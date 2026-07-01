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Tình cũ Taylor Swift hẹn hò tình nhức mắt, quyết hơn thua với đám cưới thế kỷ?

Theo Đời sống Pháp luật
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Taylor Swift từng có khoảng thời gian dài gắn bó với "London boy" Joe Alwyn.

Taylor Swift và Travis Kelce đang sắp tổ chức đám cưới thế kỷ vào ngày 2-4/7 sắp tới. Động thái của những người bạn trai cũ của cô cũng được "soi" triệt để. Page Six đưa tin Joe Alwyn - tình cũ lâu dài nhất của Taylor Swift - đang công khai hẹn hò với Sarah Pidgeon.

Cặp đôi được bắt gặp tình tứ hẹn hò ở 1 công viên tại London, Anh. Họ chỉ diện trang phục đơn giản, thể hiện tình cảm công khai rất rõ ràng trong buổi dã ngoại, thậm chí còn trao nhau một nụ hôn nồng cháy. Bên cạnh đó, cặp đôi mới còn pha trò vui vẻ giữa không gian thiên nhiên.

Tình cũ Taylor Swift hẹn hò tình nhức mắt, quyết hơn thua với đám cưới thế kỷ?- Ảnh 1.

Joe Alwyn đang công khai hẹn hò với Sarah Pidgeon. Ảnh: Page Six

Tình cũ Taylor Swift hẹn hò tình nhức mắt, quyết hơn thua với đám cưới thế kỷ?- Ảnh 2.

Cặp đôi được bắt gặp tình tứ hẹn hò ở 1 công viên tại London, Anh. Ảnh: Page Six

Tình mới của Joe Alwyn năm nay 29 tuổi, nổi tiếng với vai diễn trong phim Love Story. Sarah Pidgeon diện trang phục giản dị cho buổi hẹn hò với áo tank top trắng và quần ống rộng màu vàng. Cô hoàn thiện vẻ ngoài của mình với dép xăng đan, kính râm và mũ lưỡi trai màu xanh dương. Về phần mình, tình cũ Taylor Swift kết hợp áo phông màu tím với quần short màu xanh hải quân và đội thêm một chiếc mũ.

Tạp chí Us Weekly đưa tin rằng cả hai đang "hẹn hò không ràng buộc" và "thực sự rất thích nhau". 1 nguồn tin cho biết: "Cả Sarah và Joe đều là những người rất thông minh, kín đáo và thoải mái, vì vậy họ dường như rất hợp nhau. Họ có tính cách tương đồng và thích dành thời gian bên nhau tránh xa sự chú ý của công chúng". Dẫu vậy, đại diện của Joe Alwyn và Sarah Pidgeon không trả lời truyền thông.

Tình cũ Taylor Swift hẹn hò tình nhức mắt, quyết hơn thua với đám cưới thế kỷ?- Ảnh 3.

Tình mới của Joe Alwyn năm nay 29 tuổi, nổi tiếng với vai diễn trong phim Love Story. Ảnh: Page Six

Tình cũ Taylor Swift hẹn hò tình nhức mắt, quyết hơn thua với đám cưới thế kỷ?- Ảnh 4.

Ảnh: Page Six

Tình cũ Taylor Swift hẹn hò tình nhức mắt, quyết hơn thua với đám cưới thế kỷ?- Ảnh 5.

Tạp chí Us Weekly đưa tin rằng cả hai đang "hẹn hò không ràng buộc" và "thực sự rất thích nhau". Ảnh: Page Six

Joe Alwyn năm nay 35 tuổi, từng hẹn hò với Taylor Swift từ năm 2016 đến 2023. 1 tháng sau khi chia tay, Taylor Swift nhanh chóng bập vào thủ lĩnh nhóm 1975 Matty Healy. Chuyện tình này vấp phải sự phản đối kịch liệt do Matty Healy là nhân vật vô cùng tai tiếng. Chính vì vậy, chả mấy chốc mà họ chia tay. Sau đó, Taylor Swift đã đến với Travis Kelce và phần còn lại đã là lịch sử.

Tình cũ Taylor Swift hẹn hò tình nhức mắt, quyết hơn thua với đám cưới thế kỷ?- Ảnh 6.

Taylor Swift từng có khoảng thời gian dài gắn bó với "London boy" Joe Alwyn. Ảnh: X

Được biết, sẽ có 100 người thân và bạn bè thân thiết tham dự vào bữa tiệc tiền đám cưới ngày 2/7. Tiếp đó vào ngày 3/7, cặp đôi sẽ tổ chức sự kiện cho khoảng 1.000 đến 2.000 người tại địa điểm này. Taylor Swift - Travis Kelce lựa chọn nhà tổ chức đám cưới nổi tiếng Mark Seed để điều phối sự kiện.


Những ngôi sao hạng A được cho là sẽ tham dự bao gồm Selena Gomez, Ed Sheeran, Zoë Kravitz, Suki Waterhouse, Karlie Kloss, chị em nhà Haim và Gigi Hadid. Nữ ca sĩ mời khách qua điện thoại và có một thỏa thuận bảo mật nghiêm ngặt dành cho những người chấp nhận lời mời. Tuần trước, cả Taylor Swift và Travis Kelce đều bận rộn tổ chức tiệc độc thân với bạn bè ngay trước thềm đám cưới.


Tình cũ Taylor Swift hẹn hò tình nhức mắt, quyết hơn thua với đám cưới thế kỷ?- Ảnh 7.

Ảnh: Page Six

Tình cũ Taylor Swift hẹn hò tình nhức mắt, quyết hơn thua với đám cưới thế kỷ?- Ảnh 8.

Taylor Swift sẽ cưới từ ngày 2-4/7 tại Madison Square Garden, New York. Ảnh: Page Six

Trang Page Six còn độc quyền đưa tin rằng Stevie Nicks và Tim McGraw sẽ biểu diễn tại đám cưới xa hoa này. Đây có thể là sự kiện còn hoành tráng hơn cả Met Gala, tiêu tốn đến 20 triệu USD (526 tỷ đồng). Người hâm mộ cũng mong mỏi rằng rằng ngôi sao nhạc pop sẽ thay nhiều trang phục trong lễ cưới được mong chờ của cô với Travis Kelce. Để đảm bảo buổi lễ diễn ra an toàn và riêng tư, cặp đôi đã xin giấy phép, đề nghị đóng cửa một số tuyến đường xung quanh khu vực Madison Square Garden và dựng một lều công cộng bên ngoài địa điểm tổ chức.

Công tác bảo mật khách mời cũng được làm chặt chẽ hơn bao giờ hết. Theo truyền thông Mỹ, mỗi tấm thiệp mời cưới của Taylor Swift đều có một hình mờ (watermark) riêng. Trong đó, họ tên đầy đủ của khách mời sẽ được in lặp đi lặp lại trên toàn bộ tấm thiệp. Vì vậy, nếu có khách mời công khai đăng tải thiệp lên mạng xã hội, Taylor Swift - Travis Kelce và ekip có thể lần theo hình watermark mờ nói trên để xác định người làm rò rỉ thông tin. Đây được đánh giá là chi tiết có 1-0-2 chưa từng thấy ở thiệp mời cưới của nghệ sĩ trong showbiz.

Ngoài ra, để bảo vệ quyền riêng tư tuyệt đối của cô dâu - chú rể, Taylor Swift và Travis Kelce được cho biết còn yêu cầu tất cả khách mời xác nhận tham dự qua tin nhắn SMS và ký thỏa thuận bảo mật khi nhận thiệp, nhằm mục đích giữ kín các chi tiết về hôn lễ. Bên cạnh đó, thực đơn trong tiệc cưới đều được đích thân Taylor Swift lựa chọn, xem xét và phê duyệt. Toàn bộ món ăn đãi khách tại đám cưới đều đến từ những nhà hàng yêu thích của nữ ca sĩ.

Tình cũ Taylor Swift hẹn hò tình nhức mắt, quyết hơn thua với đám cưới thế kỷ?- Ảnh 9.

Ảnh: Page Six

Tình cũ Taylor Swift hẹn hò tình nhức mắt, quyết hơn thua với đám cưới thế kỷ?- Ảnh 10.

Ảnh: Page Six

Tình cũ Taylor Swift hẹn hò tình nhức mắt, quyết hơn thua với đám cưới thế kỷ?- Ảnh 11.

Đồ đạc được xe tải chở đến cho đám cưới Taylor Swift. Ảnh: Page Six


Lộ thiệp cưới của Taylor Swift và "chồng nghèo": Chi tiết có 1-0-2 chưa từng thấy, dàn khách mời phải ký thoả thuận bảo mật
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