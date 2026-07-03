Đến khách mời còn phát bực với đám cưới của Taylor Swift?

Được biết, đã có khách mời thất vọng với chính sách bảo mật của Taylor Swift.

Taylor Swift - Travis Kelce sắp kết hôn tại Madison Square Garden, New York, Mỹ. Mặc dù tổ chức đám cưới ở trung tâm thành phố nhộn nhịp vào dịp Quốc khánh Mỹ, mời đến 1000 khách, nhưng cặp đôi lại muốn giữ sự bảo mật tuyệt đối. Điều này đã khiến Hollywood Reporter phải thốt lên: "Một đám cưới với 1.000 khách mời nổi tiếng, được tổ chức tại một sân vận động thể thao ở thành phố lớn nhất cả nước, mà không ai được phép bàn luận? Gọi nó là gì cũng được, nhưng quả thực là quá lố bịch!".

Hollywood Reporter bắt đầu chỉ ra 1.000 khách mời và không biết bao nhiêu thành viên ekip quay phim, nhà tạo mẫu và nhân viên hỗ trợ khác đã bị buộc phải ký các thỏa thuận bảo mật “nghiêm ngặt”. Ban đầu, khách mời chỉ được yêu cầu dành thời gian trống trong 2 ngày và chờ hướng dẫn thêm, như thể họ là những điệp viên đang thực hiện nhiệm vụ bí mật.

Taylor Swift - Travis Kelce chú trọng bảo mật đến mức lố bịch. Ảnh: X

1 nguồn tin cho biết đã có một số khách mời nổi tiếng thất vọng: “Taylor và Travis đang giữ bí mật quá mức. Ai cũng hiểu việc muốn có sự riêng tư, nhưng đến một lúc nào đó, họ bắt đầu cảm thấy như thể họ không tin tưởng chính những người mà họ đang mời”. Một nhân viên đã bị sa thải vì cố gắng chụp ảnh phần trang trí là một lâu đài cổ tích lớn đang được dựng trong Madison Square Garden.

Cho đến nay, chính Taylor Swift còn chưa xác nhận cưới ở Madison Squre Garden. Ekip của cô cũng không xác nhận, và tất cả những người được trích dẫn trong các bài báo đều quá sợ hãi để nêu tên, như thể họ đang tiết lộ bí mật quốc gia vậy. Tuy nhiên, việc siêu sao cỡ Taylor Swift tổ chức đám cưới ở sân vận động trong nhà hoành tráng, giữa thành phố lớn ngay dịp Quốc khánh Mỹ, có 1000 khách mời mà đòi hỏi sự riêng tư tuyệt đối là hết sức phi lý.

Đã có khách mời thất vọng với chính sách bảo mật của Taylor Swift. Ảnh: X

Hollywood Reporter khẳng định họ nói điều này không nhằm mục đích chỉ trích: Taylor Swift là một biểu tượng tài năng xuất chúng, người làm việc cực kỳ chăm chỉ và buộc phải sống dưới sự soi mói quá mức của truyền thông và người hâm mộ đến mức có lẽ là độc nhất vô nhị trong giới người nổi tiếng hiện nay. Cô xứng đáng có một đám cưới theo bất kỳ cách nào cô muốn. Thật tuyệt vời khi cô đã có đám cưới của riêng mình sau hàng thập kỷ đem âm nhạc lãng mạn đến người hâm mộ đám cưới.

Tuy nhiên, mức độ bí mật kiểu “không ai dám thừa nhận họ sẽ đến đám cưới của Taylor” có phần lố bịch. Mọi dấu hiệu đều cho thấy đây là một sự kiện hoành tráng kéo dài 2 ngày, điều không thể nào giữ kín được, có quá nhiều chi tiết phức tạp. Sự mâu thuẫn này khiến người ta nhớ đến trò hề “chuyến đi bảo vệ quyền riêng tư toàn cầu” của Hoàng tử Harry và Meghan Markle trong phim hoạt hình South Park.

Hollywood Reporter không chỉ trích Taylor Swift, mà chỉ ra những mâu thuẫn "lố bịch". Ảnh: X

Hollywood Reporter chất vấn: Với tính chất "ai cũng biết chuyện này sắp xảy ra" - và các biện pháp an ninh thích hợp đã được áp dụng để đảm bảo an toàn - thì việc thẳng thắn nói ra có gì bất lợi lớn? Những thủ tục bí mật phức tạp này dường như chỉ làm mệt mỏi không cần thiết cho tất cả những người liên quan.

Có một số ý kiến cho rằng đám cưới sẽ được công khai cho mọi người xem, có lẽ rất sớm thôi. Điều này nghe có vẻ hợp lý. Ngay cả một đám cưới trị giá 2.000 USD (52 triệu đồng) cũng có nhiếp ảnh gia, và chắc chắn máy quay sẽ ghi lại mọi khoảnh khắc. Có vẻ như dù cặp đôi chi bao nhiêu tiền cho sự kiện trọng đại của mình, họ vẫn có thể kiếm được một khoản tiền kha khá bằng cách bán đoạn phim (nếu vậy, sẽ thật tuyệt nếu lợi nhuận được dành cho từ thiện, điều này sẽ khiến hành động đó bớt thô thiển hơn).

Người hâm mộ của Taylor Swift rất muốn được thấy công chúa nhạc pop bước xuống lễ đường. Từ chối cơ hội đó sẽ đi ngược lại hình tượng của nữ ca sĩ. Bạn không thể nhử người hâm mộ bằng một cái kết cổ tích xuyên suốt 12 album kéo dài qua hàng thập kỷ, rồi lại giấu kín tập cuối cùng trong một tòa tháp bí mật.