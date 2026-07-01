Fanpage Phòng, chống ma túy - Công an TP.HCM đăng tin: "Thật đáng tiếc cho một tài năng nghệ thuật"

Bài đăng từ trang Phòng, chống ma túy - Công an TP.HCM nhận nhiều sự quan tâm của dư luận.

Ngày 1/7, trang Phòng, chống ma túy - Công an TP.HCM đã đăng tải một dòng trạng thái ngắn nhưng nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác cùng bình luận.

Cụ thể, bài viết chia sẻ thông tin: "Thật đáng tiếc cho 1 tài năng nghệ thuật, cũng chỉ vì ma túy, cũng chỉ vì ham chơi, nên giờ ngồi nơi đây... chưa rõ ngày về". Kèm theo đó, fanpage cho biết thông tin đang được cập nhật từ Công an phường Chánh Hưng - TP.HCM.

Bài đăng thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận trên fanpage Phòng, chống ma tuý - Công an TP.HCM (Ảnh: Chụp màn hình)

Dòng trạng thái lập tức trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Chỉ sau ít phút đăng tải, bài viết đã thu hút hàng nghìn lượt bày tỏ cảm xúc cùng hàng trăm bình luận. Nhiều người cho rằng đây là lời cảnh báo về hậu quả của việc sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời bày tỏ sự tiếc nuối về một nghệ sĩ có sự nghiệp và chỗ đứng lại vướng vào vòng lao lý.

Trang Phòng, chống ma túy - Công an TP.HCM không nêu cụ thể danh tính người được nhắc đến trong bài đăng. Nội dung cũng cho biết thông tin vẫn đang được cập nhật từ cơ quan chức năng.

Trong tháng 5, showbiz Việt liên tục chấn động khi nhiều nghệ sĩ bị điều tra hoặc xử lý liên quan đến ma túy, khiến dư luận không khỏi bàng hoàng và thất vọng.

Ngày 16/5, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn Tạm giam đối với Lê Ánh Nhật (ca sĩ Miu Lê) về hành vi: "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Ngày 20/5, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố và tạm giam 71 bị can để điều tra các hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy", "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Trong số này có ông Long Nhật (59 tuổi, ca sĩ) và Sơn Ngọc Minh (36 tuổi, ca sĩ).

Tại cơ quan điều tra, ca sĩ Long Nhật khai đã sử dụng ma túy từ trước Tết. Long Nhật còn chia sẻ từng cảm thấy mặc cảm và tội lỗi, mong bản thân sẽ không chơi chất cấm: "Tôi chơi ma túy từ trước Tết tới giờ. Trong lòng mình có mặc cảm tội lỗi, mong ước làm sao đừng chơi cái này nữa. Tụi mày đừng bày ra chơi cái này nữa, anh không thích chút nào".

Còn Sơn Ngọc Minh xuất hiện với vẻ ngoài tiều tụy, liên tục cúi đầu và có thái độ khá thành khẩn khi làm việc. Nam ca sĩ khai nhận đã sử dụng ma túy đá từ trước Tết Nguyên đán đến nay. Theo lời khai, Sơn Ngọc Minh thường sử dụng cùng nhóm bạn quen biết và từng được bạn rủ từ Cần Thơ lên TP.HCM để tụ tập sử dụng ma túy.

Trong 1 tuần, Miu Lê, Long Nhật và Sơn Ngọc Minh bị khởi tố vì liên quan đến chất cấm (Ảnh: Công an cung cấp)

Tối 28/5, rapper Mai Thế Nhân hay còn được biết đến là Mr Nhân bị bắt vì liên quan đến đường dây ma túy đặc biệt nghiêm trọng khiến cộng đồng mạng xôn xao. Theo Công an TP.HCM, Mai Thế Nhân nằm trong số 140 đối tượng liên quan đến đường dây mua bán trái phép chất ma túy vừa bị triệt phá trong tháng 5/2026. Cơ quan điều tra cho biết đối tượng từng có tiền án trước đó. Tuy nhiên sau khi chấp hành án trở về, Mr. Nhân không hối cải mà tiếp tục tham gia vào hoạt động phạm pháp.