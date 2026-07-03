Lona Kiều Loan và Ngọc Loan cùng ngắm pháo hoa

Khoảnh khắc check-in ngắm pháo hoa của Lona Kiều Loan và Ngọc Loan nhận nhiều chú ý.

Thời gian gần đây, mối liên hệ giữa Lona Kiều Loan và Ngọc Loan trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Sau hàng loạt lần bị netizen phát hiện có phong cách sống, sở thích hay những bài đăng "na ná" nhau, mới đây cả hai lại gây chú ý khi gần như cùng lúc chia sẻ khoảnh khắc ngắm pháo hoa bên sông Sài Gòn.

Trên trang cá nhân, Ngọc Loan đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc diện váy đen thanh lịch, đứng bên lan can ngắm màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời. Trong khi đó, Lona Kiều Loan cũng chia sẻ video check-in tại một địa điểm có góc nhìn gần như tương đồng, phía sau là màn trình diễn pháo hoa lung linh trên sông Sài Gòn.

Ngọc Loan khoe thần thái sang chảnh

Lona Kiều Loan rạng rỡ check-in view ngắm pháo hoa

Điều khiến cư dân mạng chú ý là từ góc quay, khung cảnh phía sau đến view ngắm pháo hoa của hai mỹ nhân đều khá giống nhau. Nhiều người cho rằng cả hai dường như đã có mặt tại cùng một địa điểm để theo dõi màn trình diễn. Không chỉ vậy, cách tận hưởng khoảnh khắc của hai người đẹp cũng có nhiều nét tương đồng khi đều chọn ghi lại những thước phim nhẹ nhàng, tập trung vào khung cảnh phía sau hơn là những màn tạo dáng cầu kỳ.

Ngay sau khi hai đoạn clip được chia sẻ, mạng xã hội lại rôm rả bàn luận. Có người cho rằng đây đơn thuần chỉ là sự trùng hợp bởi màn pháo hoa là sự kiện thu hút đông đảo người dân đến theo dõi. Tuy nhiên cũng có ý kiến nhận xét việc cả hai liên tục xuất hiện với những khung hình "hao hao" nhau khiến không ít người phải đặt dấu hỏi.

Cư dân mạng còn nghi vấn 2 mỹ nhân cùng ngắm pháo hoa chung một chỗ

Đây cũng không phải lần đầu tiên Ngọc Loan và Lona Kiều Loan bị cư dân mạng mang ra so sánh. Trước đó, cả hai nhiều lần gây chú ý vì những chi tiết trùng hợp trong cuộc sống đời thường. Từ việc cùng yêu thích cắm hoa, nấu ăn, trang trí không gian sống đến những lần chia sẻ hình ảnh du lịch, tận hưởng cuộc sống theo phong cách nhẹ nhàng đều khiến netizen bàn tán.

Cách đây không lâu, Ngọc Loan còn đăng video tự tay làm một chiếc bánh kem. Không lâu sau, Lona Kiều Loan xuất hiện với chiếc bánh có thiết kế gần như tương đồng, làm dấy lên nhiều suy đoán trên mạng xã hội. Dù cả hai chưa từng lên tiếng về sự việc, nhưng màn "trùng hợp" này cũng đủ khiến dân tình bàn luận trong nhiều ngày.

Hay gần nhất, cư dân mạng tiếp tục chỉ ra việc Ngọc Loan chia sẻ khoảnh khắc cắm hoa sen thì không lâu sau, Lona Kiều Loan cũng đăng tải video cắm hoa với phong cách khá giống. Những chi tiết diễn ra liên tiếp khiến hai người đẹp thường xuyên trở thành chủ đề được đặt lên bàn cân mỗi khi có bài đăng mới.

Nhiều chi tiết trùng hợp giữa 2 mỹ nhân cùng tên trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội

Từ sở thích đời thường của Ngọc Loan và Lona Kiều Loan đều na ná nhau

Trước đó, mối liên hệ giữa hai người đẹp càng được bàn tán nhiều hơn sau khi xuất hiện những câu chuyện xoay quanh bác sĩ Chiêm Quốc Thái. Từ những tin đồn trong quá khứ liên quan đến Ngọc Loan cho đến các nghi vấn gần đây xoay quanh Lona Kiều Loan, cả hai liên tục trở thành những cái tên được nhắc chung trong các cuộc thảo luận trên mạng xã hội.

Lona Kiều Loan và Ngọc Loan liên tục được netizen đặt lên bàn cân so sánh

Ảnh: FBNV