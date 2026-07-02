Mỹ nhân Vbiz có gương mặt tỷ lệ vàng style nào cũng cân đẹp, chưa lần nào đi thảm đỏ gây thất vọng

Mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện giải trí, nàng hậu lại được khen ngợi vì sự chỉn chu, visual không có điểm chê.

Nhắc đến những mỹ nhân có phong độ thời trang ổn định Vbiz hiện tại, Hoa hậu Tiểu Vy luôn là cái tên được gọi lên đầu danh sách. Không chỉ sở hữu visual nổi bật, nàng hậu còn nhiều lần được khen có gương mặt hài hòa đến mức gần như cân được mọi layout, từ makeup nhẹ nhàng, thanh lịch cho đến những concept sắc sảo, cá tính.

Mới đây, đoạn video hậu trường khi tham gia một sự kiện được Tiểu Vy chia sẻ tiếp tục khiến mạng xã hội bàn tán. Xuất hiện trong thiết kế cúp ngực tông nude đính kết cầu kỳ, nàng hậu gây chú ý với thần thái sang trọng cùng những góc nghiêng được nhận xét "không có điểm chết". Dưới phần bình luận, nhiều người để lại nhận xét rằng Tiểu Vy là số ít mỹ nhân có thể thay đổi liên tục phong cách nhưng vẫn giữ được dấu ấn riêng.

Hoa hậu Tiểu Vy xuất hiện lộng lẫy, khoe nét đẹp dịu dàng khi tham gia sự kiện. Nguồn: FBNV

Gia nhập showbiz từ khá sớm sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 ở tuổi 18, Trần Tiểu Vy nhanh chóng gây chú ý nhờ nhan sắc nổi bật. Thời điểm đó, cô được truyền thông và khán giả dành nhiều lời khen bởi gương mặt có đường nét hài hòa, tỷ lệ cân đối cùng vẻ đẹp vừa hiện đại vừa mang nét Á Đông. Thậm chí, nàng hậu sinh năm 2000 còn được ưu ái gọi với nhiều danh xưng như mỹ nhân tỷ lệ vàng, nhan sắc 1000 năm có 1.

Suốt nhiều năm hoạt động, Tiểu Vy cũng duy trì phong độ khá ổn định mỗi lần xuất hiện tại sự kiện. Từ những bộ váy công chúa nhẹ nhàng, đầm ôm tôn đường cong cho đến các thiết kế cắt xẻ táo bạo hay layout sắc lạnh, nàng hậu đều nhiều lần tạo hiệu ứng tốt trên mạng xã hội. Điều đáng chú ý là Tiểu Vy không đóng khung bản thân trong một hình ảnh cố định. Có thời điểm cô theo đuổi vẻ đẹp ngọt ngào, nữ tính nhưng cũng không ngại thử nghiệm phong cách trưởng thành, quyến rũ hơn.

Mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện giải trí, Tiểu Vy lại được khen ngợi vì sự chỉn chu, visual không có điểm chê. Nguồn: FBNV

Người đẹp sinh năm 2000 còn thường xuyên làm mới hình ảnh của bản thân. Ảnh: FBNV

Nàng hậu cân đẹp phong cách thời trang từ nhẹ nhàng, cá tính, quyến rũ. Ảnh: FBNV

Sau khi đăng quang, Tiểu Vy trở thành đại diện Việt Nam tham gia Miss World 2018 và lọt Top 30 chung cuộc nhờ lọt Top 5 phần thi phụ Hoa hậu Nhân ái. Những năm sau đó, cô duy trì sức hút bằng việc xuất hiện đều đặn ở các sự kiện thời trang, đồng hành cùng nhiều thương hiệu và thử sức ở lĩnh vực giải trí.

Không chỉ dừng lại ở vai trò hoa hậu, Tiểu Vy còn lấn sân sang diễn xuất. Cô từng góp mặt trong một số dự án điện ảnh và web-drama, cho thấy mong muốn mở rộng hình ảnh thay vì đóng khung ở danh xưng beauty queen. Người đẹp góp mặt trong các dự án điện ảnh đình đám như Mai, Bộ Tứ Báo Thủ, Ốc Mượn Hồn... Song song đó, nàng hậu cũng duy trì hoạt động trên mạng xã hội với hình tượng trẻ trung, hiện đại và có phần cởi mở hơn so với thời điểm mới đăng quang.

Không chỉ đóng khung hình ảnh là một Hoa hậu, Tiểu Vy còn lấn sân sang mảng điện ảnh. Ảnh: FBNV

Cô góp mặt trong các dự án điện ảnh đình đám như Mai, Bộ Tứ Báo Thủ, Ốc Mượn Hồn... Nguồn: FBNV

Về chuyện tình cảm, Tiểu Vy cũng thuộc nhóm nàng hậu khá kín tiếng. Sau nhiều năm hoạt động, cô gần như không công khai bất kỳ mối quan hệ yêu đương nào với công chúng. Dù đôi lúc bị gọi tên trong một vài tin đồn hoặc xuất hiện những màn "đẩy thuyền" với đồng nghiệp nam sau các dự án chung, người đẹp chưa từng lên tiếng xác nhận. Trong các lần chia sẻ hiếm hoi, Tiểu Vy cho biết hiện tại cô ưu tiên phát triển bản thân và công việc hơn là nói quá nhiều về đời tư.