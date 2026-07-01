Miss Grand 23 tuổi và bạn trai qua đời sau thảm hoạ động đất

Công chúng bàng hoàng, đau xót trước sự ra đi đột ngột của Miss Grand.

Tối 1/7, tờ Pep đưa tin, Miss Grand Orlando 2025 Skarlent Rodríguez và bạn trai vừa qua đời sau thảm họa động đất kép ở Venezuela vào hôm 24/6. Nàng hậu xấu số rời xa nhân thế khi chỉ mới 23 tuổi, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, đồng nghiệp và cộng đồng fan sắc đẹp toàn thế giới.

Nhiều ngày sau khi trận động đất xảy ra, thi thể của Skarlent và bạn trai mới được tìm thấy trong đống đổ nát tại căn hộ nơi họ sinh sống ở Catia La Mar, La Guaira, Venezuela vào ngày 29/6 mới đây. Gia đình cũng vừa xác nhận sự việc đau lòng này vào hôm thứ 2 (theo giờ địa phương).

1 nguồn tin thân cận cho biết thêm: “Cả 2 đã được tìm thấy trong tình trạng không còn sự sống. Cặp đôi nằm cạnh nhau, bên nhau cho đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời”.

Gia đình 2 nạn nhân xấu số cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến những khán giả đã giúp lan tỏa thông tin trong công cuộc tìm kiếm vừa qua, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn dành cho đội cứu hộ. Gia đình của cặp đôi mới đây còn lập quỹ trên GoFundMe nhằm kêu gọi quyên góp tiền để chi trả cho chi phí tang lễ. Phía tang quyến giải thích rằng, quá trình tìm kiếm và trục vớt thi thể đã tiêu tốn khoản chi phí rất lớn. Tính tới thời điểm hiện tại, số tiền quyên góp được trên GoFundMe đã vượt quá con số 14.000 USD (khoảng 368 triệu đồng).

Skarlent Rodríguez qua đời khi chỉ mới 23 tuổi. Ảnh: Pep

Trong ngày 1/7, tổ chức Miss Grand Florida vừa đăng bài tưởng nhớ nàng hậu 10X: “Tôn vinh những khoảnh khắc đẹp đẽ mà cô ấy đã có cùng với chúng tôi trong hành trình ở Miss Grand Orlando 2025. Cô ấy sẽ mãi là 1 phần đáng trân trọng trong đại gia đình Miss Grand của chúng ta. Skarlent Rodríguez là hiện thân của sự thanh lịch, lòng tốt, sức mạnh và sự duyên dáng. Nụ cười rạng rỡ, tinh thần cao đẹp và lối sống tích cực của cô ấy đã chạm đến trái tim của mọi người. Skarlent sẽ luôn được nhớ đến không chỉ nhờ nhan sắc và những thành tựu của mình mà còn vì cách cô ấy luôn giúp đỡ người khác. Di sản mà cô ấy để lại sẽ tiếp tục sống mãi trong trái tim của giám khảo, giám đốc và tất cả thành viên trong gia đình Miss Grand Florida”.

Bài đăng cuối cùng của Skarlent Rodríguez trên mạng xã hội là vào tháng 5 năm nay. Trong bài viết, nàng hậu 10X đã chia sẻ đoạn video ghi lại 1 ngày làm việc của mình. Dưới bài đăng, bạn trai còn để lại bình luận khen ngợi, tung hô nhan sắc Skarlent Rodríguez hết lời. Khi nhìn lại những tương tác này của cặp đôi đoản mệnh, công chúng đã không thể cầm được nước mắt vì xúc động xen lẫn nuối tiếc.

Bạn trai luôn dành cho nàng hậu 10X những lời khen “có cánh” lúc sinh thời. Ảnh: X

Skarlent là người mẫu đến từ Venezuela, trong thời gian qua cô sinh sống chủ yếu tại Orlando, Florida (Mỹ) - nơi cô đã đăng quang Miss Grand Orlando hồi năm ngoái. Gần đây, người đẹp trở về quê nhà Venezuela và đã không may qua đời trong thảm kịch động đất kinh hoàng.

Cái chết đột ngột của Skarlent Rodríguez đã gây ra cú sốc lớn cho công chúng. Ảnh: Pep

Nguồn: Pep