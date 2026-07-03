Tưởng đâu LISA (BLACKPINK) đóng phim Hoàng Hậu Cuối Cùng

Nhan sắc của mỹ nhân ra mắt trong dàn cast phim Hoàng Hậu Cuối Cùng khiến dân tình liên tưởng ngay đến LISA (BLACKPINK).

Sau thời gian chờ đợi, dự án điện ảnh Hoàng Hậu Cuối Cùng đã chính thức công bố dàn diễn viên chính. Ngoài sự chú ý đến màn tái xuất của Tăng Thanh Hà trong vai diễn Nam Phương Hoàng hậu, cư dân mạng còn bất ngờ trước "hiện tượng" trên mạng xã hội. Chỉ từ vài giây xuất hiện trước ống kính, một gương mặt nữ đã khiến cộng đồng mạng liên tục bàn tán vì có nhiều đường nét được nhận xét hao hao LISA (BLACKPINK).

Diễn viên phim Hoàng Hậu Cuối Cùng được tìm kiếm vì nhan sắc y hết LISA (Clip: Rạp Phim Của Dứa)

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cận mặt nữ diễn viên nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên TikTok cùng hàng loạt bình luận. Không ít người còn giật mình thốt lên: "Tưởng LISA đóng phim Việt", bởi ở một số góc quay nghiêng, cô sở hữu gương mặt tròn, đôi mắt to, sống mũi thanh thoát cùng thần thái khá giống nữ thần tượng đình đám của BLACKPINK.

Đáng chú ý, cư dân mạng còn "đào" lại hình ảnh LISA từng diện một thiết kế màu vàng ánh kim mang phong cách cổ điển và đặt cạnh tạo hình của nữ diễn viên trong Hoàng Hậu Cuối Cùng. Sự tương đồng về màu sắc trang phục cùng layout trang điểm khiến nhiều người càng có cảm giác cả hai có nét hao hao nhau.

Cận visual của người tình của Vua Bảo Đại trong phim (Clip: Đi Sao Sao Đi)

Góc nghiêng của mỹ nhân được ví như "LISA bản Việt"

Cư dân mạng tìm kiếm hình ảnh LISA trong chiếc đầm vàng để so sánh với diễn viên trong phim Hoàng Hậu Cuối Cùng

Theo thông tin được công bố, Maili Nguyễn (tên đầy đủ Nguyễn Thị Xuân Mai) đảm nhận vai người tình của vua Bảo Đại. Ngay sau khi đoạn clip lan truyền, danh tính của mỹ nhân này cũng nhanh chóng được cộng đồng mạng truy tìm.

Xuân Mai từng tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 khi mới 18 tuổi. Theo hồ sơ dự thi, Xuân Mai mang hai dòng máu Việt - Mỹ, sinh ra và lớn lên tại Cần Thơ. Tuổi thơ của cô trải qua không ít khó khăn khi mẹ một mình nuôi các con. Từ nhỏ, Xuân Mai đã sớm phụ giúp gia đình, từng bán kẹo kéo, sau đó đi làm thêm tại quán cà phê để có thu nhập trang trải việc học.

Đến năm lớp 11, cô bắt đầu bén duyên với công việc người mẫu makeup, liên tục di chuyển giữa Hậu Giang, Cần Thơ, TP.HCM, Đồng Nai hay Hà Nội để làm việc. Dù vừa học vừa đi làm, Xuân Mai vẫn duy trì thành tích học tập tốt và nhiều lần chia sẻ niềm hạnh phúc khi có thể góp phần cải thiện kinh tế cho gia đình.

Xuân Mai từng đăng ký dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023

Xuân Mai sở hữu gương mặt mang nét đẹp lai khá đặc trưng với đôi mắt to, hốc mắt sâu, sống mũi cao cùng đường nét sắc sảo. Người đẹp sinh năm 2005 vẫn dễ tạo ấn tượng nhờ visual hiện đại, thần thái cuốn hút và khả năng "ăn hình" ở nhiều góc máy. Chính những đường nét này khiến không ít cư dân mạng nhận xét cô có vài khoảnh khắc gợi nhớ đến LISA (BLACKPINK).

Nhan sắc khi "tiết kiệm son phấn" của Xuân Mai (Clip: Instagram Maili Nguyễn)

Trước khi được chú ý với vai diễn trong Hoàng Hậu Cuối Cùng, Xuân Mai từng là gương mặt quen thuộc với nhiều người dùng TikTok. Năm 2023, cô bất ngờ viral sau đoạn clip ngồi trên xe khách thưởng thức một chiếc bánh. Ban đầu, nhiều người lầm tưởng đây là một cô gái nước ngoài bởi ngoại hình lai Tây nổi bật. Thế nhưng khi Xuân Mai cất giọng miền Tây hỏi giá chiếc bánh: "40 chục ngàn", cộng đồng mạng lập tức thích thú.

Cách nói hồn nhiên cùng biểu cảm tự nhiên giúp đoạn clip thu hút hơn 30 triệu lượt xem. Chính từ thời điểm đó, người đẹp sinh năm 2005 đã được nhiều khán giả nhớ đến với biệt danh vui là "cô gái bánh 40 chục ngàn".