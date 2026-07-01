Sốc: Nữ ca sĩ mang thai 3 tháng mà không hề hay biết, công bố kết quả ADN chứng minh nam thần gen Z showbiz là bố đứa bé

Nữ ca sĩ này còn vừa phải nhập viện cấp cứu, khiến công chúng sốc nặng.

Sáng 1/7, tờ Koreaboo đưa tin, công chúng Thái Lan trong thời gian gần đây đã náo loạn trước vụ việc nữ ca sĩ Farida bóc phốt tưng bừng cha của đứa trẻ mà cô đang mang trong bụng.

Theo nguồn tin, Farida và Tintin Jarasrawee (thành viên nhóm nhạc New Country) ban đầu quen nhau qua Instagram. Mối quan hệ của 2 nghệ sĩ phát triển dần theo thời gian, rồi họ quyết định gặp gỡ nhau trực tiếp. Farida - Tintin Jarasrawee sau đó đã quan hệ tình dục sau 1 đêm uống rượu cùng nhau. Sau hôm xảy ra lần quan hệ xác thịt, Farida đã đồng ý sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp.

Thế nhưng, nữ ca sĩ này vẫn mang bầu. Thậm chí, cô mang thai được 3 tháng rồi mà không hề hay biết. Sau đó, Farida quyết định trở về Thái Lan để thông báo mọi chuyện cho người cha của đứa trẻ trong bụng cô - Tintin Jarasrawee. Nhưng ban đầu, nam ca sĩ sinh năm 2000 lại từ chối chịu trách nhiệm. Vì quá tức giận, Farida đã đăng đàn tố cáo hàng loạt chuyện xấu của đàng trai từ việc anh này ngoại tình cho tới dùng chất cấm. Cuối cùng, 2 nghệ sĩ quyết định thực hiện kiểm tra ADN, và kết quả cho thấy Tintin thực sự là cha của đứa trẻ mà Farida đang mang trong bụng. Đến lúc này, Tintin mới nhận trách nhiệm về mình và hứa sẽ chăm lo cho đứa bé. Nhưng đồng thời, anh cũng khẳng định mình và Farida không hề có tình cảm gì với nhau.

Gần đây, 2 ngôi sao đã cùng xuất hiện trên 1 chương trình truyền hình, chia sẻ với người hâm mộ rằng họ sẽ cùng nhau nuôi dạy đứa trẻ khôn lớn.

Mối quan hệ giữa Tintin - Farida đã khiến báo chí tốn nhiều giấy mực. Ảnh: X

Tintin xuất hiện trên sóng truyền hình, hứa sẽ chăm sóc tốt cho đứa bé trong bụng Farida. Ảnh: Koreaboo

Trong diễn biến mới nhất, Farida vừa phải nhập viện cấp cứu sau khi xuất hiện triệu chứng chảy máu, khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng cho em bé trong bụng cô. Kết quả kiểm tra của bác sĩ cho thấy nữ ca sĩ vẫn an toàn. Qua kiểm tra kỹ lưỡng từ phía bệnh viện, nguyên nhân Farida chảy máu được xác định là do viêm bàng quang. Các bác sĩ kết luận, tình trạng này bắt nguồn từ thói quen nhịn tiểu trong thời gian dài của nữ ca sĩ và hoàn toàn không phải là biến chứng thai kỳ như nhiều khán giả đang lo ngại.

Mặc dù vừa trải qua tình huống nguy hiểm và sức khỏe vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, song Farida vẫn thể hiện tinh thần làm việc cực kỳ chuyên nghiệp. Sau khi trở về từ bệnh viện, cô lập tức thông báo với ê-kíp rằng mình muốn quay trở lại công việc livestream bán hàng theo đúng lịch trình đã cam kết với các nhãn hàng, quyết không để công việc bị đình trệ.

Hành động này đã khiến nhiều netizen đồng loạt tràn vào trang cá nhân để lại những bình luận khen ngợi cho tinh thần trách nhiệm trong công việc của Farida. Nhưng bên cạnh đó, không ít khán giả cũng đồng thời nhắc nhở nữ nghệ sĩ hãy chú ý chăm sóc sức khỏe bản thân và em bé trong bụng tốt hơn nữa.

Farida vừa nhập viện cấp cứu vì xuất hiện triệu chứng chảy máu trong khi đang “bụng mang dạ chửa”. Được biết, cô đã nhịn tiểu trong thời gian dài nên mới dẫn đến tình trạng có máu lẫn trong nước tiểu. Ảnh: IGNV

Nguồn: Koreaboo