Cảnh tượng khó tin bên ngoài lễ đường đám cưới Taylor Swift

Sau nhiều chuyện tình tan vỡ, Taylor Swift sắp trở thành "vợ người ta".

Vào ngày 30/6, Page Six công bố loạt ảnh độc quyền bên ngoài lễ đường đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce. Họ sẽ trao lời thề nguyện ở Madison Square Garden ở New York, trong đám cưới kéo dài từ ngày 2-4/7.

Trong loạt ảnh này, có thể thấy rằng nhiều xe tải lớn đã chở đồ đến để chuẩn bị cho đám cưới, bao gồm đèn chiếu sáng, đường ống, rèm, ghế, thiết bị sân khấu... Ngoài ra còn có xe tải của dịch vụ vận tải và 1 số xe không có biển hiệu. Nhiều nhân viên cũng đang dỡ những mặt hàng lớn được bọc trong bạt từ các xe tải đang đậu trên đường. Cũng có những chiếc xe nâng di chuyển các thùng lớn chứa đầy hàng hóa cho đám cưới.

Xe tải chở đồ đến Madison Square Garden, nơi Taylor Swift cưới Travis Kelce. Ảnh: Page Six

Các món hàng gồm đèn chiếu sáng, đường ống, rèm, ghế, thiết bị sân khấu... Ảnh: Page Six

Page Six đặc biệt chú ý đến 1 chiếc thùng được dán nhãn "quả cầu gương 40 inch" đang được dỡ xuống. Đây có thể là một sự ám chỉ đến bài hát nổi tiếng Mirrorball trong album Folklore năm 2020 của Taylor Swift. Năm ngoái, nữ ca sĩ đã nói với Harper's Bazaar rằng giai điệu này là một trong những bài hát yêu thích nhất mà cô từng viết.

Chiếc thùng được dán nhãn "quả cầu gương 40 inch", ám chỉ đến bài hát nổi tiếng Mirrorball trong album Folklore năm 2020 của Taylor Swift. Ảnh: Page Six

Được biết, mọi hoạt động đều phải được bảo mật tuyệt đối. Bên cung cấp dịch vụ đã dùng băng dính đen che tên doanh nghiệp, logo và số điện thoại. Những nhân viên lái xe, dỡ hàng cũng không được thông báo về danh tính của khách. Một nhân viênnói với Page Six: “Chúng tôi không được thông báo bất cứ điều gì. Mọi thứ đều được giữ kín”.

Có thể thấy rằng đám cưới của Taylor Swift - Travis Kelce đang đến gần hơn bao giờ hết. Ban đầu, cô định tổ chức đám cưới ở gần biệt thự nghỉ dưỡng của mình ở Rhode Island vào ngày 13/6. Thậm chí, nữ ca sĩ còn trả tiền bồi thường cho 1 cô dâu khác đã đặt trước địa điểm này. Nhưng giờ đây, Taylor Swift và chồng đã quyết định cưới ở Madison Square Garden, nằm giữ trung tâm thành phố New York đông đúc.

Nhiều nhân viên cũng đang dỡ những mặt hàng lớn được bọc trong bạt từ các xe tải đang đậu trên đường. Ảnh: Page Six

Cũng có những chiếc xe nâng di chuyển các thùng lớn chứa đầy hàng hóa cho đám cưới. Ảnh: Page Six

Được biết, mọi hoạt động đều phải được bảo mật tuyệt đối. Ảnh: Page Six

Một nguồn tin thân cận cho biết sẽ có 100 người thân và bạn bè thân thiết tham dự vào bữa tiệc tiền đám cưới ngày 2/7. Tiếp đó vào ngày 3/7, cặp đôi sẽ tổ chức sự kiện cho khoảng 1.000 đến 2.000 người tại địa điểm này. Taylor Swift - Travis Kelce lựa chọn nhà tổ chức đám cưới nổi tiếng Mark Seed để điều phối sự kiện.

Những ngôi sao hạng A được cho là sẽ tham dự bao gồm Selena Gomez, Ed Sheeran, Zoë Kravitz, Suki Waterhouse, Karlie Kloss, chị em nhà Haim và Gigi Hadid. Nữ ca sĩ mời khách qua điện thoại và có một thỏa thuận bảo mật nghiêm ngặt dành cho những người chấp nhận lời mời. Tuần trước, cả Taylor Swift và Travis Kelce đều bận rộn tổ chức tiệc độc thân với bạn bè ngay trước thềm đám cưới.

Trang Page Six còn độc quyền đưa tin rằng Stevie Nicks và Tim McGraw sẽ biểu diễn tại đám cưới xa hoa này. Đây có thể là sự kiện còn hoành tráng hơn cả Met Gala, tiêu tốn đến 20 triệu USD (526 tỷ đồng). Người hâm mộ cũng mong mỏi rằng rằng ngôi sao nhạc pop sẽ thay nhiều trang phục trong lễ cưới được mong chờ của cô với Travis Kelce. Để đảm bảo buổi lễ diễn ra an toàn và riêng tư, cặp đôi đã xin giấy phép, đề nghị đóng cửa một số tuyến đường xung quanh khu vực Madison Square Garden và dựng một lều công cộng bên ngoài địa điểm tổ chức.

Bên cung cấp dịch vụ đã dùng băng dính đen che tên doanh nghiệp, logo và số điện thoại. Ảnh: Page Six

Những nhân viên lái xe, dỡ hàng cũng không được thông báo về danh tính của khách. Ảnh: Page Six

Đây có thể là sự kiện còn hoành tráng hơn cả Met Gala, tiêu tốn đến 20 triệu USD (526 tỷ đồng). Ảnh: Page Six

Công tác bảo mật khách mời cũng được làm chặt chẽ hơn bao giờ hết. Theo truyền thông Mỹ, mỗi tấm thiệp mời cưới của Taylor Swift đều có một hình mờ (watermark) riêng. Trong đó, họ tên đầy đủ của khách mời sẽ được in lặp đi lặp lại trên toàn bộ tấm thiệp. Vì vậy, nếu có khách mời công khai đăng tải thiệp lên mạng xã hội, Taylor Swift - Travis Kelce và ekip có thể lần theo hình watermark mờ nói trên để xác định người làm rò rỉ thông tin. Đây được đánh giá là chi tiết có 1-0-2 chưa từng thấy ở thiệp mời cưới của nghệ sĩ trong showbiz.

Ngoài ra, để bảo vệ quyền riêng tư tuyệt đối của cô dâu - chú rể, Taylor Swift và Travis Kelce được cho biết còn yêu cầu tất cả khách mời xác nhận tham dự qua tin nhắn SMS và ký thỏa thuận bảo mật khi nhận thiệp, nhằm mục đích giữ kín các chi tiết về hôn lễ. Bên cạnh đó, thực đơn trong tiệc cưới đều được đích thân Taylor Swift lựa chọn, xem xét và phê duyệt. Toàn bộ món ăn đãi khách tại đám cưới đều đến từ những nhà hàng yêu thích của nữ ca sĩ.