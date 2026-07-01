Nam nghệ sĩ Việt bị đột quỵ tại sân khấu: Gia cảnh khó khăn, chạy xe công nghệ kiếm sống

Đồng nghiệp chung tay giúp đỡ nghệ sĩ Minh Hoà.

Mới đây, thông tin nghệ sĩ cải lương Minh Hòa đột quỵ ngay tại sân khấu khi đang chuẩn bị biểu diễn khiến nhiều khán giả bàng hoàng. Hiện nam nghệ sĩ đang được điều trị tích cực, nhiều đồng nghiệp liên tục cập nhật tình hình sức khỏe và kêu gọi sự chung tay hỗ trợ từ cộng đồng. Theo chia sẻ từ Bình Tinh, nghệ sĩ Minh Hòa rơi vào tình trạng nguy kịch sau cơn đột quỵ. Hiện tại, Bình Tinh cho biết bản thân sẽ đứng ra hỗ trợ chi phí điều trị.

Bình Tinh đã đến bệnh viện để thăm hỏi nghệ sĩ Minh Hoà

Bình Tinh chia sẻ nghệ sĩ Minh Hòa là trụ cột chính của gia đình. Ít ai biết, phía sau những lần xuất hiện trên sân khấu, nghệ sĩ Minh Hòa có cuộc sống vô cùng vất vả. Ngoài việc gắn bó với nghề diễn, anh còn tranh thủ chạy xe công nghệ để kiếm thêm thu nhập, gồng gánh kinh tế. Vì thời gian điều trị còn dài, cùng với việc mắc bệnh nên nghệ sĩ Minh Hòa khó có thể trở lại sân khấu để biểu diễn như trước.

Nghệ sĩ Minh Hòa sinh năm 1974, hiện công tác tại đoàn cải lương Huỳnh Long và từng có thời gian hoạt động tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang. Dù có nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật, cuộc sống của anh vẫn khá chật vật. Gia đình ba người hiện sống trong một căn nhà thuê tại TP.HCM, thu nhập chủ yếu phụ thuộc vào những suất diễn và các công việc làm thêm.

Ngoài công việc nghệ thuật, nghệ sĩ Minh Hoà còn chạy xe công nghệ

Sau khi thông tin nam nghệ sĩ đột quỵ được chia sẻ, nhiều đồng nghiệp và khán giả đã gửi lời động viên cũng như chung tay hỗ trợ chi phí điều trị. Nhiều nghệ sĩ bày tỏ hy vọng Minh Hòa sẽ sớm vượt qua cơn nguy kịch để có thể trở lại với sân khấu - nơi anh đã dành gần như cả cuộc đời để gắn bó.

Về tình hình sức khoẻ của nghệ sĩ Minh Hoà, Bình Tinh từng chia sẻ: "Tôi cảm ơn tất cả quý đồng nghiệp của anh, quý mạnh thường quân và quý khán giả ân nhân thương yêu đã chung tay mỗi người một tấm lòng chia sẻ cùng anh trong lúc tai nạn bất ngờ ập đến vì hoàn cảnh nhà anh quá khó khăn.

Sau suốt đêm theo dõi cầu nguyện sáng nay anh đã vượt qua đc giai đoạn kịch liệt nhất. Tay chân anh đã nhúc nhích được nhưng chỉ là vậy thôi, bác sĩ yêu cầu Anh nằm tại phòng Khoa Đột Quỵ để theo dõi suốt 2 tuần vì riêng phần não của anh vẫn còn trong giai đoạn nguy hiểm. Anh bị đứt mạch máu não, nếu máu loang ra sẽ dẫn đến hôn mê sâu. Tất cả còn là cả 1 thời gian dài chưa biết như thế nào, trước mắt như vậy nhưng con đường trở lại nghề hát bình thường của anh sẽ không còn nữa, đau lòng vô cùng".

Liên quan đến số tiền được các khán giả, đồng nghiệp giúp đỡ thì Bình Tinh cho biết nghệ sĩ Hữu Quốc sẽ trao lại cho gia đình nghệ sĩ Minh Hoà để sử dụng khi cần thiết vì hành trình chữa trị này sẽ kéo dài rất lâu.

Nghệ sĩ Minh Hoà bị đột quỵ sau khi trang điểm, chuẩn bị ra sân khấu

Ảnh: FBNV