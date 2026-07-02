Angelababy chắc chắn là thiên thần, còn Huỳnh Hiểu Minh đã bỏ lỡ một thiên thần

Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy đang trở thành tâm điểm bàn luận trên MXH.

Chỉ với 1 phát ngôn tại tại concert của Châu Kiệt Luân, Huỳnh Hiểu Minh trở thành cái tên gây tranh cãi khắp MXH Trung Quốc. Theo đó, trước mặt hàng chục nghìn khán giả, Châu Kiệt Luân trực tiếp hỏi Huỳnh Hiểu Minh về màn thể hiện của bà xã Côn Lăng trong show Nhà Hàng Trung Hoa. Đáp lại, Huỳnh Hiểu Minh không ngớt lời khen ngợi vợ bạn: "Vợ anh ở show đúng là một thiên thần! Vô cùng xuất sắc, thẩm mỹ tốt, nấu ăn ngon, lại còn luôn tranh làm việc trước mọi người!" . Nhưng chưa dừng lại ở đây, Huỳnh Hiểu Minh còn nói: "Tôi thực sự rất ghen tị với anh vì có được người vợ tốt như vậy!". Đoạn clip nhanh chóng lan truyền, kéo theo nhiều bình luận trái chiều. Câu nói của Huỳnh Hiểu Minh ngay lập tức gây xôn xao trên mạng xã hội Trung Quốc, kéo theo rất nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều fan liên hệ đến cuộc hôn nhân cũ của Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy, chỉ trích Huỳnh Hiểu Minh ngầm hạ bệ, "đá xoáy" cô: "Chẳng lẽ Angelababy không đủ xuất sắc sao?", "Anh cũng từng có một thiên sứ như vậy đó".

Ngay sau đó, hàng loạt khoảnh khắc ứng xử đẹp, EQ cao của Angelababy đã được cư dân mạng "đào" lại. Đáng chú ý nhất là khoảnh khắc nữ diễn viên lặng lẽ dùng bó hoa trên tay để che nắng cho một em nhỏ khi tham dự sự kiện. Hành động diễn ra rất tự nhiên, không hề phô trương, nhưng lại khiến nhiều người cảm nhận được sự tinh tế và ấm áp của cô. Bên cạnh đó, nhiều video và hình ảnh ghi lại những lần Angelababy lễ phép với người lớn tuổi, chủ động quan tâm đến trẻ em, nhân viên hậu trường hay những người xung quanh cũng được chia sẻ trở lại.

Khoảnh khắc đẹp của Angelababy với các fan nhí. Nguồn: Weibo.



Nữ diễn viên dùng bó hoa trên tay để che nắng cho một em nhỏ khi tham dự sự kiện. Hành động diễn ra rất tự nhiên, không hề phô trương, nhưng lại khiến nhiều người cảm nhận được sự tinh tế và ấm áp của cô. Ảnh: Sina.

Trên MXH, 1 blogger nổi tiếng ca ngợi tính cách của minh tinh 8X: "Angelababy là kiểu người vì quá xinh đẹp nên mọi người vô tình bỏ qua sự tử tế và tâm hồn đẹp của cô ấy". Theo người này, vì sở hữu nhan sắc quá nổi bật, mọi cuộc thảo luận về Angelababy trong nhiều năm qua gần như chỉ xoay quanh vẻ đẹp, thời trang, cuộc hôn nhân với Huỳnh Hiểu Minh hay những tranh cãi trong sự nghiệp. Trong khi đó, rất ít người dành sự chú ý cho tính cách và cách ứng xử của cô. Nhiều người bình luận rằng Angelababy luôn giữ thái độ nhẹ nhàng trước truyền thông, hiếm khi công khai chỉ trích người khác hay tạo thêm ồn ào sau ly hôn. Dù từng đối mặt không ít lời chỉ trích, cô vẫn lựa chọn tập trung cho công việc và chăm sóc con trai thay vì đáp trả trên mạng xã hội.

Từ khóa "Angelababy chắc chắn là thiên thần, còn Huỳnh Hiểu Minh có mắt lại như mù" leo thẳng lên hotsearch Weibo. Không ít người bày tỏ sự tiếc nuối cho cuộc hôn nhân từng được xem là đẹp bậc nhất Cbiz, đồng thời cho rằng Huỳnh Hiểu Minh đã đánh mất một người phụ nữ vừa xinh đẹp, vừa khéo léo và giàu lòng yêu thương nhưng Angelababy.

Cư dân mạng cũng chỉ ra tài tử hàng đầu Cbiz chẳng có mắt nhìn người. Bằng chứng là sau khi ly hôn Angelababy, Huỳnh Hiểu Minh cặp kè với nhiều người đẹp, nhưng cuối cùng lại chọn yêu hot girl Diệp Kha thị phi, EQ thấp, ngoại tình và chuyên đào mỏ những người đàn ông giàu có. Vì quá khứ tai tiếng và phát ngôn đắc tội nhiều nghệ sĩ kỳ cựu của Diệp Kha, Huỳnh Hiểu Minh từng ê chề cúi đầu xin lỗi giữa sự kiện quảng bá phim. Hiện tại, dù đã chia tay Diệp Kha, nam diễn viên vẫn đau đầu vì cô bạn gái cũ. Diệp Kha được tiết lộ "dăm bữa nửa tháng" làm loạn, đem con chung ra trói buộc đạo đức với Huỳnh Hiểu Minh. Hay cô bạn cũ Lý Phi Nhi của Huỳnh Hiểu Minh cũng bị xem là mỹ nhân tâm cơ của Cbiz.

Một blogger giải trí nổi tiếng nhận xét do vẻ ngoài của Angelababy quá nổi bật nên công chúng đã bỏ qua phẩm chất của nữ diễn viên. Nguồn: Sina.

Sau khi chia tay Angelababy, Huỳnh Hiểu Minh có cuộc tình ồn ào với hot girl Diệp Kha, khiến ai nấy đều ngán ngẩm. Về sau khi quá khứ tai tiếng và đào mỏ của Diệp Kha bại lộ, nam diễn viên liền co giò "tháo chạy" bất chấp người tình đã mang thai. Ảnh: Sina.

Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh từng là đôi tình nhân đẹp, quyền lực bậc nhất showbiz Trung Quốc. Họ bị bắt gặp hẹn hò vào tháng 5/2010 nhưng phải 4 năm sau mới công khai mối quan hệ. Đến năm 2015, cặp sao chính thức về chung nhà bằng 1 đám cưới cổ tích ở Thượng Hải (Trung Quốc). Lễ cưới của Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy khi đó được ca tụng là đám cưới thế kỷ của giới giải trí châu Á.

Theo thống kê từ tờ Sina, tin tức liên quan đến hôn lễ của Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy trên mạng xã hội và báo chí có gần 5,92 tỷ lượt theo dõi. Nguồn tin trong giới cho biết Huỳnh Hiểu Minh đã chi ra tổng cộng 200 triệu NDT (702 tỷ đồng) để tổ chức đám cưới, hoành tráng "vô tiền khoáng hậu" tại Cbiz.

Tuy nhiên, chỉ 3 năm sau ngày cưới, cặp đôi đã rạn nứt. Cả 2 bị soi dấu hiệu trục trặc và giữ khoảng cách với nhau từ năm 2018. Đến năm 2022, chuyện tình cổ tích của Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh kết thúc. Giữa họ không xảy ra cuộc chiến giành quyền nuôi con hay phân chia tài sản.

Huỳnh Hiểu Minh từng chi 702 tỷ để tổ chức hôn lễ trong mơ với Angelababy. Đám cưới của cặp đôi thu hút 5,92 tỷ lượt theo dõi. Đến năm 2022, cặp sao thông báo ly hôn. Ảnh: Sina.

Dù Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh đã đường ai nấy đi, nhưng gia đình nam diễn viên vẫn rất quý cô con dâu cũ này. Từ cuối năm 2024, cha mẹ Huỳnh Hiểu Minh giục nam diễn viên này tái hôn với Angelababy sau khi anh chia tay cô bạn gái tai tiếng Diệp Kha. Thậm chí, bố mẹ Huỳnh Hiểu Minh còn tuyên bố trước mặt con rằng chỉ công nhận 1 mình Angelababy là con dâu.

Nguồn tin cho biết bố mẹ tài tử Thần Điêu Đại Hiệp vẫn tiếc nuối về cuộc hôn nhân tan vỡ giữa con trai với Angelababy. Gia đình tài tử tin rằng Angelababy là người vợ tốt, phù hợp nhất với Huỳnh Hiểu Minh. Vì vậy, dù cặp sao đã ly hôn 4 năm, bố mẹ Huỳnh Hiểu Minh vẫn xem Angelababy như thành viên trong gia đình. Ảnh cưới của cặp sao vẫn được treo trong nhà của ông bà và bố mẹ Huỳnh Hiểu Minh tại Thanh Đảo (Trung Quốc).

Năm 2025, em họ Huỳnh Hiểu Minh đăng bài công khai cảm ơn Angelababy đã tặng vòng tay vàng cho con trai cô trong ngày thôi nôi. Theo tờ Sohu, chiếc vòng tay bằng vàng mà minh tinh Hong Kong (Trung Quốc) tặng cháu trai nặng khoảng 20 gram, có giá hơn 12.000 NDT (gần 45 triệu đồng). Điều đáng chú ý là món quà được Angelababy gửi tặng dưới danh nghĩa của quý tử Tiểu Hải Miên, chứ không phải chị dâu cũ. Không chỉ vậy, theo tục lệ ở Giang Nam (Trung Quốc) - quê nhà của vợ chồng em họ Huỳnh Hiểu Minh, tặng vòng vàng mang ý nghĩa “khóa chặt bình an”. Trên mạng xã hội, cư dân mạng khen ngợi sự khéo léo, tinh tế và biết giữ chừng mực của Angelababy. Tại showbiz Trung Quốc, Angelababy cũng là trường hợp hiếm hoi đã ly hôn 3 năm rồi mà vẫn được nhà chồng cũ quý mến.

Thực tế, Angelababy là cô con dâu được mẹ Huỳnh Hiểu Minh chấm chọn ngay từ đầu. Các cô bạn gái minh tinh trước đây của Huỳnh Hiểu Minh chẳng hạn như Tần Lam, Lý Phi Nhi đều không vừa ý mẹ và bà của nam diễn viên. Do đó, các cuộc tình này đều sớm kết thúc. Huỳnh Hiểu Minh từng cho biết Angelababy có tính cách giống hệt mẹ anh. Hơn nữa, vì rất yêu thương mẹ nên khi chọn bạn đời, nam diễn viên cũng theo khuôn mẫu con dâu lý tưởng của mẹ.

Bố mẹ Huỳnh Hiểu Minh luôn giục nam diễn viên tái hôn với Angelababy. Ảnh: QQ.

Ảnh cưới của Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy đến nay vẫn được treo trong nhà ông bà, bố mẹ tài tử. Ảnh: QQ.

Nguồn: Sina, Sohu