Ai sẽ đến dự "đám cưới thế kỷ" của Taylor Swif và Travis Kelce?

Được mời đến siêu đám cưới của Taylor Swif - Travis Kelce có lẽ cũng giống như giành được giải Grammy hay Oscar vậy.

Đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce đang đến rất gần. Cặp đôi sẽ cưới kéo dài từ ngày 2 đến 4/7 tại Madison Square Garden, New York, Mỹ. Được mời đến đám cưới thế kỷ có lẽ cũng giống như giành được giải Grammy hay Oscar vậy, vậy những người nổi tiếng nào đã may mắn có tên trong danh sách được săn đón này?

Có rất nhiều đồn đoán về việc ai sẽ tham dự đám cưới của cặp đôi, cả những người chắc chắn sẽ có mặt và những người có thể không được mời. Cặp đôi có rất nhiều bạn bè nổi tiếng; Taylor Swift là một trong những ca sĩ nổi tiếng nhất thế giới và Travis Kelce là nhà vô địch NFL từng giành Super Bowl, vì vậy cuộc hôn nhân của họ cũng kết hợp thế giới âm nhạc và thể thao. Dưới đây là những gương mặt khách mời tiềm năng được Teen Vogue tiết lộ.

Được mời đến siêu đám cưới của Taylor Swif - Travis Kelce có lẽ cũng giống như giành được giải Grammy hay Oscar vậy. Ảnh: Page Six

Jack Antonoff

Sẽ hơi kỳ lạ nếu nhà sản xuất kiêm bạn sáng tác thường xuyên của Taylor Swift - Jack Antonoff không có mặt tại đám cưới. Về cơ bản, Anh đã xác nhận điều này khi tham gia chương trình Today Show. Khi MC Craig Melvin hỏi Jack Antonoff liệu anh có tham dự đám cưới lớn nào trong mùa hè này không, anh đã trả lời: "Ừm, tôi hy vọng vậy. Vâng, tôi hy vọng thế. Chúng ta sẽ rất vui vì điều đó!".

Taylor Swift bên Jack Antonoff và Lana Del Rey. Ảnh: Yahoo

Ed Sheeran

Ed Sheeran và Taylor Swift là bạn bè lâu năm, yêu thích việc song ca cùng nhau. Vì vậy khả năng lớn nam ca sĩ sẽ dự đám cưới, thậm chí còn biểu diễn nữa. Vào tháng 10 năm ngoái, Taylor Swift đã tiết lộ rất khó để ngăn Ed Sheeran lên biểu diễn ở đám cưới của cô: "Vấn đề là, Ed luôn nói anh ấy thường được mời hát đám cưới, kiểu như: 'Ed, nếu có sân khấu, anh biết là anh sẽ lên đó rồi'. Ed biết mọi người muốn gì, và anh ấy muốn đáp ứng mong muốn của mọi người".

Taylor Swift còn hào hứng mường tượng: "Có lẽ chúng tôi sẽ lên kế hoạch song ca. Điều thú vị về tình bạn của chúng tôi là cả hai đều thích biểu diễn, thích viết nhạc và hát. Chúng tôi thường kiểu như 'Ôi, đừng bắt tôi hát… nhưng được rồi!'. Chúng tôi yêu thích những gì mình làm, chúng tôi thích lên sân khấu, thực ra việc thuyết phục một trong hai người biểu diễn ở bất cứ đâu cũng không khó".

Ed Sheeran là bạn thân của Taylor Swift. Ảnh: Yahoo

Suki Waterhouse

Suki Waterhouse khá thân thiết với Taylor Swift, thậm chí từng biểu diễn cùng nhau trong The Eras Tour. Suki Waterhouse chia sẻ với tạp chí Variety rằng cô sẽ dự đám cưới và ghi chép lại những điều cần thiết cho lễ cưới tương lai của mình với Robert Pattinson: "Tôi sẽ đến dự đám cưới của Taylor, và có lẽ tôi sẽ tìm được một vài nguồn cảm hứng. Sẽ thật tuyệt vời".

Taylor Swift đi chơi cùng cặp đôi Suki Waterhouse - Robert Pattinson. Ảnh: Yahoo

Jason và Kylie Kelce

Dĩ nhiên rồi… anh trai và chị dâu của Travis Kelce chắc chắn có tên trong danh sách khách mời, nhưng điều đó không có nghĩa là Kylie Kelc sẽ chia sẻ chi tiết về đám cưới trên podcast của mình. Gần đây cô than thở: "Đừng hỏi chồng tôi, tôi và mẹ chồng tôi (Donna Kelce) về đám cưới sắp tới nữa, tôi sẽ không nói đâu".

Jason và Kylie Kelce. Ảnh: Yahoo

George Kittle

George Kittle chính là bạn thân của Travis Kelce. Cầu thủ đang chơi cho San Francisco 49ers xác nhận anh sẽ dự đám cưới, nói thêm rằng cặp đôi không yêu cầu tặng quà, nhưng anh vẫn sẽ tặng: "Họ nói tuyệt đối không cần quà. Nhưng tôi nghĩ Travis, vì lý do nào đó, rất thích những đồng xu cổ, vì vậy tôi có thể tặng anh ấy một đồng xu cổ".

George Kittle cũng cho biết khách mời chưa biết địa điểm tổ chức đám cưới. "Thực ra tối qua tôi đã hỏi Travis và anh ấy đã cười tôi, nên... tôi gần như mong đợi sẽ có một chiếc máy bay phản lực khổng lồ trên đường băng và họ đưa chúng tôi lên máy bay đến một nơi nào đó. Tôi không có kỳ vọng gì, tôi biết nó sẽ rất tuyệt vời" - anh nói với Entertainment Tonight.

Travis Kelce bên bạn thân. Ảnh: Yahoo

Stevie Nicks

Stevie Nicks là danh ca nổi tiếng nước Mỹ, năm nay đã 78 tuổi. Taylor Swift duy trì mối quan hệ tốt đẹp với bà, còn đưa tên bà vào ca khúc Clara Bow. Theo tạp chí Rolling Stone, Stevie Nicks sẽ biểu diễn trong đám cưới, cùng với Tim McGraw - người được đưa vào ca khúc đầu tay của Taylor Swift. Điều này sẽ rất phù hợp, bởi vì chỉ vài tuần trước, cô dâu tương lai đã mặc một chiếc áo phông có hình Stevie Knicks để xem đội bóng rổ Knicks thi đấu tại chính Madison Square Garden - nơi tổ chức đám cưới.

Taylor Swift và Stevie Nicks. Ảnh: Yahoo

Những ai khác sẽ đến dự đám cưới?

Rất có thể những người bạn thân của Taylor Swift, bao gồm Selena Gomez và Gigi Hadid sẽ tham dự, mặc dù chưa có xác nhận trực tiếp từ họ. Sabrina Carpenter hiện đang ở New York và được bắt gặp đi dạo khắp nơi, dấu hiệu cho thấy cô tới đây để dự đám cưới.

Còn về những người bạn nghi đã nghỉ chơi như Karlie Kloss và Blake Lively thì hiện tại vẫn chưa rõ. Tuy nhiên, Taylor Swift nói đùa rằng cô sẽ mời tất cả mọi người mà cô từng gặp để khỏi phải lo lập danh sách khách mời. Vì vậy, công chúng đang rất hào hứng chờ xem ai sẽ xuất hiện trong đám cưới thế kỷ này.