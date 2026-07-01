Ngô Diệc Phàm tóc bạc đầy đầu, già nua gây sốc sau 5 năm đi tù

Ngô Diệc Phàm đã trả giá đắt cho tội lỗi mình gây ra bằng việc ngồi sau song sắt.

Năm 2021, showbiz Hoa ngữ rúng động khi cảnh sát thông báo bắt giữ Ngô Diệc Phàm vì phạm tội tình dục đặc biệt nghiêm trọng. Vụ án của Ngô Diệc Phàm được xét xử kín với lý do bảo vệ danh tính nạn nhân. Ngô Diệc Phàm sau đó bị tuyên án 13 năm tù giam với hành vi cưỡng bức nhiều cô gái trẻ. Sau khi mãn hạn tù, Ngô Diệc Phàm sẽ bị trục xuất, cấm nhập cảnh vào Trung Quốc trong vòng 10 năm. Cựu nghệ sĩ từng nộp đơn kháng cáo với lý do mức án quá nặng nhưng bị tòa bác bỏ.

Tính đến hiện tại, Ngô Diệc Phàm đã vào tù được 5 năm. Những hình ảnh từ lúc anh bị bắt, xét xử cho đến khi ngồi sau song sắt đều được cơ quan chức năng bảo mật tuyệt đối. Do đó, tình trạng của Ngô Diệc Phàm luôn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Mới đây, tung tích của cựu đỉnh lưu sau khi vướng vòng lao lý vừa được hé lộ. Theo nguồn tin, Ngô Diệc Phàm đang ngồi tù tại trại giam Mỹ Lan ở Hải Khẩu (Trung Quốc). Có 1 cư dân mạng đi thăm tù đã tình cờ Ngô Diệc Phàm. Nguồn tin cho biết cựu nghệ sĩ hiện sống trầm mặc, khá lặng lẽ và ít biểu lộ cảm xúc. Ngoại hình của anh cũng thay đổi đáng kể khi trông già nua hơn nhiều so với trước, mái tóc cắt ngắn lộ rõ nhiều sợi bạc, gương mặt để ria mép càng khiến diện mạo thêm phần già dặn.

Theo mô tả, sau nhiều năm thụ án, Ngô Diệc Phàm đã thay đổi đến khó nhận ra. Nam ca sĩ trở nên trầm mặc, gương mặt hằn dấu thời gian, mái tóc cắt ngắn lộ nhiều sợi bạc cùng hàng ria mép khiến anh trông già nua hơn hẳn so với thời kỳ đỉnh cao danh tiếng. Ảnh: Sina.

Ngô Diệc Phàm là "đỉnh lưu" đầu tiên của giới giải trí Hoa ngữ đi tù. Cựu ca sĩ bị bắt vào tháng 7/2021 sau khi hot girl Đô Mỹ Trúc tố cáo anh chuốc rượu, chuốc thuốc cô để thực hiện hành vi cưỡng bức. Đô Mỹ Trúc còn cho biết Ngô Diệc Phàm đã lợi dụng danh tiếng của mình để dụ dỗ nhiều cô gái trẻ lên giường, trong đó có người vị thành niên. Kết quả điều tra của cơ quan chức năng cũng xác định Ngô Diệc Phàm có hành vi sai trái với phụ nữ. Từ tháng 11 đến tháng 12/2020, Ngô Diệc Phàm cưỡng bức 3 cô gái tại nhà riêng. Các nạn nhân đều trong tình trạng say xỉn, không có sức phản kháng. Tháng 7/2018, Ngô Diệc Phàm tổ chức "dâm loạn tập thể", có sự tham gia của bạn bè và 2 cô gái khác. Tuy nhiên, vào tháng 6/2025, truyền thông Trung Quốc cho biết thời hạn ngồi tù 13 năm ban đầu của Ngô Diệc Phàm đã tăng lên không ít sau khi anh và mẹ bị kết tội gian lận trốn thuế, với số tiền lên tới 300 triệu NDT (hơn 1.020 tỷ đồng).

Hot girl Đô Mỹ Trúc công khai tố cáo tội ác, lối sống phóng túng và đưa Ngô Diệc Phàm vào "nhà đá". Ảnh: Sina.

Năm ngoái, mẹ con cựu nghệ sĩ đã bị kết tội trốn thuế. Mẹ Ngô Diệc Phàm cũng đã đi tù. Ảnh: Sina.

Thời gian trước, có tin đồn Ngô Diệc Phàm tử vong trong tù. Tuy nhiên, thông tin này được truyền thông cho biết là sai sự thật. Theo tờ 163, Ngô Diệc Phàm vẫn ổn, không gặp vấn đề sức khỏe nào nghiêm trọng trong tù. Các nguồn tin cũng khẳng định không hề có chuyện cựu thành viên EXO suy sụp, tuyệt thực đến tử vong sau khi bị tăng thêm án phạt vì tội trốn thuế như lời đồn trên MXH. Kể từ lúc bị bắt cho đến hiện tại, Ngô Diệc Phàm ăn uống điều độ, tăng gần 10 kg, có sức khỏe rất tốt và được theo dõi vấn đề tinh thần rất kỹ trong suốt thời gian bị giam giữ.

Sau khi vào tù, anh được phân công lao động ở dây chuyền sản xuất dây cáp dữ liệu, tai nghe cao cấp. Từ năm 2023, Ngô Diệc Phàm đã giữ vai trò “trưởng phòng” quản lý nhóm tù nhân nhỏ nhờ cải tạo tốt, được hưởng 1 số đãi ngộ tương đối tốt ở trại giam như không cần thay phiên trực nhật, bữa ăn đầy đủ hơn khi được cung cấp thêm bánh bao ăn kèm cải thảo, trứng xào cà chua vào khẩu phần. Thời gian rảnh và được sinh hoạt tự do, Ngô Diệc Phàm sáng tác hoặc ca hát giải trí cho tù nhân trong trại giam.

Ngô Diệc Phàm được cho biết có sức khỏe tốt, đang lao động ở dây chuyền sản xuất dây cáp dữ liệu và tai nghe cao cấp. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Weibo