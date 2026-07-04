Xôn xao tin mẹ ruột sao nữ để lại bức thư lạ và biến mất không tăm hơi suốt 2 tuần qua

Mức độ nghiêm trọng của vụ việc này đã khiến công chúng xôn xao không ngớt.

Vào ngày 3/7, The Fact đưa tin mẹ của "nữ hoàng nhạc trot" Jang Yoon Jung đã mất tích từ ngày 18/6. Bà Yuk mất liên lạc sau khi gửi tin nhắn dài trên KakaoTalk cho 1 phóng viên The Fact.

Thông điệp cuối cùng của bà Yuk chứa đựng những biểu hiện về khó khăn tài chính cùng cực và sự tuyệt vọng về tâm lý. Bà bày tỏ sự đấu tranh với thực tại, viết rằng: "Sẽ tuyệt vời biết bao nếu tôi có một ngôi nhà để trở về và có thể tự tay nấu những bữa ăn ấm áp. Nỗi đau của tôi ngày càng lớn, vì vậy tôi dành cả ngày để khóc và đi lang thang; thay vì sống như thế này, tôi thà... Tôi nghĩ đây sẽ là tin nhắn cuối cùng của tôi. Tôi xin lỗi vì đã gây ra cho bạn nhiều đau khổ như vậy. Mong bạn luôn khỏe mạnh và thành công trong mọi việc. Tạm biệt" . Cũng có thông tin cho rằng bà đã để lại một bức thư riêng gửi cho con gái mình - ca sĩ nhạc trot nổi tiếng Jang Yoon Jung.

Mẹ Jang Yoon Jung sau vụ án lừa đảo và bức thư dài bất ổn. Ảnh: Sports Kyunghang

Cảnh sát sau đó vào cuộc tìm kiếm bà Yuk, nhưng cuộc điều tra đã bị tạm dừng do không có bất kỳ "dấu hiệu sự sống" nào, chẳng hạn như sóng điện thoại di động hoặc hồ sơ thanh toán thẻ tín dụng của bà Yuk. Tuy nhiên cảnh sát cững chưa kết luận bà Yuk đã qua đời hay chưa.

Có thông tin cho rằng thời điểm tin nhắn cuối cùng của bà Yuk trùng với thời điểm bà bị thẩm vấn với tư cách là nghi phạm trong một vụ án lừa đảo tại Sở Cảnh sát Songpa, Seoul. Vào thời điểm đó, bà Yuk cũng rời khỏi nơi thường trú từ tháng 3 năm nay, bắt đầu sống lang thang ở các goshiwon (phòng trọ hộp diêm) mỗi ngày.

Cảnh sát sau đó vào cuộc tìm kiếm bà Yuk, nhưng cuộc điều tra đã bị tạm dừng do không có bất kỳ "dấu hiệu sự sống" nào. Ảnh: Starnews

Trước đó, chương trình Case Manager của đài JTBC đưa tin về cáo buộc bà Yuk lừa đảo đầu tư bằng cách mượn danh con gái Jang Yoon Jung. Theo báo cáo, bà Yuk đã nhận hàng chục triệu won từ một người tên "A", người mà bà gặp tại một phòng tắm hơi, với lời hứa sẽ giúp họ kiếm tiền nếu họ đầu tư vào chương trình Miss Trot có Jang Yoon Jung tham gia. Tuy nhiên đến hạn thanh toán, bà Yuk đã né tránh yêu cầu, nói rằng: "Có việc đột xuất nên tôi không thể đưa tiền cho anh/chị. Tôi cũng đang gặp khó khăn và chỉ muốn chết đi cho rồi" . Do đó, con gái của A đã đệ đơn kiện bà Yuk vì tội lừa đảo vào tháng 4 năm ngoái.Về vấn đề này, luật sư Park Ji Hoon phát biểu trên chương trình Case Manager: "Vụ án lừa đảo của bà Yuk đã được trình báo cảnh sát vào tháng 4 năm ngoái, nhưng đã phát sinh một vấn đề. Vấn đề này được gọi là 'chỉ số hoạt động sinh hoạt', và hoàn toàn không có bất kỳ ghi nhận nào về việc sử dụng điện thoại di động hoặc thẻ tín dụng của bà Yuk. Vì không có chỉ số hoạt động sinh hoạt, cuộc điều tra đã bị tạm dừng do không rõ tung tích của bà".

Điều này ngụ ý rằng có khả năng bà Yuk đã qua đời, hoặc những tài khoản, số điện thoại của bà đã bị hủy. Tuy nhiên, việc không sử dụng danh tính của một người là không dễ dàng. Luật sư nói thêm: "Không thể nào bà ấy lại hoàn toàn biến mất không dấu vết. Tình hình hiện nay khá khẩn cấp. Nếu bất kỳ ai đang xem chương trình này biết tung tích của bà Yuk, tôi hy vọng các bạn sẽ báo ngay lập tức, dù là cho chương trình Case Manager hay cho cảnh sát".

Mẹ nữ ca sĩ biến mất không dấu vết. Ảnh: JTBC

Jang Yoon Jung từ lâu đã cắt đứt mọi liên hệ với mẹ ruột của mình từ lâu. Hai người đã xảy ra mâu thuẫn về vấn đề tài sản, mượn danh lừa đảo vào khoảng năm 2013. Phía Jang Yoon Jung đã truyền đạt quan điểm của mình thông qua chương trình Case Manager, tuyên bố: "Chúng tôi chưa từng có liên hệ trực tiếp với mẹ cô ấy trong nhiều thập kỷ. Các tin nhắn và nội dung liên quan đến đầu tư được đề cập trên chương trình cũng hoàn toàn vô căn cứ". Phía nữ ca sĩ nhấn mạnh thêm rằng họ đang làm rõ lập trường của mình "vì lo ngại có thể tạo ra thêm nạn nhân", đồng thời khẳng định Jang Yoon Jung không hề liên quan đến các hoạt động đầu tư.

Jang Yoon Jung sinh năm 1980, ra mắt năm 1999 và bùng nổ danh tiếng năm 2004 với ca khúc Eomeona!. Ca khúc này đứng đầu các bảng xếp hạng, làm sống lại dòng nhạc trot, giúp Jang Yoon Jung được gọi là "nữ hoàng nhạc trot" nổi tiếng toàn quốc. Đến năm 2013, cô kết hôn với phát thanh viên Do Kyung Wan và sinh 2 con đủ nếp đủ tẻ. Gia đình tham gia chương trình The Return of Superman từ năm 2019 đến 2022 và nhận được rất nhiều sự yêu mến.

Jang Yoon Jung đã cắt đứt với mẹ từ lâu. Ảnh: X

Nguồn: The Fact