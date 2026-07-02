Taylor Swift và "chồng nghèo" mỗi người 1 nơi trước thềm đám cưới thế kỷ: Nhà trai vừa đơn độc lộ diện ở New York, còn nhà gái ở đâu?

Đám cưới của Taylor Swift và cầu thủ Travis Kelce đang đến rất gần rồi!

Đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce là sự kiện giải trí tâm điểm toàn cầu vào đầu tháng 7. Cặp đôi sẽ tổ chức siêu hôn lễ bắt đầu từ ngày 2 đến ngày 4/7 (giờ Mỹ) tại nhà thi đấu Madison Square Garden (New York, Mỹ). Do ngày cưới đang đến rất gần rồi nên tung tích và "nhất cử nhất động" của cô dâu - chú rể nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông lẫn khán giả.

Theo tờ TMZ, trước thềm đám cưới, Taylor Swift và Travis Kelce được cho biết đang mỗi người một nơi, không ở cùng thành phố. Paparazzi vừa bắt gặp Travis Kelce đơn độc đi chạy bộ trên đường phố New York (Mỹ). Cầu thủ bóng bầu dục đang tích cực rèn luyện thể lực, giữ sức khỏe và tinh thần ổn định để chuẩn bị làm chú rể. Về phía Taylor Swift, máy bay riêng của nữ ca sĩ đã đáp xuống Morristown, bang New Jersey, cách thành phố New York khoảng 48 km vào ngày 1/7 (giờ Việt Nam). Không lâu sau khi máy bay đáp xuống, xe của nữ ca sĩ được nhìn thấy di chuyển đến phòng gym để tập luyện cùng huấn luyện viên Kirk Myers.

Chú rể Travis Kelce đã có mặt ở New York - địa điểm tổ chức hôn lễ. Anh vừa được bắt gặp đi chạy bộ 1 mình. Ảnh: TMZ.

Trong khi đó, cô dâu Taylor Swift lại đang ở bang New Jersey, cách thành phố New York khoảng 48 km. Ảnh: Getty Images.

Theo 1 số nguồn tin, Taylor Swift và Travis Kelce sẽ gặp nhau tại buổi tổng duyệt đám cưới (rehearsal dinner) vào tối 3/7 (giờ Việt Nam) tại Infosys Theater - một không gian nằm trong khuôn viên nhà thi đấu Madison Square Garden. Đến ngày 4/7 (giờ Việt Nam), hai người sẽ tổ chức lễ cưới kéo dài tới 10 tiếng, bắt đầu từ 16h chiều và kết thúc lúc 2h sáng, với khoảng 1.000 khách mời tham dự. Danh sách khách mời được cho là quy tụ hàng loạt ngôi sao nổi tiếng như Selena Gomez, Karlie Kloss, Zoë Kravitz, Ed Sheeran, Mariska Hargitay, ba chị em nhà Haim, Suki Waterhouse, Gigi Hadid cùng nhiều gương mặt đình đám khác.

Nguồn tin cũng tiết lộ Taylor Swift sẽ thay nhiều bộ váy cưới trong suốt buổi lễ. Đặc biệt, cặp đôi còn được cho là đang cho xây dựng một tòa lâu đài khổng lồ ngay bên trong Madison Square Garden để phục vụ lễ cưới. Hiện, công tác chuẩn bị cho siêu hôn lễ đang được gấp rút hoàn thiện. Hàng loạt thùng hàng cỡ lớn, trong đó có một số thùng dán nhãn "Garden Party", đã được vận chuyển đến Madison Square Garden. Các công nhân cũng treo những tấm vải lớn phủ kín trần nhà và che toàn bộ mặt sàn của địa điểm tổ chức.

Đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce sẽ kéo dài đến 10 tiếng. Ảnh: WireImage

Công tác chuẩn bị cho siêu hôn lễ của nữ ca sĩ hàng đầu đang gấp rút hoàn thiện. NY Post.

Công tác bảo mật khách mời cũng được làm chặt chẽ hơn bao giờ hết. Theo truyền thông Mỹ, mỗi tấm thiệp mời cưới của Taylor Swift đều có một hình mờ (watermark) riêng. Trong đó, họ tên đầy đủ của khách mời sẽ được in lặp đi lặp lại trên toàn bộ tấm thiệp. Vì vậy, nếu có khách mời công khai đăng tải thiệp lên mạng xã hội, Taylor Swift - Travis Kelce và ekip có thể lần theo hình watermark mờ nói trên để xác định người làm rò rỉ thông tin. Đây được đánh giá là chi tiết có 1-0-2 chưa từng thấy ở thiệp mời cưới của nghệ sĩ trong showbiz.

Ngoài ra, để bảo vệ quyền riêng tư tuyệt đối của cô dâu - chú rể, Taylor Swift và Travis Kelce được cho biết còn yêu cầu tất cả khách mời xác nhận tham dự qua tin nhắn SMS và ký thỏa thuận bảo mật khi nhận thiệp, nhằm mục đích giữ kín các chi tiết về hôn lễ. Bên cạnh đó, thực đơn trong tiệc cưới đều được đích thân Taylor Swift lựa chọn, xem xét và phê duyệt. Toàn bộ món ăn đãi khách tại đám cưới đều đến từ những nhà hàng yêu thích của nữ ca sĩ.

Thiệp cưới của Taylor Swift và Travis Kelce có in một hình mờ (watermark) riêng để xác định người dám vi phạm thỏa thuận bảo mật, làm rò rỉ các thông tin và chi tiết liên quan đến ngày trọng đại của họ. Ảnh: Sina.

Nguồn: Page Six