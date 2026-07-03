Cả showbiz bênh vực Son Heung Min

Sau khi đội tuyển Hàn Quốc dừng bước ngay từ vòng bảng World Cup 2026, đội trưởng Son Heung Min viết tâm thư xin lỗi. Sáng 1/7, nam cầu thủ được chào đón nhiệt tình ở sân bay Incheon - cảnh tượng đối lập hoàn toàn với không khí căng thẳng khi huấn luyện viên Hong Myung Bo về nước trước đó một ngày.

Với thành tích tệ nhất trong lịch sử các kỳ World Cup của đội tuyển Hàn Quốc, huấn luyện viên (HLV) Hong Myung Bo đã tuyên bố từ chức vào ngày 29/6.

Thất bại làm dấy lên nhiều đồn đoán vô căn cứ về việc Son Heung Min không có mặt trong nhóm cầu thủ trở về nước đầu tiên, thậm chí có tin đồn anh mâu thuẫn với HLV.

Nhóm cầu thủ về nước sớm đã giải tán ngay tại sân bay mà không tổ chức lễ chào đón hay lễ tổng kết, bị hàng trăm người có mặt tại sân bay quốc tế Incheon la ó.

Son Heung Min trải qua kỳ World Cup đáng quên, với 0 bàn thắng và 0 kiến tạo.

Giữa hàng loạt tranh cãi, Son Heung Min đăng bài tâm sự trên tài khoản cá nhân vào ngày 30/6. Anh chia sẻ: "Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng tôi không muốn né tránh hay trốn chạy hiện thực", bộc lộ tâm trạng nặng nề sau thất bại.

Tiền đạo này tiếp tục gửi lời xin lỗi: "Trên hết, tôi xin cúi đầu gửi lời xin lỗi chân thành tới người dân Hàn Quốc và tất cả người hâm mộ bóng đá". Đồng thời, Son cũng thể hiện trách nhiệm của một đội trưởng và khẳng định quyết tâm đứng dậy mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Cuối bài viết, anh nhắn nhủ: "Tôi biết điều đó không dễ, nhưng thay vì chỉ trích hay làm tổn thương, tôi tha thiết mong mọi người dành cho chúng tôi những lời động viên và sự cổ vũ ấm áp".

Sau bài đăng, hàng loạt ngôi sao giải trí Hàn Quốc công khai bày tỏ sự ủng hộ dành cho Son Heung Min.

Người đầu tiên thu hút sự chú ý là thành viên nhóm Super Junior, Kim Hee Chul. Trước đó, ngay sau trận đấu hôm 25/6, Hee Chul từng đăng bài bày tỏ sự thất vọng và tức giận trước thất bại của đội tuyển.

Tuy nhiên, sau khi đọc tâm thư của Son Heung Min, Kim Hee Chul đã để lại bình luận bằng biểu tượng cảm xúc đang khóc, như một cách thể hiện sự xót xa và an ủi dành cho đội trưởng tuyển Hàn Quốc.

MC Pyo Chang Won cũng gây chú ý với bình luận chân thành: "Với tư cách một người hâm mộ, tôi luôn ủng hộ đội trưởng Son Heung Min - người chưa bao giờ thay đổi tinh thần cống hiến hết mình. Chỉ riêng những cảm xúc và niềm vui mà cậu ấy đã mang lại suốt thời gian qua cũng đủ để tôi biết ơn cả đời với tư cách một người dân Hàn Quốc. Bình luận này đã nhận được hàng trăm lượt đồng tình.

Son Heung Min vẫn được chào đón khi trở về Hàn Quốc hôm 1/7.

Trong khi đó, nhạc sĩ Yoon Il Sang khẳng định: "Đây không phải lỗi của các cầu thủ", đồng thời gửi lời động viên hướng tới kỳ World Cup tiếp theo. Diễn viên hài Lee Yong Joo và diễn viên nhạc kịch Kim Ho Young cũng để lại bình luận ủng hộ.

Diễn viên Park Bo Gum cũng để lại lời nhắn mong Son Heung Min tiếp tục khoác áo đội tuyển Hàn Quốc tại FIFA World Cup 2030.

Nhạc sĩ Don Spike cũng lên tiếng bảo vệ các cầu thủ: "Các cầu thủ không có lỗi. Tôi đã mong chờ được thấy họ tỏa sáng ở kỳ World Cup tiếp theo. Cố lên Hàn Quốc!".

Ngoài ra, nam diễn viên Park Seo Joon - người được biết đến là bạn thân của Son Heung Min - cùng nhiều nghệ sĩ như Psy, Crush, John Park, Oh Sang Jin, Shin Bong Sun, DinDin, Jung Jun Ha, Moon Se Yoon, Lee Hyun Yi và Nucksal cũng đã bấm thích bài đăng, gửi sự động viên thầm lặng tới Son Heung Min trong giai đoạn khó khăn.

Sáng 1/7, nhóm cầu thủ thứ hai của tuyển Hàn Quốc bao gồm đội trưởng Son Heung Min, Um Ji-sung, Lee Jae-sung hạ cánh xuống sân bay Incheon (Hàn Quốc).

Nhiều người hâm mộ đã túc trực từ sớm, liên tục reo hò và động viên Son Heung Min sau thất bại.

Khi Son Heung Min xuất hiện, người hâm mộ liên tục hô: “Anh đã vất vả rồi”, “Cố lên”, “Đừng cúi đầu”, đồng thời dành những tràng pháo tay cho tiền đạo 34 tuổi. Trước câu hỏi của báo giới về cảm xúc sau kết quả đáng tiếc, Son nói xin lỗi rồi nhanh chóng rời đi.