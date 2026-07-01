Tình cũ Taylor Swift hẹn hò tình nhức mắt, quyết hơn thua với đám cưới thế kỷ?

Tạp chí Us Weekly đưa tin rằng cả hai đang "hẹn hò không ràng buộc" và "thực sự rất thích nhau". 1 nguồn tin cho biết: "Cả Sarah và Joe đều là những người rất thông minh, kín đáo và thoải mái, vì vậy họ dường như rất hợp nhau. Họ có tính cách tương đồng và thích dành thời gian bên nhau tránh xa sự chú ý của công chúng". Dẫu vậy, đại diện của Joe Alwyn và Sarah Pidgeon không trả lời truyền thông.
Joe Alwyn năm nay 35 tuổi, từng hẹn hò với Taylor Swift từ năm 2016 đến 2023. 1 tháng sau khi chia tay, Taylor Swift nhanh chóng bập vào thủ lĩnh nhóm 1975 Matty Healy. Chuyện tình này vấp phải sự phản đối kịch liệt do Matty Healy là nhân vật vô cùng tai tiếng. Chính vì vậy, chả mấy chốc mà họ chia tay. Sau đó, Taylor Swift đã đến với Travis Kelce và phần còn lại đã là lịch sử.
Được biết, sẽ có 100 người thân và bạn bè thân thiết tham dự vào bữa tiệc tiền đám cưới ngày 2/7. Tiếp đó vào ngày 3/7, cặp đôi sẽ tổ chức sự kiện cho khoảng 1.000 đến 2.000 người tại địa điểm này. Taylor Swift - Travis Kelce lựa chọn nhà tổ chức đám cưới nổi tiếng Mark Seed để điều phối sự kiện.
Những ngôi sao hạng A được cho là sẽ tham dự bao gồm Selena Gomez, Ed Sheeran, Zoë Kravitz, Suki Waterhouse, Karlie Kloss, chị em nhà Haim và Gigi Hadid. Nữ ca sĩ mời khách qua điện thoại và có một thỏa thuận bảo mật nghiêm ngặt dành cho những người chấp nhận lời mời. Tuần trước, cả Taylor Swift và Travis Kelce đều bận rộn tổ chức tiệc độc thân với bạn bè ngay trước thềm đám cưới.
Trang Page Six còn độc quyền đưa tin rằng Stevie Nicks và Tim McGraw sẽ biểu diễn tại đám cưới xa hoa này. Đây có thể là sự kiện còn hoành tráng hơn cả Met Gala, tiêu tốn đến 20 triệu USD (526 tỷ đồng). Người hâm mộ cũng mong mỏi rằng rằng ngôi sao nhạc pop sẽ thay nhiều trang phục trong lễ cưới được mong chờ của cô với Travis Kelce. Để đảm bảo buổi lễ diễn ra an toàn và riêng tư, cặp đôi đã xin giấy phép, đề nghị đóng cửa một số tuyến đường xung quanh khu vực Madison Square Garden và dựng một lều công cộng bên ngoài địa điểm tổ chức.
Công tác bảo mật khách mời cũng được làm chặt chẽ hơn bao giờ hết. Theo truyền thông Mỹ, mỗi tấm thiệp mời cưới của Taylor Swift đều có một hình mờ (watermark) riêng. Trong đó, họ tên đầy đủ của khách mời sẽ được in lặp đi lặp lại trên toàn bộ tấm thiệp. Vì vậy, nếu có khách mời công khai đăng tải thiệp lên mạng xã hội, Taylor Swift - Travis Kelce và ekip có thể lần theo hình watermark mờ nói trên để xác định người làm rò rỉ thông tin. Đây được đánh giá là chi tiết có 1-0-2 chưa từng thấy ở thiệp mời cưới của nghệ sĩ trong showbiz.
Ngoài ra, để bảo vệ quyền riêng tư tuyệt đối của cô dâu - chú rể, Taylor Swift và Travis Kelce được cho biết còn yêu cầu tất cả khách mời xác nhận tham dự qua tin nhắn SMS và ký thỏa thuận bảo mật khi nhận thiệp, nhằm mục đích giữ kín các chi tiết về hôn lễ. Bên cạnh đó, thực đơn trong tiệc cưới đều được đích thân Taylor Swift lựa chọn, xem xét và phê duyệt. Toàn bộ món ăn đãi khách tại đám cưới đều đến từ những nhà hàng yêu thích của nữ ca sĩ.