ diễn viên trẻ.

Sự nghiệp của cô thăng hoa nhờ khả năng biến hóa đa dạng, từ những vai diễn hài nhẹ nhàng như trong The Devil Wears Prada đến những màn hóa thân đầy nội lực trong Les Misérables – mang về cho cô tượng vàng Oscar Nữ phụ. Anne còn ghi dấu ấn ở nhiều bộ phim lớn như The Dark Knight Rises, Interstellar, The Intern hay Ocean’s 8, khẳng định vị thế sao hạng A với phong độ ổn định suốt hơn hai thập kỷ.

Ảnh: People

Cô là Người phụ nữ đẹp nhất thế giới 2025. Ảnh: People

Ngoài công việc diễn xuất, Anne Hathaway được biết đến với đời sống kín tiếng và hình ảnh tích cực. Cô kết hôn với diễn viên kiêm nhà sản xuất Adam Shulman năm 2012 và lên chức mẹ của hai cậu con trai. Adam Shulman không chỉ là chồng mà còn là người bạn đồng hành, giúp Anne Hathaway vượt qua những giai đoạn khủng hoảng tâm lý và áp lực từ dư luận.

Sau khi trở thành mẹ, cô từng thẳng thắn chia sẻ về những thay đổi trong cơ thể và tâm lý. Không né tránh, không tô vẽ, Anne Hathaway nói về việc tăng cân, áp lực hậu sinh con, và hành trình học cách yêu lại chính mình. Chính sự chân thật này khiến hình ảnh của cô trở nên gần gũi hơn.

Anne Hathaway cũng tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, lên tiếng về bình đẳng giới và quyền lợi phụ nữ. Giữa ánh hào quang Hollywood, Anne Hathaway vẫn giữ được sự duyên dáng, thông minh và gần gũi – khiến cô trở thành một trong những biểu tượng điện ảnh hiện đại vừa tài năng vừa nhân hậu.

Anne Hathaway bên chồng Adam Shulman. Ảnh: Page Six

Nguồn: Page Six