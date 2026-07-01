Tình cũ Taylor Swift hẹn hò tình nhức mắt, quyết hơn thua với đám cưới thế kỷ?

Taylor Swift từng có khoảng thời gian dài gắn bó với "London boy" Joe Alwyn.

Taylor Swift và Travis Kelce đang sắp tổ chức đám cưới thế kỷ vào ngày 2-4/7 sắp tới. Động thái của những người bạn trai cũ của cô cũng được "soi" triệt để. Page Six đưa tin Joe Alwyn - tình cũ lâu dài nhất của Taylor Swift - đang công khai hẹn hò với Sarah Pidgeon.

Cặp đôi được bắt gặp tình tứ hẹn hò ở 1 công viên tại London, Anh. Họ chỉ diện trang phục đơn giản, thể hiện tình cảm công khai rất rõ ràng trong buổi dã ngoại, thậm chí còn trao nhau một nụ hôn nồng cháy. Bên cạnh đó, cặp đôi mới còn pha trò vui vẻ giữa không gian thiên nhiên.

Joe Alwyn đang công khai hẹn hò với Sarah Pidgeon. Ảnh: Page Six

Cặp đôi được bắt gặp tình tứ hẹn hò ở 1 công viên tại London, Anh. Ảnh: Page Six

Tình mới của Joe Alwyn năm nay 29 tuổi, nổi tiếng với vai diễn trong phim Love Story. Sarah Pidgeon diện trang phục giản dị cho buổi hẹn hò với áo tank top trắng và quần ống rộng màu vàng. Cô hoàn thiện vẻ ngoài của mình với dép xăng đan, kính râm và mũ lưỡi trai màu xanh dương. Về phần mình, tình cũ Taylor Swift kết hợp áo phông màu tím với quần short màu xanh hải quân và đội thêm một chiếc mũ.