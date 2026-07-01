Vợ kém 17 tuổi của Hồ Quang Hiếu mang thai lần 2

Hồ Quang Hiếu đã thông báo tin vui của gia đình.

Từ sau khi kết hôn, Hồ Quang Hiếu có cuộc sống kín tiếng, chủ yếu dành thời gian cho vợ và con. Mới đây, nam ca sĩ bất ngờ chia sẻ loạt ảnh gia đình hạnh phúc bên bà xã Tuệ Như và con trai đầu lòng Hin.Kèm theo loạt khoảnh khắc ngọt ngào, Hồ Quang Hiếu hạnh phúc tiết lộ: "Kỷ niệm bộ ảnh chuẩn bị chào đón thành viên mới trong gia đình nhỏ, chúc mừng bé Hin lên chức anh hai nha."

Thông tin này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Dưới phần bình luận, nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đồng loạt gửi lời chúc mừng đến gia đình nam ca sĩ. Trong loạt ảnh được đăng tải, Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như diện trang phục đồng điệu với phong cách nhẹ nhàng, cổ điển. Nam ca sĩ liên tục dành những cử chỉ tình cảm cho vợ, bé Hin trở thành "nhân vật chính" với loạt biểu cảm đáng yêu.

Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như chuẩn bị chào đón nhóc tỳ thứ 2

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Cuộc sống của Hồ Quang Hiếu và vợ kém 17 tuổi

Hồ Quang Hiếu và Tuệ Như đăng ký kết hôn vào năm 2023 sau thời gian tìm hiểu. Dù chênh lệch 17 tuổi, cặp đôi nhiều lần cho biết khoảng cách tuổi tác chưa bao giờ là rào cản trong cuộc sống hôn nhân. Đến tháng 9/2025, cả hai tổ chức đám cưới với sự góp mặt của người thân, bạn bè và nhiều nghệ sĩ thân thiết. Đầu năm 2026, gia đình nhỏ chào đón con trai đầu lòng là bé Hin. Kể từ khi lên chức bố, Hồ Quang Hiếu thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc chăm sóc con trên mạng xã hội. Nam ca sĩ từng cho biết việc lập gia đình và có con đã khiến anh thay đổi rất nhiều, sống trách nhiệm hơn và luôn ưu tiên thời gian cho tổ ấm.

Về phía Tuệ Như, bà xã Hồ Quang Hiếu cũng nhiều lần chia sẻ cuộc sống hôn nhân viên mãn. Cô cho biết ông xã luôn chủ động san sẻ việc nhà, chăm con và là chỗ dựa tinh thần lớn để cô yên tâm bước vào hành trình làm mẹ.

Vợ chồng Hồ Quang Hiếu có cuộc sống hạnh phúc, bình yên

Hiện tại, gia đình Hồ Quang Hiếu sở hữu căn biệt thự được định giá hơn 20 tỷ đồng tại TP.HCM. Cơ ngơi của Hồ Quang Hiếu gồm 3 tầng, được anh mua phần thô rồi tự lên ý tưởng cải tạo theo sở thích cá nhân. Không gian sống mang phong cách pha trộn giữa hiện đại và hoài cổ, ưu tiên nhiều cây xanh, ánh sáng tự nhiên và các khoảng mở để tạo cảm giác thư thái. Nam ca sĩ từng chia sẻ bản thân là người sống nội tâm, thích đọc sách và tìm kiếm sự bình yên, vì thế ngôi nhà không chỉ là nơi ở mà còn là không gian giúp anh cân bằng sau những năm tháng tất bật với nghệ thuật.

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Ảnh: FBNV