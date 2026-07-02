Xôn xao “bé ba” chen chân vào Shin Min Ah - Kim Woo Bin: Công khai diện đồ đôi, còn tuyên bố: “Chúng tôi giống 1 cặp đôi”

Người hâm mộ của cặp đôi Shin Min Ah - Kim Woo Bin được phen xôn xao.

Chiều 1/7, cộng đồng mạng châu Á xôn xao trước 1 bài báo của Koreaboo có tiêu đề: “Trông chúng tôi cứ như 1 cặp đôi vậy. 2 nam diễn viên hàng đầu được bắt gặp đi hẹn hò”. Càng ngỡ ngàng hơn khi 1 trong 2 nhân vật chính được bài báo đề cập tới lại là Kim Woo Bin - tài tử đã kết hôn với nữ minh tinh Shin Min Ah. Và nam diễn viên còn lại xuất hiện trong nội dung bài viết không ai khác chính là Ahn Bo Hyun.

Trong bài đăng, ký giả Koreaboo chia sẻ video ghi lại màn xuất hiện của Kim Woo Bin - Ahn Bo Hyun ở bên ngoài 1 quán cà phê. Trước ống kính, 2 tài tử diện đồ đôi, trông nổi bần bật giữa đám đông nhờ diện mạo cuốn hút cùng chiều cao lý tưởng. Đáng chú ý, nam thần họ Ahn còn công khai trên trang cá nhân hình ảnh chụp từ phía sau của Kim Woo Bin kèm dòng chú thích gây xôn xao: “Khi tôi gặp cậu ấy, chúng tôi trông cứ như 1 cặp đôi vậy đó”.

Hành động của Ahn Bo Hyun đã gây bàn tán, thậm chí 1 số khán giả còn nói vui rằng, nam diễn viên này cứ như kiểu đang muốn chen chân vào giữa cặp đôi Shin Min Ah - Kim Woo Bin.

Bài báo có tiêu đề “Trông chúng tôi cứ như 1 cặp đôi vậy. 2 nam diễn viên hàng đầu được bắt gặp đi hẹn hò” đã nhận được sự quan tâm lớn mới đây. Ảnh: Koreaboo

Ahn Bo Hyun - Kim Woo Bin diện đồ đôi, đi ra ngoài cùng nhau. Ảnh: Naver

Ahn Bo Hyun còn đăng hình ảnh Kim Woo Bin lên trang cá nhân kèm dòng chú thích: “Khi tôi gặp cậu ấy, chúng tôi trông cứ như 1 cặp đôi vậy đó”. Ảnh: X

Tuy nhiên, nhiều khán giả lại khẳng định Ahn Bo Hyun đăng dòng chú thích nói trên chỉ mang tính chất đùa vui, bởi lẽ anh từ lâu đã có tình bạn cực thân thiết với Kim Woo Bin ở trong làng giải trí. Ngoài ra, trang phục của 2 nghệ sĩ nhiều khả năng là đồ do nhãn hàng tài trợ nhằm mục đích quảng cáo.

Được biết, 2 nam thần màn ảnh xứ Hàn đã bắt đầu tình bạn từ thời niên thiếu, khi mới 18-19 tuổi. Họ là đàn anh - đàn em cùng khoa tại trường đại học và cùng tham gia chương trình trải nghiệm làm người mẫu trong trường. Từ đó, Ahn Bo Hyun và Kim Woo Bin đã trở thành bạn thân trong gần 2 thập kỷ qua.

Mối quan hệ thân thiết giữa Ahn Bo Hyun và Kim Woo Bin đã gây chú ý trên các diễn đàn trực tuyến trong ngày hôm nay. Ảnh: Nate

Còn nhớ Shin Min Ah - Kim Woo Bin lần đầu gặp nhau ở 1 buổi chụp ảnh quảng cáo cách đây 11 năm. Cặp đôi công khai hẹn hò hồi tháng 7/2015 trong sự chúc mừng của công chúng. Năm 2017, khi Kim Woo Bin bị chẩn đoán mắc ung thư và phải ngừng hoạt động để điều trị, Shin Min Ah đã luôn ở bên chăm sóc và là nguồn sức mạnh tinh thần giúp anh vượt qua bệnh tật. Tới tháng 12 năm ngoái, 2 ngôi sao chính thức tổ chức hôn lễ thế kỷ và về chung 1 nhà.

Những vị khách mời trong đám cưới cổ tích đều là những tên tuổi quyền lực trong ngành như Lee Kwang Soo, V (BTS), Lee Byung Hun, Nam Joo Hyuk, Gong Hyo Jin, Uhm Jung Hwa, Ahn Bo Hyun, Na PD, “biên kịch vàng” Kim Eun Sook và Noh Hee Kyung... Tất cả đều đã xây dựng tình bạn với cô dâu chú rể thông qua nhiều dự án khác nhau trong những năm qua.

Ngoài ra, có rất đông người hâm mộ từ cả Hàn Quốc và nước ngoài tụ tập đông đúc bên ngoài địa điểm tổ chức - 1 lần nữa cho thấy sự nổi tiếng toàn cầu của cặp đôi.

Shin Min Ah - Kim Woo Bin về chung 1 nhà sau hôn lễ thế kỷ hồi cuối năm ngoái. Ảnh: Naver

Dàn khách mời toàn sao hạng A đổ bộ đám cưới Kim Woo Bin - Shin Min Ah đã khiến công chúng trầm trồ. Ảnh: Naver

Nguồn: Koreaboo